/શુક્રનું મૃગશિરા નક્ષત્રમાં ગોચર આ 4 રાશિઓને કરશે માલામાલ, કરિયર અને પ્રેમમાં મળશે મોટી સફળતા!

Shukra Nakshatra Gochar 2026: 8 મે 2026ના રોજ શુક્ર ગોચર કરીને મૃગશિરા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છે. શુક્રનો મંગળના નક્ષત્રમાં પ્રવેશ 4 રાશિના જાતકો માટે ધન પ્રાપ્તિના દ્વાર ખોલી રહ્યું છે. સાથે જ જીવનમાં સુખ અને પ્રેમમાં પણ વધારો થશે.
Shukra Nakshatra Gochar 2026: ધન-સમૃદ્ધિ અને પ્રેમના કારક ગ્રહ શુક્ર 8 મે 2026ની રાત્રે 09:51 વાગ્યે નક્ષત્ર પરિવર્તન કરી રહ્યા છે. શુક્ર ગોચર કરીને મૃગશિરા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. મંગળની માલિકીના નક્ષત્રમાં શુક્રનો પ્રવેશ 4 રાશિના જાતકો માટે ધનમાં વધારો અને કરિયરમાં સફળતાના યોગ બનાવી રહ્યો છે.
10 દિવસ મળશે લાભ જ લાભ
શુક્ર 17 મે સુધી મૃગશિરા નક્ષત્રમાં રહેશે અને ત્યારબાદ રેવતી નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. આ દરમિયાન 10 દિવસ સુધી 4 રાશિઓ પર શુક્ર મહેરબાન રહેશે અને ધન વર્ષા કરશે. સાથે જ તેમના જીવનમાં પ્રેમ અને સુખમાં વધારો કરશે. ચાલો જાણીએ કે આ નસીબદાર રાશિઓ કઈ છે.
મેષ રાશિ
મેષ રાશિના સ્વામી મંગળ છે અને શુક્રનો મંગળના નક્ષત્રમાં પ્રવેશ આ રાશિના જાતકોને આર્થિક લાભ કરાવશે. નોકરી-ધંધામાં પ્રગતિ થશે. અટવાયેલા રૂપિયા પાછા મળશે. સંબંધોમાં પ્રેમ વધશે. તમારો પાર્ટનર તમારી તરફ ખેંચાશે. તમારા આકર્ષણમાં વધારો થશે.
વૃષભ રાશિ
વૃષભ રાશિના જાતકોને શુક્રનું નક્ષત્ર ગોચર કરિયરમાં મોટો ઉછાળો આપશે. તમારી આર્થિક સ્થિતિ સુધરશે અને આવકમાં વધારો થશે. મોટું રોકાણ કરવાની યોજના બની શકે છે. વેપારમાં લાભ થશે. લવ લાઈફમાં પ્રેમ વધશે અને સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે.
તુલા રાશિ
તુલા રાશિના જાતકો માટે આ સમય કરિયરમાં ઉંચુ પદ અપાવશે. સેલેરી ઇન્ક્રીમેન્ટનો લેટર પણ મળી શકે છે. વેપારીઓનો નફો અને વેચાણ પણ વધશે. તમારી સર્જનાત્મકતા જોઈને લોકો દંગ રહી જશે. પ્રેમ સંબંધોમાં મધુરતા આવશે અને સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થશે.
કુંભ રાશિ
કુંભ રાશિના જાતકો માટે શુક્રનું નક્ષત્ર ગોચર ધન વૃદ્ધિ કરાવનારું છે. અટવાયેલી મોટી રકમ મળવાથી બેન્ક બેલેન્સ વધશે. તમે મોટું રોકાણ કરવાનું વિચારી શકો છો. ઘરમાં ખુશીનું વાતાવરણ રહેશે. તમે લાંબી મુસાફરી પર જવાની યોજના બનાવી શકો છો.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)