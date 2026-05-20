/અધિક માસમાં શુક્રનું ગોચર, 28 મે સુધી આ 3 રાશિઓને રહેવું પડશે સાવધાન ! થઈ શકે છે અણધાર્યો ખર્ચ

Shukra Nakshatra Gochar 2026 : શુક્ર 20 મેના રોજ આર્દ્રા નક્ષત્રમાં ગોચર કરવા જઈ રહ્યો છે. જ્યોતિષીય દ્રષ્ટિકોણથી, અધિકમાસ દરમિયાન શુક્રનો આર્દ્રા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. શુક્ર 28 મે સુધી આ નક્ષત્રમાં રહેશે ત્યારબાદ તે પુનર્વસુ નક્ષત્રમાં ગોચર કરશે. શુક્ર અને આર્દ્રા નક્ષત્રનો આ સંયોગ ધન રાશિ સહિત ચાર રાશિઓના જીવનમાં અસ્થિરતા વધારી શકે છે. ત્યારે શુક્રના આર્દ્રા નક્ષત્રમાં ગોચરને કારણે કઈ રાશિના લોકોને મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
મિથુન રાશિ
શુક્રના ગોચરને કારણે આ સમયગાળો મિથુન રાશિના જાતકો માટે તેમના વ્યાવસાયિક ક્ષેત્રમાં પડકારજનક સાબિત થઈ શકે છે. નોકરી કરતા લોકોએ તેમના ઉપરી અધિકારીઓ સાથે સુમેળભર્યો સંબંધ જાળવવાની જરૂર પડશે. તેમને બિનજરૂરી વિવાદો અને ગુસ્સાથી બચવાની સલાહ આપવામાં આવે છે, કારણ કે આવા વર્તનથી તેમની કારકિર્દી પર નકારાત્મક અસર પડી શકે છે.
કર્ક રાશિ
શુક્રના ગોચરને કારણે કર્ક રાશિના જાતકોએ નાણાકીય બાબતોમાં સાવધાની રાખવાની જરૂર છે. આ સમયગાળા દરમિયાન ખર્ચ અણધારી રીતે વધી શકે છે, જેના કારણે તમારું માસિક બજેટ ખરાબ થવાની શક્યતા છે. કર્ક રાશિના જાતકો આ સમય દરમિયાન નજીકના સાથીથી ઘર્ષણ અથવા દૂરીનો અનુભવ પણ કરી શકે છે. ઉનાળાની ઋતુમાં તમારા સ્વાસ્થ્યનું ખૂબ ધ્યાન રાખવું ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. તમારા સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યેની કોઈપણ બેદરકારી હાનિકારક સાબિત થઈ શકે છે. વધુમાં, વાહન ચલાવતી વખતે સાવધાની રાખવી પડશે.
વૃશ્ચિક રાશિ
શુક્રનું ગોચર વૃશ્ચિક રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકો માટે માનસિક તણાવ વધારી શકે છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, વૃશ્ચિક રાશિના જાતકોને તેમના વ્યાવસાયિક પ્રયાસોમાં અપેક્ષિત સફળતા પ્રાપ્ત કરવામાં વિલંબ થઈ શકે છે. પ્રેમ સંબંધોમાં ગેરસમજ ઊભી થવાની શક્યતા છે. આ સમય દરમિયાન ઉતાવળમાં કોઈપણ મોટા નિર્ણયો લેવા નહીં. નાણાકીય બાબતોમાં વિશ્વસનીય વ્યક્તિઓ પાસેથી સલાહ લેવી ફાયદાકારક સાબિત થશે અને કોઈપણ રોકાણ કરતા પહેલા નિષ્ણાતની સલાહ લેવી જરૂરી છે.
ધન રાશિ
શુક્રના ગોચરને કારણે ધન રાશિ હેઠળ જન્મેલા વ્યક્તિઓએ તેમની કારકિર્દી અને પારિવારિક જીવન વચ્ચે સંતુલન જાળવવાની જરૂર પડશે. આ રાશિના નોકરીયાત વ્યક્તિઓ માટે, કાર્યસ્થળમાં સ્પર્ધા વધુ તીવ્ર બની શકે છે અને સાથીદારો સાથે ઘર્ષણ અથવા મતભેદ થવાની સંભાવના છે. આ સમયગાળા દરમિયાન ધન રાશિ માટે જૂના વિવાદો અથવા વણઉકેલાયેલા મુદ્દાઓ ફરી ઉભા થઈ શકે છે.
Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.