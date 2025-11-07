Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝSpiritual

72 કલાક બાદ આ રાશિઓ માટે ઉગશે 'સોનાનો સૂરજ', અતિ શુભ દ્વિદ્વાદશ યોગ બનતા જ નોટોમાં આળોટશો!

Dwi Dwadash Rajyog 2025:  વૈદિક જ્યોતિષ શાસ્ત્ર મુજબ મંગળ અને શુક્રના સંયોગથી દ્વિદ્વાદશ રાજયોગ બની રહ્યો છે. જેનાથી કેટલીક રાશિવાળા માટે સોનાનો સુરજ ઊગી શકે છે. જાણો તે લકી રાશિઓ વિશે...

Written By  Viral Raval |Last Updated: Nov 07, 2025, 11:01 AM IST

દૈત્યોના ગુરુ શુક્ર એક નિશ્ચિત સમયગાળા બાદ રાશિ પરિવર્તન કરે છે. જેની અસર તમામ રાશિઓ પર પડે છે. 2 નવેમ્બરે શુક્રએ તુલા રાશિમાં ગોચર કર્યું. જેનાથી માલવ્ય રાજયોગ બન્યો. આ સાથે જ શુક્ર આ રાશિમાં રહીને કોઈને કોઈ ગ્રહ સાથે સંયોગ કરતો રહેશે. આવામાં શુક્ર જલદી મંગળ સાથે સંયોગ કરશે. મંગળ સાથે સંયોગ થવાથી કેટલાક રાશિના જાતકોને બંપર લાભ થઈ શકે છે. જાણો તે લકી રાશિઓ વિશે...

વૈદિક જ્યોતિષ શાસ્ત્ર મુજબ 10 નવેમ્બરના રોજ સવારે 9.46 કલાકે શુક્ર-મંગળ એક બીજાથી 30 ડિગ્રીએ હશે. જેનાથી દ્વિદ્વાદશ રાજયોગ બનશે. જેની કેટલીક રાશિઓ પર શુભ અસર જોવા મળી શકે છે. 

મેષ રાશિ
આ રાશિના જાતકો માટે મંગળ-શુક્રનો દ્વિદ્વાદશ યોગ ખુબ લાભકારી રહી શકે છે. આ રાશિમાં મંગળ આઠમા અને શુક્ર સાતમા  ભાવમાં બિરાજમાન છે. આવામાં આ રાશિના જાતકોને અનેક ક્ષેત્રોમાં ખુબ લાભ મળી શકે છે. મંગળની દ્રષ્ટિ ધનભાવમાં હોવાના કારણે આ રાશિના જાતકોને અચાનક ધનલાભ થઈ શકે છે. પ્રોપર્ટી, સંપત્તિ સંલગ્ન વિવાદોથી છૂટકારો મળી શકે છે. આ સાથે જ કોર્ટ કચેરીના મામલાઓમાં લાભ થઈ શકે છે. વિદેશ સંલગ્ન મામલાઓમાં લાભ મળી શકે છે. વિદેશમાં નવી નોકરી કે પછી વેપાર કરવાની તક મળી શકે છે. કાર્યક્ષેત્રમાં પણ તમારા કામની પ્રશંસા થશે. આ ઉપરાંત મોટી જવાબદારીની સાથે પદોન્નતિ થઈ શકે છે. પરિવાર અને મિત્રો સાથે સારો સમય વીતશે. 

ધનુ રાશિ
ધનુ રાશિના જાતકો માટે મંગળ અને શુક્રનો દ્વિદ્વાદશ યોગ ખુબ લાભકારી રહી શકે છે. આ રાશિના જાતકોના વ્યક્તિત્વમાં ખુબ નીખાર આવી શકે છે. નોકરીના ક્ષેત્રમાં લાભ થઈ શકે છે. કેટલીક મુસાફરી કરવી પડી શકે છે. તેનાથી તમને લાભ થશે. પાર્ટનરશીપમાં થયેલા વેપારમાં ખુબ લાભ થઈ શકે છે. આકસ્મિક ધનલાભના યોગ છે. જીવનસાથી સાથે તમારો સંબંધ મજબૂત રહેશે. 

વૃશ્ચિક રાશિ
આ રાશિના લગ્ન ભાવમાં મંગળ બિરાજમાન છે અને રૂચક રાજયોગનું નિર્માણ કરે છે. આવામાં આ રાશિના જાતકો માટે પણ દ્વિદ્વાદશ રાજયોગ ખુબ ફાયદાકારક રહી શકે છે. લાંબા સમયથી અટવાયેલી ઈચ્છાઓ પૂરી થઈ શકે છે. પરિવારમાં લાંબા સમયથી ચાલતો વાદ વિવાદ હવે ઉકેલાઈ શકે છે. પદ પ્રતિષ્ઠા મળી શકે છે. પૈસાના મામલે પણ તમને ખુબ લાભ થઈ શકે છે. નવો વેપાર કે પછી આવકના નવા સ્ત્રોત ખુલી શકે છે. સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. 

 (Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

About the Author
author img
Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

