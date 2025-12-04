Ashtadash Yog 2025: શુક્ર મંગળ વચ્ચે સર્જાયો શક્તિશાળી અષ્ટાદશ યોગ, ડિસેમ્બર મહિનામાં રોજ વધશે આ 5 રાશિઓની આવક
Shukra Mangal Ashtadash Yog 2025: શુક્ર અને મંગળ બે શક્તિશાળી ગ્રહો છે અને તેમની વચ્ચે અષ્ટાદશ નામનો યોગ સર્જાયો છે. આ યોગના શુભ પ્રભાવથી 5 રાશિના લોકોને આખો ડિસેમ્બર મહિનો ધન સહિતના લાભ થઈ શકે છે. તો ચાલો જાણીએ આ લકી રાશિઓ કઈ કઈ છે?
Shukra Mangal Ashtadash Yog 2025: વૈદિક જ્યોતિષ અનુસાર પ્રેમ, સુખ, એશ્વર્યનો કારક ગ્રહ શુક્ર છે. જ્યારે મંગળ ગ્રહ ઉર્જા, સાહસ, ભૂમિનો દાતા ગણાય છે. શુક્ર અને મંગળ બંને શક્તિશાળી ગ્રહ છે. આ ગ્રહો વચ્ચે ડિસેમ્બર મહિનાની શરૂઆતમાં પાવરફુલ યોગ સર્જાયો છે. મંગળ અને ગ્રહ એકબીજાથી 18 ડિગ્રી કોણ પર સ્થિત છે. આ વિશેષ સ્થિતિને અષ્ટાદશ યોગ કહેવાય છે. આ યોગ અત્યંત શુભ ગણાય છે.
જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં 18 ની સંખ્યાને શુભ માનવામાં આવે છે કારણ કે તેનો યોગ નવ થાય છે. અંક જ્યોતિષમાં નવને સૌથી શક્તિશાળી અંક માનવામાં આવે છે. કુંડળીમાં પણ નવનું સ્થાન ભાગ્યવર્ધક ગણાય છે. આ સ્થિતિમાં શુક્ર અને મંગળએ દુર્લભ સંયોગ બન્યો છે જેની અસર 8 રાશિના લોકો પર વિશેષ રૂપે જોવા પડશે. 5 રાશિના લોકોને આખો ડિસેમ્બર આ યોગથી ફાયદો થઈ શકે છે. ખાસ કરીને આર્થિક લાભ કરિયરમાં ઉન્નતિ અને સમૃદ્ધિ જોવા મળી શકે છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ કઈ પાંચ રાશિ છે જેમના માટે આખો ડિસેમ્બર શુભ સાબિત થવાનો છે.
મેષ રાશિ
ડિસેમ્બર મહિનામાં મેષ રાશિના લોકોને ખાસ અવસરો મળી શકે છે. કાર્યક્ષેત્રમાં નવી જવાબદારી મળી શકે છે. આ સમય દરમિયાન કરેલી મહેનતનું આ ફળ આર્થિક રીતે મળી શકે છે. રોકાણ અને વેપારથી લાભ થવાની સંભાવના. પરિવારમાં સુખ-શાંતિ બની રહેશે. સ્વાસ્થ્યનું વિશેષ ધ્યાન રાખવું.
સિંહ રાશિ
સિંહ રાશિના જાતકો માટે પણ આ સમય ભાગ્યવર્ધક અને સફળતા અપાવનાર રહેશે. નોકરી કે વ્યવસાયમાં પ્રગતિ થવાના સ્પષ્ટ સંકેત છે. આર્થિક લાભના નવા રસ્તા ખુલી શકે છે. કરજથી મુક્તિ મળી શકે છે. સ્વાસ્થ્ય સામાન્ય રહેશે. આત્મવિશ્વાસ વધશે. શિક્ષા અને કૌશલ ક્ષેત્રે પ્રગતિ થશે.
કન્યા રાશિ
કન્યા રાશિને પણ મંગળ અને શુક્રનો અષ્ટાદશ યોગ ધન સંપત્તિ આપનાર સાબિત થશે. આ સમય દરમિયાન કરિયરમાં સારી તકો મળી શકે છે. નવી યોજનામાં સફળતા મળી શકે છે. નોકરી અને વ્યવસાયમાં માન-સન્માન વધશે. રોકાણ કે નવા પ્રોજેક્ટથી આવક મળી શકે છે. પારિવારિક માહોલ સુખદ રહેશે. માનસિક શાંતિ બની રહેશે.
ધન રાશિ
ધન રાશિના લોકો માટે પણ આ યોગ આર્થિક પ્રગતિ કરાવનાર અને કરિયરમાં સફળતા અપાવનાર છે. વેપારીઓને લાભ મળશે અને નોકરી કરતા લોકોનું પદ વધી શકે છે. નાણાકીય સ્થિતિ મજબૂત થશે. ભવિષ્ય સુરક્ષિત હોવાનો અનુભવ થઈ શકે છે. સામાજિક સ્થિતિ મજબૂત રહેશે. યાત્રાની તકો મળી શકે છે.
કુંભ રાશિ
કુંભ રાશિના લોકો માટે પણ ડિસેમ્બર મહિનો વિશેષ રીતે લાભકારી રહેશે. મહેનતનું આર્થિક ફળ મળશે. નોકરી-વેપાર અને રોકાણમાં લાભની તકો વધશે. પરિવાર અને મિત્રોનો સહયોગ મળશે. સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. માનસિક શાંતિ વધશે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
