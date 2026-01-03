Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSpiritual

Shukra Mangal Yuti: આ 4 રાશિઓના દરેક કામ થશે પુરા, અચાનક થશે ધન લાભ, શુક્ર મંગળની યુતિ કરશે કમાલ

Shukra Mangal Yuti 2026: વર્ષ 2026 માં શુક્ર અને મંગળ વધે પાવરફુલ ધન શક્તિ રાજયોગ બનશે. આ યોગ 4 રાશિઓ માટે લાભકારી માનવામાં આવે છે. આ યોગના પ્રભાવથી ધન, સુખ, કરિયરમાં લાભ થવાના યોગ બની શકે છે. તો ચાલો જાણીએ આ લકી રાશિઓ કઈ છે. 
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Jan 03, 2026, 07:52 AM IST

Trending Photos

Shukra Mangal Yuti: આ 4 રાશિઓના દરેક કામ થશે પુરા, અચાનક થશે ધન લાભ, શુક્ર મંગળની યુતિ કરશે કમાલ

Shukra Mangal Yuti 2026: જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં શુક્ર અને મંગલની યુતિને મહત્વપૂર્ણ ગણવામાં આવે છે. કારણ કે આ બંને ગ્રહો જીવન માટે મહત્વપૂર્ણ ઉર્જાનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. શુક્ર ગ્રહ પ્રેમ, સૌંદર્ય, આકર્ષણ, દાંપત્ય સુખ, કલા, સંતુલન, ભોગ-વિલાસ અને સોમ્યતાનો કારક ગ્રહ છે. જ્યારે મંગળ ઉર્જા, સાહસ, પરાક્રમ, આત્મવિશ્વાસ, કાર્યશક્તિ, સંઘર્ષ, જોશ અને વિજયનો કારક ગ્રહ છે. જ્યારે આ બંને ગ્રહો મળે છે એટલે કે યુતિ સર્જે છે તો તેના પ્રતાપથી વ્યક્તિના જીવનમાં વિશેષ આકર્ષણ અને આત્મવિશ્વાસ વધે છે અને વ્યક્તિત્વનો વિકાસ થાય છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

પંચાંગ અનુસાર વર્ષ 2026 માં ડિસેમ્બર મહિનામાં શુક્ર અને મંગળનો અદભુત યોગ સર્જવાનો છે. આ બંને ગ્રહોની પૂર્ણ યુતિ બનશે. જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં તેને ધન શક્તિ રાજયોગ કહેવામાં આવે છે. શુક્ર અને મંગળની આ યુતિથી 4 રાશિના લોકોના જીવનમાં સકારાત્મક અસર જોવા મળશે. આ 4 રાશિના લોકોના જીવનમાં ધન, ભૌતિક, સુખ અને કરિયરમાં લાભદાયી સ્થિતિ સર્જાશે. તો ચાલો જાણીએ આ ભાગ્યશાળી રાશિ કઈ છે જેને શુક્ર અને મંગળની યુતિથી દરેક કામમાં લાભ થશે. 

મેષ રાશિ 

મેષ રાશિના લોકો માટે શુક્ર અને મંગળની યુતિ અત્યંત ફળદાઇ રહેશે. આત્મવિશ્વાસ અને ઉર્જામાં વૃદ્ધિ થશે. પ્રગતિના નવા રસ્તા ખુલશે અને નવી તકો પ્રાપ્ત થશે. દરેક કામમાં સફળતા મળવાની પણ સંભાવના. ધન અને ભૌતિક સુખની સ્થિતિ મજબૂત થશે. પ્રેમ અને દાંપત્ય જીવનમાં મધુરતા વધશે. સ્વાસ્થ્ય પર ધ્યાન આપવું. નિયમિત વ્યાયામ અને સંતુલિત આહાર લેવો લાભકારી રહેશે. 

સિંહ રાશિ 

સિંહ રાશિના લોકો માટે ધનશક્તિ રાજ્યોગ વિશેષ રીતે લાભકારી રહેશે. કરિયરમાં પ્રગતિ થશે અને સામાજિક માન સન્માન વધશે. નવા પ્રોજેક્ટમાં સફળતા મળશે. મહેનતનું પૂરું ફળ મળશે. જીવનમાં ઉત્સાહ અને ઉમંગ વધશે. પ્રેમ અને પારિવારિક જીવનમાં સુખ શાંતિનો અનુભવ થશે. નવી યોજનાઓ લાભકારી રહેશે. 

તુલા રાશિ 

તુલા રાશિના લોકો માટે પણ આ સમય લાભકારી રહેશે. આકર્ષણ અને કાબિલિયતથી બીજાને પ્રભાવિત કરી શકશો. ધન શક્તિ રાજ યોગથી નવા સંપર્ક અને ભાગીદારી બનશે જે સફળ સાબિત થશે. ધન સંબંધિત અવસર વધશે અને રોકાણથી લાભ થશે. પ્રેમજીવન અને દાંપત્ય જીવનમાં મીઠાશ વધશે. સ્વાસ્થ્ય અને માનસિક ઊર્જાની સ્થિતિ સુધરશે. જુના વિવાદોનો અંત આવશે.

કન્યા રાશિ 

કન્યા રાશિ માટે પણ આ સમયે વિશેષ રીતે શુભ રહેશે. મહેનતનું ફળ મળશે અને કાર્યક્ષેત્રમાં માન સન્માન વધશે. પરિવારમાં સુખ શાંતિનું વાતાવરણ રહેશે. વિત્તિય સ્થિતિ મજબૂત બનશે. લાંબા સમયથી કામ અટકેલા હતા તો તે પૂરા થશે. લાભકારી અવસર મળશે. યોજનાઓને અમલમાં મુકવા માટે ઉત્તમ સમય. સંપત્તિ સંબંધિત નિર્ણય સમજી વિચારીને લેવા.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

...और पढ़ें
Shukra mangal yutimangal gochar 2026Shukra gochar 2026શુક્ર મંગળ યુતિ 2026

Trending news