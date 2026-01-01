Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSpiritual

Shukra Mangal Yuddh 2026: જાન્યુઆરીમાં શુક્ર-મંગળમાં બનશે યુદ્ધની સ્થિતિ, આ 4 રાશિઓના જીવનમાં આવશે આફત!

Shukra Mangal Yuddh 2026:આ નવા વર્ષના જાન્યુઆરીમાં, શુક્ર અને મંગળ એકબીજાની ખૂબ નજીક આવશે. જ્યારે આ બે ગ્રહો ખૂબ નજીક આવે છે, ત્યારે તેને શુક્ર-મંગળ યુદ્ધ કહેવામાં આવે છે. જ્યોતિષીઓ કહે છે કે જ્યારે ગ્રહો યુદ્ધમાં હોય છે, ત્યારે તેમની અસર આ ગ્રહો દ્વારા શાસિત રાશિઓ પર સૌથી વધુ દેખાય છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Jan 01, 2026, 01:00 PM IST

Trending Photos

Shukra Mangal Yuddh 2026: જાન્યુઆરીમાં શુક્ર-મંગળમાં બનશે યુદ્ધની સ્થિતિ, આ 4 રાશિઓના જીવનમાં આવશે આફત!

Shukra Mangal Yuddh 2026: જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં શુક્ર અને મંગળ ખૂબ મહત્વપૂર્ણ ગ્રહ માનવામાં આવે છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં મંગળને ગ્રહોના સેનાપતિ કહેવામાં આવે છે. મંગળ ગ્રહને સાહસ, શક્તિ, ઉર્જા, ભૂમિ, ભાઈ વગેરેના કારક માનવામાં આવે છે. તો જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર શુક્ર ગ્રહ પ્રેમ, સૌંદર્ય, એશ્વર્ય, ધન, કલા, લગ્ન અને ભૌતિક સુખ-સુવિધાના કારક ગ્રહ માનવામાં આવે છે.

જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે આ બંને ગ્રહ એકબીજાથી વિપરીત છે. દૃક પંચાંગ અનુસાર આ વર્ષે નવા વર્ષમાં જાન્યુઆરીમાં શુક્ર-મંગળ આપસમાં વધુ પાસે આવવાના છે. જ્યારે બંને ગ્રહ ખૂબ નજીક આવે છે તો તેને શુક્ર-મંગળની યુદ્ધની સ્થિતિ કહેવામાં આવે છે. પંચાંગ અનુસાર બંને ગ્રહોમાં આ સ્થિતિ 6 જાન્યુઆરીની સવારે લગભગ 8 કલાક 19 મિનિટ પર બનશે.

Add Zee News as a Preferred Source

આ 4 રાશિના લોકો રહે સાવધાન
શુક્ર અને મંગળ વચ્ચે આ સ્થિતિ 10 જાન્યુઆરીની સવારે લગભગ 9 કલાક 13 મિનિટ પર સમાપ્ત થશે. આશરે ચાર દિવસ સુધી આ સ્થિતિ રહેશે. જ્યોતિષ નિષ્ણાંતો પ્રમાણે જ્યારે ગ્રહોમાં યુદ્ધની સ્થિતિ આવે છે તે તેનો પ્રભાવ દરેક રાસિઓ પર જોવા મળે છે, જેના આ ગ્રહ સ્વામી હોય છે. તેથી ચાર રાશિઓ એવી છે જેને શુક્ર-મંગળ યુદ્ધ દરમિયાન વિશેષ રૂપથી સાવધાન રહેવાની જરૂર છે.

મેષ રાશિ
મેષ રાશિના સ્વામી મંગળ છે, તેથી શુક્ર-મંગળની આ સ્થિતિનો પ્રભાવ તે રાશિના જાતકો પર વધુ પડી શકે છે. આ દરમિયાન મેષ રાશિના જાતકો જલ્દી ગુસ્સે થઈ શકે છે. વિચાર્યા વગર નિર્ણય લઈ શકે છે. સંબંધોમાં વિવાદ થઈ શકે છે. થાક અને બેચેનીનો અનુભવ થઈ શકે છે.

વૃશ્ચિક રાશિ
આ રાશિના સ્વામી પણ મંગળ છે. તેવામાં આ સમયે વૃશ્ચિક રાશિના જાતકોમાં ગુસ્સો અને ચીડિયાપણું વધી શકે છે. કામમાં વિઘ્નો આવી શકે છે. દાંપત્ય જીવનમાં તણાવ થઈ શકે છે. ઈચ્છીત પરિણામ ન મળવાથી નિરાશ થઈ શકે છે.

વૃષભ રાશિ
વૃષભ શુક્રની રાશિ છે. તેવામાં શુક્ર-મંગળની આ સ્થિતિથી વૃષભ રાશિના જાતકોના પ્રેમ જીવન અને પારિવારિક સંબંધમાં તણાવ આવી શકે છે. નાની-નાની વાતમાં મતભેદ થઈ શકે છે. ખર્ચ અચાનક વધી શકે છે.

તુલા રાશિ
તુલા રાશિના સ્વામી પણ શુક્ર છે. તેવામાં આ રાશિના જાતકોને માનસિક સમસ્યા થઈ શકે છે. સંબંધમાં ગેરસમજણ થઈ શકે છે. મન અશાંત રહી શકે છે. કાર્યસ્થળ પર વિવાદ કે ટકરાવથી બચો.

ડિસ્ક્લેમરઃ આ લેખમાં આપવામાં આવેલી કોઈ જાણકારીની સટીકતા કે વિશ્વસનીયતાની ગેરંટી નથી. વિવિધ માધ્યમો જેમ કે જ્યોતિષ, પંચાંગ, માન્યતાઓ કે પછી ધર્મગ્રંથોમાંથી સંગ્રગિત કરી આ જાણકારી તમારા સુધી પહોંચાડવામાં આવી છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર સૂચના આપવાનો છે. તે સાચી અને સિદ્ધ થવાની પ્રમાણિકતા ન આપી શકીએ. એટલે કોઈ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા સંબંધિત નિષ્ણાંતની સલાહ લો.
 

 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્

...और पढ़ें
Shukra Mangal YuddhShukra Mangal Yuddh 2026

Trending news