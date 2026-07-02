/શુક્ર સાથે કેતુ બદલશે આ 3 રાશિઓનું ભાગ્ય, મળશે રાજયોગ જેવું સુખ; છશે અઢળક ધનલાભ!

Shukra Ketu Yuti 2026: જ્યોતિષ અનુસાર શુક્ર અને કેતુની યુતિનો આ દુર્લભ સંયોગ 1 ઓગસ્ટ સુધી રહેશે. આ યોગ 3 રાશિઓને રાજયોગ જેવું સુખ પ્રદાન કરશે. આર્થિક સ્થિતિમાં જબરદસ્ત સુધારો આવશે અને દરેક કામમાં સુવર્ણ સફળતા મળવાની આશા રહેશે. સમાજમાં તમારી પ્રતિષ્ઠા વધશે અને તમે તમારી ઈચ્છાઓ પૂરી કરવા માટે ખૂબ જ મહેનત કરતા જોવા મળશો. આ યુતિ દરમિયાન તમારા જીવનમાં ઘણા બદલાવ જોવા મળશે. પરંતુ ગભરાવાની જરૂર નથી કારણ કે આ બદલાવ તમારા પક્ષમાં રહેશે. ચાલો જાણી લઈએ કે, કઈ રાશિઓ માટે આ યુતિ શુભ સાબિત થશે.
વૃષભ રાશિ
વૃષભ રાશિના જાતકો માટે શુક્ર અને કેતુની યુતિ લાભદાયી સાબિત થશે. આર્થિક સ્થિતિમાં સુધારો આવશે. કરિયરમાં લાભ મેળવવાની ઘણી સુવર્ણ તકો હાથ લાગશે. મહેનતથી સારો ધનલાભ મેળવવામાં સફળ રહેશો. કામનું ભારણ ઘટશે. બિઝનેસમાં નવા-નવા આઈડિયા પર કામ કરશો. મકાન કે વાહન ખરીદવાનું સપનું પૂરું થઈ શકે છે. નવી નોકરી મળવાની પ્રબળ શક્યતાઓ છે. બિઝનેસમાં તમારું પ્રદર્શન ઘણું શાનદાર રહેશે. અચાનક ધન પ્રાપ્તિના યોગ જોવા મળી રહ્યા છે.
કર્ક રાશિ
કર્ક રાશિના જાતકો માટે શુક્ર અને કેતુની યુતિ ખૂબ જ શુભ સાબિત થશે. તમારા કરિયરમાં આવી રહેલા અવરોધો દૂર થઈ જશે. જે પણ કામ શરૂ કરશો તેમાં સફળતા મળશે. મહેનત રંગ લાવશે. કોઈ મોટો પ્રોજેક્ટ મળી શકે છે. બિઝનેસમાં વિસ્તાર કરશો. મનપસંદ નોકરી મળી શકે છે. ધાર્મિક યાત્રા પર જઈ શકો છો. કોઈ જૂના રોગમાંથી મુક્તિ મળવાની સંભાવના છે. રોકાણથી મોટો લાભ મળી શકે છે. કોઈ જૂના મિત્ર સાથે મુલાકાત થઈ શકે છે, જેનાથી તમને ફાયદો થશે.
કન્યા રાશિ
કન્યા રાશિના જાતકો માટે શુક્ર અને કેતુની યુતિ ખૂબ જ શાનદાર રહેશે. તમને રાજયોગ જેવું સુખ પ્રાપ્ત થશે. બેન્ક બેલેન્સમાં વધારો થવાની સંભાવના છે. રોકાણ દ્વારા તમે સારા પૈસા કમાવવામાં સફળ રહેશો. નવા કામની શરૂઆત કરી શકો છો. મકાન ખરીદવાનું સપનું પૂરું થઈ શકે છે. ઘર-પરિવારનું વાતાવરણ ઘણું સારું રહેશે. કોઈ માંગલિક કાર્ય સંપન્ન થઈ શકે છે. વિદેશ યાત્રા પર જવાનો સંયોગ બની શકે છે. પૈતૃક સંપત્તિમાંથી પણ સારો લાભ મેળવવામાં સફળ રહેશો.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)