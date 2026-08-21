Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Spiritual
  • /મંગળના નક્ષત્રમાં શુક્રનું ગોચર: 25 ઓગસ્ટથી ખુલી જશે આ 4 રાશીઓનું ભાગ્ય, મળશે મોટો આર્થિક ફાયદો

મંગળના નક્ષત્રમાં શુક્રનું ગોચર: 25 ઓગસ્ટથી ખુલી જશે આ 4 રાશીઓનું ભાગ્ય, મળશે મોટો આર્થિક ફાયદો

ભૌતિક સુખ, સૌંદર્ય અને ધનના કારક શુક્ર ગ્રહ 25 ઓગસ્ટ 2026ના નક્ષત્ર ગોચર કરશે. જે રીતે શુક્રનું રાશિ પરિવર્તન ખાસ માનવામાં આવે છે તે રીતે નક્ષત્ર ગોચર પણ ખાસ માનવામાં આવે છે. આવો જાણીએ શુક્રના નક્ષત્ર પરિવર્તનથી કઈ રાશિઓને ફાયદો થશે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 21, 2026, 11:30 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 11:30 AM IST
મંગળના નક્ષત્રમાં શુક્રનું ગોચર: 25 ઓગસ્ટથી ખુલી જશે આ 4 રાશીઓનું ભાગ્ય, મળશે મોટો આર્થિક ફાયદો

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ગુજરાતમાં કોંગ્રેસને બેઠું કરવા દિલ્હીથી ઘડાઈ નવી બ્લ્યૂ પ્રિન્ટ; પ્રદેશ માળખામાં...
2
3
4
5