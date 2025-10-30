Dashank yog: શુક્ર-મંગળ વચ્ચે સર્જાયો દશાંક યોગ, આજથી મેષ સહિત 3 રાશિઓ માટે શુભ સમય શરુ, ધન લાભ થવાની પ્રબળ સંભાવના
Shukra Mangal Dashank Yog 2025: નવેમ્બર મહિનાની શરુઆતથી શુક્ર અને મંગળ શક્તિશાળી દશાંક યોગ બનાવશે. આ યોગ 3 રાશિઓનું ભાગ્ય ચમકાવનાર સાબિત થશે. નવેમ્બર મહિનામાં ધન, સમ્માન અને સફળતા આ રાશિઓને મળી શકે છે.
Trending Photos
Shukra Mangal Dashank Yog 2025: ગુરૂવાર અને 30 ઓક્ટોબર 2025 થી શુક્ર અને મંગળ એકબીજાથી 36 કોણીય સ્થિતિમાં રહેશે. જેને જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં દશાંક યોગ કહેવાય છે. જ્યોતિષશાસ્ત્ર અનુસાર ગ્રહોની આવી સ્થિતિ બધી જ રાશિને અસર કરે છે. અંતરીક્ષમાં સ્થિત બધી જ રાશિઓ અને નક્ષત્ર 360 ડિગ્રીના એક ચક્રનું નિર્માણ કરે છે જેને ભ્રમક કહેવામાં આવે છે. આ ભ્રમકનો દરેક ભાગ 36 ડિગ્રીનો હોય છે. જ્યારે કોઈ બે ગ્રહ આવી કોણીય સ્થિતિમાં આવે છે તો તેને દશાંશ યોગ કહેવાય છે.
શુક્ર અને મંગળ બે શક્તિશાળી ગ્રહ છે. આ બે ગ્રહના શુભ સંયોગથી જે દશાંક યોગ સર્જાયો છે તે ત્રણ રાશીના ભાગ્યમાં મોટું પરિવર્તન કરશે. આ ત્રણ રાશીના લોકોની સ્થિતિમાં સુધારો જોવા મળી શકે છે. કાર્યમાં સફળતા મળી શકે છે અને જીવનમાં પ્રગતિની નવી તકો પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. તો ચાલો જાણીએ આ ત્રણ ભાગ્યશાળી રાશિઓ કઈ છે ?
મેષ રાશિ
મેષ રાશિના લોકો આ યોગના કારણે આત્મવિશ્વાસ અને પોઝિટિવ ઉર્જાથી ભરપૂર અનુભવ કરશે. કામ કાજમાં નવી ગતિ આવશે અને અટકેલા કામ પૂરા થશે. ધન લાભના યોગ બનશે. વેપારીઓ માટે આ સમય અત્યંત શુભ રહેશે. નવા પ્રોજેક્ટમાં રોકાણ કરવા માટે પણ આ સમય અનુકૂળ. દાંપત્ય જીવનમાં મધુરતા વધશે અને પારિવારિક વાતાવરણ ખુશનુમા રહેશે. નોકરીમાં પ્રમોશન થઈ શકે છે. મેષ રાશિના લોકો માટે નવેમ્બર મહિનો પ્રગતિ અને પ્રતિષ્ઠા વધારનાર સાબિત થશે.
સિંહ રાશિ
સિંહ રાશિના લોકો માટે શુક્ર અને મંગળનો દશાંક યોગ સૌભાગ્યના દ્વાર ખોલનાર સાબિત થશે. લાંબા સમયથી અટકેલા કામમાં ગતિ આવશે અને ભાગ્ય સાથ આપશે. આવકમાં વૃદ્ધિ થવાના યોગ પણ બની રહ્યા છે. આર્થિક લાભ થવાની પણ સંભાવના. કાર્ય સ્થળ પર સરાહના થશે. જીવનસાથીનો સહયોગ મળશે. આત્મવિશ્વાસ વધશે.
ધન રાશિ
ધન રાશિના લોકોના જીવનમાં સકારાત્મક પરિવર્તન આવશે. ગ્રહોની અનુકૂળ સ્થિતિથી આત્મબળ વધશે. જીવનમાં આર્થિક સુધારો આવશે. જુના રોકાણથી લાભ મળવાની સંભાવના. જે કામ પુરા કરવા મહેનત થઈ રહી હતી તે પૂરા થઈ શકશે. સમાજમાં પ્રતિષ્ઠા અને સન્માન વધશે. યાત્રાના યોગ પણ બની રહ્યા છે. નવેમ્બર મહિનો ધન રાશિના લોકો માટે સફળતા લઈને આવશે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે