/પાપી ગ્રહ સાથે શુક્રનો મહાસંયોગ, 4 રાશિના જાતકોને કરાવશે છપ્પરફાડ લાભ, ગોલ્ડન પીરિયડ થશે શરૂ!

જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં ગ્રહોના ગોચર અને તેની યુતિનું ખાસ મહત્વ હોય છે. આજે એટલે કે 4 જુલાઈના રોજ સુખ સમૃદ્ધિ અને ઐશ્વર્યના કારક શુક્ર સિંહ રાશિમાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છે. જ્યાં રહસ્યમયી અને માયાવી ગ્રહ ગણાતા કેતુ પહેલેથી બિરાજમાન છે. સિંહ રાશિમાં શુક્ર અને કેતુની આ યુતિ કેટલીક રાશિઓ માટે ખુબ જ ભાગ્યશાળી અને આર્થિક રીતે લાભકારી સિદ્ધ થવાની છે.
અત્રે જણાવવાનું કે કેતુ આધ્યાત્મ, મોક્ષ અને અનપેક્ષિત લાભના કારક છે. જ્યારે શુક્ર એ ભૌતિક સુખ સમૃદ્ધિના સ્વામી છે. આ બંનેના મિલનથી કેટલીક રાશિઓને અચાનક ધનલાભ અને કરિયરમાં મોટી સફળતા મળી શકે છે. જાણો આ અનોખી યુતિ કોને લાભ કરાવી શકે છે.
મેષ રાશિ
મેષ રાશના જોતકો માટે આ યુતિ પાંચમા ભવમાં બનશે. આ સમય દરમિયાન તમારી છૂપાયેલી પ્રતિભા અને બુદ્ધિમત્તા બહાર આવી શકે છે. કાર્યક્ષેત્રે તમારી રણનીતિ સફળ થશે. જો તમે કળા, લેખન કે કોઈ રચનાત્મક ક્ષેત્ર સાથે જોડાયેલા હશો તો તમને કોઈ મોટો પ્રોજેક્ટ કે ઓળખ મળી શકે છે. લોટરી, શેર બજાર કે કોઈ જૂના રોકાણથી અચાનક અણધાર્યો ધનલાભ થવાના મજબૂત યોગ છે. આધ્યાત્મ, ગૂઢ વિદ્યા તરફ ઝૂકાવ વધી શકે છે. જે માનસિક શાંતિ આપે.
મિથુન રાશિ
મિથુન રાશિ માટે શુક્ર-કેતુની યુતિ ત્રીજા ભાવમાં થઈ રહી છે. આ ભાવ પરાક્રમ, ભાઈ બહેન અને સંચારનો હોય છે. ડિજિટલ મીડિયા, રાઈડિંગ, કન્સલ્ટન્સી, અને માર્કેટિંગ સાથે જોડાયેલા લોકો માટે આ ગોચર વરદાન સાબિત થઈ શકે છે. તમારી વાતોનો લોકો પર ઊંડો પ્રભાવ પડશે. બિઝનેસ મામલે મુસાફરી વધુ લાભદાયી રહેશે. નવા સંપર્કોથી વેપાર વિસ્તારમાં મદદ મળશે અને કમાણીના સ્ત્રોત વધશે. તમારા સાહસ અને આત્મવિશ્વાસમાં વધારો થશે. જેનાથી તમે કપરા નિર્ણય પણ સરળતાથી લઈ શકશો.
તુલા રાશિ
તુલા રાશિના જાતકો માટે આ યુતિ અગિયારમાં ભાવ (આવકનો ભાવ)માં થઈ રહી છે. જે ખુબ શુભ ગણાય છે. નોકરીયાતોને તેમની મહેનતનું પૂરેપૂરું ફળ મળશે. બોસ અને સીનિયર્સ તમારા કામથી પ્રભાવિત થશે. જેનાથી પદોન્નતિનો રસ્તો ક્લિયર થઈ શકે છે. આર્થિક રીતે આ સમય તમારા માટે સુવર્ણ સમય રહી શકે છે. ફસાયેલા પૈસા પાછા મળશે. અનેક સ્ત્રોતથી પૈસા કમાઈ શકો છો. તમારી કોઈ ભૌતિક ઈચ્છા પૂરી થઈ શકે છે.
ધનુ રાશિ
ધનુ રાશિના જાતકો માટે શુક્ર અને કેતુની યુતિ નવમાં ભાવમાં થઈ રહી છે. કેતુનું ભાગ્ય ભાવમાં હોવું એ ધાર્મિક અને આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ કરાવે છે. ઉચ્ચ શિક્ષણ કે નોકરીના મામલે વિદેશ મુસાફરીના યોગ છે. વેપારમાં વિદેશી સ્ત્રોતો કે દૂરના વિસ્તારોથી મોટો લાભ થવાની શક્યતા છે. ભાગ્યનો પૂરો સાથ મળવાથી તમારા અટકેલા કામ ગતિ પકડશે. પૈતૃક સંપત્તિ કે કોઈ જૂના વિવાદને ઉકેલવાથી ધનલાભ થઈ શકે છે. દરમિયાન તમારો રસ ધાર્મિક કાર્યો અને તીર્થયાત્રાઓમાં વધશે. જેનાથી આત્મિક સંતોષ મળશે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)