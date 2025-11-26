Prev
Trigrahi Yog 2025: શુક્ર સાથે સૂર્ય-મંગળનો સર્જાશે ત્રિગ્રહી યોગ, 3 રાશિવાળાઓ પર વરસાવશે અખૂટ ધન, આત્મવિશ્વાસ હશે સાતમા આસમાને

Trigrahi Yog 2025: 26 નવેમ્બર 2025 થી 3 રાશિના લોકોના ભાગ્યના બંધ દરવાજા ખુલી જવાના છે. આજથી આ રાશિઓને એવા લાભ થશે જેની કલ્પના પણ તેમણે કરી નહીં હોય. આજથી શુક્ર, સૂર્ય અને મંગળનો ત્રિગ્રહી યોગ સર્જાયો છે જે આ રાશિઓને લાભ કરાવશે.
 

Written By  krupa shah|Last Updated: Nov 26, 2025, 01:54 PM IST

Trigrahi Yog 2025:  26 નવેમ્બર 2025 થી 6 ડિસેમ્બર 2025 સુધીનો સમય ત્રણ રાશિના લોકો માટે ગોલ્ડન પિરિયડ સાબિત થઈ શકે છે. આવું એટલા માટે કે 26 નવેમ્બર અને બુધવાર એટલે કે આજથી વૃશ્ચિક રાશિમાં ત્રિગ્રહી યોગ સર્જાયો છે. આ યોગ 6 ડિસેમ્બર 2025 સુધી રહેશે અને ત્યાં સુધીનો સમય ત્રણ રાશિના લોકો માટે લાભકારી છે. 

આત્મવિશ્વાસ, નેતૃત્વ અને પિતાનો કારક ગ્રહ સૂર્ય 16 નવેમ્બર 2025 થી વૃશ્ચિક રાશિમાં ગોચર કરે છે. આ રાશિમાં ઓક્ટોબર 2025 થી પરાક્રમ, શારીરિક શક્તિનો કારક ગ્રહ મંગળ પણ ગોચર કરે છે. જ્યારે 26 નવેમ્બર 2025 ના રોજ પ્રેમ, સુખ અને ધનના કારક ગ્રહ શુક્ર એ પણ વૃશ્ચિક રાશિમાં પ્રવેશ કર્યો છે. વૃશ્ચિક રાશિમાં શુક્ર, મંગળ અને સૂર્ય એક થવાથી ત્રિગ્રહી યોગ બન્યો છે જેનો પ્રભાવ ત્રણ રાશિના લોકો માટે શુભ છે. વૃશ્ચિક રાશિમાં સર્જાયેલો ત્રિગ્રહી યોગ કઈ 3 રાશિને લાભ કરાવશે ચાલો તમને જણાવીએ. 

સિંહ રાશિ

સિંહ રાશિના જાતકો માટે ત્રિગ્રહી યોગ ફાયદો કરાવનાર સિદ્ધ થઈ શકે છે. આ રાશિના જાતકોની નેતૃત્વ ક્ષમતા વધશે. સમાજમાં સન્માન અને વર્ચસ્વ વધશે. અચાનક ધન લાભ થવાથી મન પ્રસન્ન રહેશે. પ્રેમ સંબંધ પહેલા કરતાં સુધરશે. કાર્યક્ષેત્ર પર પ્રભાવ વધશે. કલા સંબંધિત કાર્યકર્તા લોકોને ઇચ્છિત સફળતા પ્રાપ્ત થઈ શકે છે 

તુલા રાશિ

તુલા રાશિના લોકોને પણ સૂર્ય, શુક્ર અને મંગળનો ત્રિગ્રહી યોગ લાભ કરાવશે. ત્રિગ્રહી યોગ આ રાશિના લોકોને શુભ ફળ આપશે. આ સમય દરમિયાન વ્યક્તિત્વમાં નિખાર આવશે, આત્મવિશ્વાસ વધશે. આ સમયમાં મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લઈ શકો છો. કરિયરમાં મોટી સફળતા મળી શકે છે. ઇચ્છિત પદ પર બઢોતરી થઈ શકે છે. ધને લાભ થવાથી જુના કરજ ઉતરી શકે છે. 

વૃશ્ચિક રાશિ

વૃશ્ચિક રાશિના લોકોને પણ ત્રિગ્રહી યોગ સફળતા અપાવશે. કરિયર સંબંધિત લાભથી લઈને વેપારી સંબંધિત નફો થઈ શકે છે. આત્મવિશ્વાસમાં વધારો થશે. નોકરીમાં પદ વધી શકે છે. સાથે કામ કરતા લોકોનો સહયોગ પ્રાપ્ત થશે. પ્રેમ સંબંધની શરૂઆત થઈ શકે છે. અચાનક જ મોટો ધન લાભ પણ થવાની સંભાવના.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

