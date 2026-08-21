/મંગળના નક્ષત્રમાં શુક્રનું ગોચર: 25 ઓગસ્ટથી ખુલી જશે આ 4 રાશીઓનું ભાગ્ય, મળશે મોટો આર્થિક ફાયદો

Shukra Nakshatra Parivartan 2026: જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં શુક્ર ગ્રહને ભૌતિક સુખ, સૌંદર્ય, ધન, કળા અને પ્રેમનો કારક માનવામાં આવે છે. તો ચિત્રા નક્ષત્રના સ્વામી મંગળ દેવ છે, જે ઉર્જા, સાહસ અને આકર્ષણનું પ્રતીક છે.
દૃક પંચાંગ અનુસાર 25 ઓગસ્ટ 2026ના બપોરે 12 કલાક 55 મિનિટ પર શુક્ર દેવ ચિત્રા નક્ષત્રમાં ગોચર કરશે અને 11 સપ્ટેમ્બર 2026 સુધી ત્યાં બિરાજમાન રહેશે. સૌંદર્ય અને કળાના કારક શુક્રનું સાહસ અને રચનાત્મકતાના પ્રતીક ચિત્રા નક્ષત્રમાં જવું ઘણી રાશિઓ માટે અત્યંત શુભ અને લાભદાયક સાબિત થશે. આવો જાણીએ 11 સપ્ટેમ્બર સુધી કઈ રાશિોને આ ગોચરનો મોટો ફાયદો મળવાનો છે.
વૃષભ રાશિ
વૃષભ રાશિના સ્વામી પણ શુક્ર દેવ છે. આ ગોચરના પ્રભાવથી તમારી જૂની સમસ્યાઓ ધીમે-ધીમે સમાપ્ત થશે. જો તમે ભાગીદારીમાં વેપાર કરો છો તો આ સમય ભારે નફો અને નવી ડીલ લઈને આવી શકે છે. જીવનસાથી સાથે સંબંધ મજબૂત થશે અને મતભેદ દૂર થશે.
કન્યા રાશિ
કન્યા રાશિના જાતકો માટે શુક્રનું આ ગોચર તમારી વાણી અને ધન ભાવને પ્રભાવિત કરશે. અટવાયેલા પૈસા પરત મળી શકે છે. આવકના નવા સ્ત્રોત બનશે, જેનાથી તમારી બચતમાં વધારો થશે. તમારી બોલચાલમાં મિઠાસ અને આકર્ષણ વધશે, જેનાથી લોકો તમારા તરફ આકર્ષિત થશે અને વ્યાપારિક સોદા સરળતાતી નક્કી થશે.
તુલા રાશિ
તુલા રાશિના સ્વામી સ્વયં શુક્ર દેવ છે. ચિત્રા નક્ષત્રમાં શુક્રનું આવવું તમારા વ્યક્તિત્વમાં નિખાર લાવશે. સમાજ અને કાર્યસ્થળ પર તમારી લોકપ્રિયતા વધશે. લોકો તમારા નિર્ણયો અને વાતોની પ્રશંસા કરશે. કળા, ફેશન, મીડિયા કે ડિઝાઇનિંગ સાથે જોડાયેલા લોકોને કોઈ મોટો પ્રોજેક્ટ કે સફળતા મળી શકે છે.
મકર રાશિ
મકર રાશિના જાતકો માટે આ ગોચર કરિયર અને કર્મ સ્થાન પર સકારાત્મક ફેરફાર લાવશે. નોકરી કરનાર જાતકોને ઈન્ક્રીમેન્ટ કે પ્રમોશન મળી શકે છે. વરિષ્ઠ અધિકારીઓનો સહયોગ મળશે. નવું વાહન, આભૂષણ કે ઈલેક્ટ્રોનિક્સ સામાન ખરીદવાનો યોગ બની રહ્યો છે.
શુભ પ્રભાવ વધારવાનો સરળ ઉપાય
- શુક્રવારના દિવસે માતા લક્ષ્મીની પૂજા કરો અને સફેદ મિઠાઈ કે ખીરનો પ્રસાદ ધરાવો.
- દરરોજ 'ૐ' શું શુક્રાય નમઃ મંત્રનો 108 વખત જાપ કરો.
- શુક્રવારના દિવસે કોઈ જરૂરિયાતમંદને ચોખા, દૂધ, સફેદ વસ્ત્ર કે મિશ્રીનું દાન કરો.