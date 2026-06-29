/કેતુનાં ઘરમાં જઈને શુક્ર આ 3 રાશિઓનું ભાગ્ય પલટી નાખશે, બંપર ધનલાભ, ચારેકોરથી સફળતા અપાવશે!

વૈદિક જ્યોતિષમાં શુક્ર એ ધન-વૈભવ, સુખ, સંપત્તિના કારક ગણાય છે. તેમનું ગોચર શુભ અને અત્યંત મહત્વપૂર્ણ ગણાય છે. જ્યોતિષ ગણતરીઓ મુજબ શુક્ર 4 જુલાઈ 2026ના રોજ મઘા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. આ નક્ષત્રમાં તેઓ 16 જુલાઈ સુધી રહેશે. મઘા નક્ષત્ર એ કેતુનું નક્ષત્ર ગણાય છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર મુજબ શુક્ર જ્યારે પણ મઘા નક્ષત્રમાં હોય છે ત્યારે તે જાતકોના વ્યક્તિત્વ, સ્વભાવ, પ્રેમ અને આર્થિક સ્થિતિ પર પ્રભાવ પાડે છે. શુક્ર ધન વૈભવના દાતા જ્યારે કેતુ એ મોક્ષ-વૈરાગ્ય, ભ્રમ અને આકસ્મિક ઘટનાઓના કારક ગ્રહ ગણાય છે.
મઘા નક્ષત્રની વિશેષતાઓ
મઘા નક્ષત્રના સ્વામી કેતુ ગણાય છે. કેતુ એ જ્યોતિષ શાસ્ત્ર મુજબ વૈરાગ્ય, મોક્ષ, ભ્રમના કારક ગ્રહ છે. આ નક્ષત્ર સત્તા, નેતૃત્વ, પૂર્વજોનું નક્ષત્ર ગણાય છે. 27 નક્ષત્રોમાંથી આ નક્ષત્ર 10મું નક્ષત્ર છે. જેના સ્વામી કેતુ અને રાશિ સિંહ ગણવામાં આવે છે. શુક્રના મઘા નક્ષત્રમાં પ્રવેશથી કઈ રાશિઓને લાભ થઈ શકે તે પણ જાણો.
વૃષભ રાશિ
તુલા રાશિ
વૃશ્ચિક રાશિ
શુક્રની કૃપા માટે શું કરવું જોઈએ.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)