Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Spiritual
  • /કેતુનાં ઘરમાં જઈને શુક્ર આ 3 રાશિઓનું ભાગ્ય પલટી નાખશે, બંપર ધનલાભ, ચારેકોરથી સફળતા અપાવશે!

કેતુનાં ઘરમાં જઈને શુક્ર આ 3 રાશિઓનું ભાગ્ય પલટી નાખશે, બંપર ધનલાભ, ચારેકોરથી સફળતા અપાવશે!

Shukra Nakshatra Gochar: શુક્રના કેતુના મઘા નક્ષત્રમાં ગોચરથી ત્રણ રાશિઓ પર અસર જોવા મળી શકે છે. આ રાશિઓના જીવનમાં સકારાત્મક પરિવર્તન જોવા મળી શકે. ભાગ્ય પલટાઈ શકે છે. જાણો શુક્રના કેતુમાં ગોચરથી કઈ રાશિઓને ફાયદો થઈ શકે છે. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 29, 2026, 11:09 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 11:09 AM IST
કેતુનાં ઘરમાં જઈને શુક્ર આ 3 રાશિઓનું ભાગ્ય પલટી નાખશે, બંપર ધનલાભ, ચારેકોરથી સફળતા અપાવશે!
Source: Bureau

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
શોપિંગ માટે 1 કરોડ, સગાઈ પહેલા ચેતન સાથે ઉદયપુર ટ્રિપ, કેતન હત્યાકાંડમાં મોટા ખુલાસા
Ketan Agarwal Murder Case23 min ago
2
IRE vs IND25 min ago
3
Fifa world cup 202658 min ago
4
Rath Yatra1 hr ago
5
Gold rate1 hr ago