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શુક્ર સાથે કેતુ બદલશે આ 3 રાશિઓનું ભાગ્ય, મળશે રાજયોગ જેવું સુખ; છશે અઢળક ધનલાભ!

Shukra Ketu Yuti 2026: 4 જુલાઈના રોજ શુક્ર સિંહ રાશિમાં પ્રવેશ કરવા જઈ રહ્યો છે. જ્યાં શુક્ર કેતુ સાથે યુતિ કરશે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર, આ બન્ને ગ્રહોની યુતિ 3 રાશિના જાતકોને ખૂબ જ શુભ પરિણામ આપશે. જેના કારણે આ રાશિના જાતકોને મોટો આર્થિક લાભ થવાની સંભાવના રહેશે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 02, 2026, 09:59 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 09:59 PM IST
શુક્ર સાથે કેતુ બદલશે આ 3 રાશિઓનું ભાગ્ય, મળશે રાજયોગ જેવું સુખ; છશે અઢળક ધનલાભ!
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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