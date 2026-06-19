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પોતાના નક્ષત્રમાં પ્રવેશતાની સાથે જ શુક્રનો વધશે પાવર, આ 4 રાશિવાળાનું સૂતેલું ભાગ્ય જગાડશે, માલામાલ કરશે! 

Shukra Nakshatra Parivartan: જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં શુક્રની ગણતરી અત્યંત શુભ ગ્રહોમાં થાય છે. તેની ચાલમાં ફેરફાર રાશિઓને પ્રભાવિત કરે છે. શુક્ર પોતાના જ નક્ષત્ર પૂર્વાફાલ્ગુનીમાં પ્રવેશ કરશે જેનો પ્રભાવ 4 રાશિઓ પર સકારાત્મક અને કેટલીક રાશિઓ એવી પણ છે જેમના પર નકારાત્મક પ્રભાવ જોવા મળી શકે છે. ખાસ જાણો. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 19, 2026, 09:40 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 09:44 AM IST
પોતાના નક્ષત્રમાં પ્રવેશતાની સાથે જ શુક્રનો વધશે પાવર, આ 4 રાશિવાળાનું સૂતેલું ભાગ્ય જગાડશે, માલામાલ કરશે! 
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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