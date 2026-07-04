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પાપી ગ્રહ સાથે શુક્રનો મહાસંયોગ, 4 રાશિના જાતકોને કરાવશે છપ્પરફાડ લાભ, ગોલ્ડન પીરિયડ થશે શરૂ!

આજથી કેટલીક રાશિના જાતકો માટે સારા દિવસો શરૂ થઈ શકે છે. કારણ કે શુક્ર અને કેતુની યુતિ તમને અચાનક લાભ કરાવી શકે છે. જો કે આ સમયગાળામાં કોઈ મોટા રોકાણ  કે સંબંધોમાં ઉતાવળમાં નિર્ણય લેવાથી બચવું અને નિયમિત રીતે ભગવાન ગણેશજીની પૂજા અર્ચના કરવી. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 04, 2026, 10:15 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 10:15 AM IST
પાપી ગ્રહ સાથે શુક્રનો મહાસંયોગ, 4 રાશિના જાતકોને કરાવશે છપ્પરફાડ લાભ, ગોલ્ડન પીરિયડ થશે શરૂ!
Image Credit: AI Generated ImageSource: Bureau

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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