/3 રાશિવાળા માટે ભારે સમય! શુક્ર-કેતુની યુતિ પાડશે મોટો ખેલ, ઉપાધિના પોટલા આવશે!

Shukra Ketu Yuti: જ્યોતિષ ગણતરીઓ મુજબ શુક્ર અને કેતુનું આ મિલન કેટલીક રાશિના જાતકો માટે પડકારો લઈને આવી શકે છે. આ સમયગાળામાં આ રાશિવાળાએ સાવધ રહેવાની જરૂર છે. જાણો તે રાશિઓ વિશે.
જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં શુક્રને દૈત્યોના ગુરુ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે જેમનો સંબંધ ધન-સંપત્તિ, ભોગ-વિલાસ, પ્રૈમ, ઐશ્વર્ય સાથે હોવાનું કહેવાય છે જ્યારે કેતુ રહસ્યમયી, પાપી કે ક્રૂર ગ્રહ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. કેતુને મોક્ષ, આધ્યાત્મ સાથે પણ સંબંધ હોવાનું માનવામાં આવે છે. શુક્ર 4 જુલાઈના રોજ સિંહ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. સિંહ રાશિમાં છાયા ગ્રહ ગણાતા કેતુ પહેલેથી જ બિરાજમાન છે. આવામાં સિંહ રાશિમાં શુક્ર અને કેતુ ભેગા થશે.
શુક્ર કેતુ યુતિનો પ્રભાવ
જ્યોતિષાચાર્યો મુજબ શુક્ર એ ભૌતિક સુખ અને પ્રેમનું પ્રતિક ગણાય છે. જ્યારે કેતુ વૈરાગ્ય અને ભ્રમના પણ કારક ગ્રહ છે. જ્યારે આ બંને એક સાથે આવે ત્યારે જાતકોના અંગત સંબંધો અને ભાવનાઓમાં અચાનક ભ્રમની સ્થિતિ પેદા થઈ શકે છે. આ દરમિયાન આર્થિક મોરચે પણ જોખમ વધી શકે છે. કૌટુંબિક મોરચે અનપેક્ષિત તણાવનો સામનો કરવો પડી શકે.
સિંહ રાશિ
આ યુતિ સિંહ રાશિમાં બની રહી છે એટલે તેની સીધી અસર સિંહ રાશિવાળા પર જોવા મળી શકે છે. આ દરમિયાન તમારા સ્વભાવમાં પરિવર્તન જોવા મળી શકે. ચીડિયો સ્વભાવ કે ભ્રમની સ્થિતિ પેદા થઈ શકે. જેનાથી બનતા કામ બગડી પણ શકે. વ્યક્તિગત સંબંધોમાં ગેરસમજ થવાની આશંકા છે. સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે સચેત રહેવું. કોઈ પણ મોટું રોકાણ કરતા પહેલા અનુભવી લોકોની સલાહ લેવી.
વૃષભ રાશિ
વૃષભ રાશિના જાતકો માટે પણ શુક્ર અને કેતુની યુતિ પીડાદાયક સાબિત થઈ શકે છે. આ સમયગાળામાં પ્રેમ સંબંધો કે લગ્ન સંબંધમાં ઉતાર ચડાવ જોવા મળી શકે. જેનાથી માનસિક તાણ વધશે. ફાલતું ખર્ચા વધવાની સાથે આર્થિક સ્થિતિ પ્રભાવિત થઈ શકે. કાર્યક્ષેત્રે પણ અધિકારીઓ કે સહકર્મીઓ સાથે તાલમેળમાં મુશ્કેલી આવી શકે. આથી સંયમથી કામ લેવું.
વૃશ્ચિક રાશિ
વૃશ્ચિક રાશિના જાતકો માટે આ ગોચર કાળ મિક્સ પરિણામ લાવી શકે છે. કેટલાક મામલે તમારે ખુબ સંભાળીને રહેવાની જરૂર છે. નોકરીયાતોએ ઓફિસ રાજકારણ કે વાદવિવાદથી દૂર રહેવું. કૌટુંબિક સંપત્તિઓ કે પૈતૃક મામલે ઘરમાં કંકાસની સ્થિતિ પેદા થઈ શકે છે. વાણી પર કાબૂ રાખવો નહીં તો નજીકના મિત્રો કે સંબંધીઓ સાથે સંબંધ બગડી શકે છે.
