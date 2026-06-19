/પોતાના નક્ષત્રમાં પ્રવેશતાની સાથે જ શુક્રનો વધશે પાવર, આ 4 રાશિવાળાનું સૂતેલું ભાગ્ય જગાડશે, માલામાલ કરશે! 

પૂર્વાફાલ્ગુની નક્ષત્ર એ વૈદિક જ્યોતિષમાં જે 27 નક્ષત્રો છે તેમાંથી 11મું નક્ષત્ર છે. જ્યોતિષ ગણતરીઓ મુજબ સુખ, ધન, પ્રેમ, સુખ, સૌંદર્યના કારક ગ્રહ શુક્રનું રાશિ પરિવર્તન, નક્ષત્ર ગોચર કે ચાલમાં ફેરફાર તમામ રાશિઓ પર પ્રભાવ કરતું હોય છે. શુક્ર 16 જુલાઈ 2026ના રોજ ગુરુવારે સાંજે 7.11 કલાકે પૂર્વાફાલ્ગુની નક્ષત્રમાં ગોચર કરશે. આ નક્ષત્રમાં શુક્ર 29 જુલાઈ સુધી રહેશે. પૂર્વાફાલ્ગુની નક્ષત્રના સ્વામી શુક્ર પોતે છે એટલે જ્યારે શુક્ર પોતાના જ નક્ષત્રમાં ગોચર કરે ત્યારે આ સ્થિતિમાં તેમનો પ્રભાવ વધે છે. શુક્રનું આ નક્ષત્ર પરિવર્તન મેષ, મિથુન, તુલા, મકર રાશિઓ માટે ફાયદાકારક રહી શકે છે. જાણો શું ફાયદો થઈ શકે.
મેષ રાશિ
મિથુન રાશિ
તુલા રાશિ
મકર રાશિ
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)