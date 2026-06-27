/સૂર્યની રાશિમાં શુક્રનું ગોચર ખોલશે કિસ્મતનો ખજાનો, આ રાશિઓ પર થશે પ્રેમ અને રૂપિયા વરસાદ; ઘરમાં થશે ધનના ઢગલાં!

Shukra Gochar 2026: 4 જુલાઈ 2026ની સાંજે 07:18 વાગ્યે શુક્ર કર્ક રાશિમાંથી નીકળીને સિંહ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. સૂર્યની રાશિ સિંહમાં શુક્રનું આવવું ઘણું ખાસ છે, કારણ કે જ્યોતિષ અનુસાર, આ બન્ને પરમ શત્રુ ગ્રહ છે. આવી સ્થિતિમાં આ ગોચરની અસર તમામ 12 રાશિઓ પર જોવા મળશે, પરંતુ 5 રાશિઓ માટે આ ગોચર શુભ દિવસોની શરૂઆત લઈને આવી રહ્યું છે.
ધન, સુખ, ઐશ્વર્ય, કળા અને પ્રેમના કારક ગ્રહ શુક્ર 1 ઓગસ્ટ 2026 સુધી સિંહ રાશિમાં રહેશે અને ત્યારબાદ કન્યા રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. શુક્રનું સિંહ રાશિમાં 27 દિવસ સુધી રહેવું આ 5 રાશિના જાતકોને પ્રેમ, પૈસા અને સુખ-સાધનો આપશે. જાણો કઈ છે આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ.
તુલા રાશિ - કરિયરમાં મોટી સફળતા
તુલા રાશિના સ્વામી શુક્ર ગ્રહ જ છે અને શુક્રનું આ ગોચર તુલા રાશિના જાતકો માટે ખૂબ જ શુભ સાબિત થઈ શકે છે. આ સમય તમારા કરિયર એટલે કે નોકરી અને વેપારમાં પ્રગતિ કરાવી શકે છે. મોટું પદ, રૂપિયા અને પ્રતિષ્ઠા મળવાના યોગ છે. જો કે, ઉતાવળમાં કોઈ નિર્ણયો ન લેવા. તમે કોઈ નવા કામ અથવા પ્રોજેક્ટની શરૂઆત કરી શકો છો.
વૃશ્ચિક રાશિ - કરિયરમાં નવી તકો
શુક્રનું ગોચર વૃશ્ચિક રાશિના જાતકોને કરિયરમાં નવી તકો અપાવી શકે છે. જો તમે સાવધાન રહો અને સમજી-વિચારીને નિર્ણયો લેશો, તો આ તક મોટો લાભ કરાવી શકે છે. ઘરમાં ખુશીનું વાતાવરણ રહેશે. લવ પાર્ટનર સાથે પ્રેમ વધશે. અટવાયેલા રૂપિયા પાછા મળી શકે છે અને અધૂરા કાર્યો પૂરા થઈ શકે છે.
ધન રાશિ - ધન લાભના યોગ
શુક્રનું ગોચર ધન રાશિના જાતકો માટે ધનલાભના મજબૂત યોગ બનાવી રહ્યું છે. તમારી આવકમાં વધારો થઈ શકે છે, સાથે જ ફસાયેલા રૂપિયા પણ પાછા મળી શકે છે. યાત્રા-પ્રવાસ પર જવાના યોગ પણ બની રહ્યા છે, જે ફાયદાકારક સાબિત થશે. જો તમે કોઈ નવું કામ શરૂ કરવા માંગો છો, તો કરી શકો છો.
કુંભ રાશિ - લવ લાઈફમાં વધશે મધુરતા
કુંભ રાશિના જાતકો માટે શુક્રનું રાશિ પરિવર્તન પ્રેમ સંબંધો માટે ખૂબ જ ઉત્તમ સાબિત થઈ શકે છે. પાર્ટનર સાથે પ્રેમ વધશે. પરિણીત જાતકોના જીવનમાં પણ મધુરતા વધશે. નોકરી કરતા જાતકોને નવી જવાબદારી મળી શકે છે. નવા કામની શરૂઆતમાં સફળતા મળશે.
મીન રાશિ - મળશે ધન અને ખુશીઓ
શુક્રનું આ ગોચર મીન રાશિના જાતકોની આર્થિક તંગી દૂર કરી શકે છે. અટકેલા રૂપિયા પાછા મળશે અને માનસિક તણાવમાંથી રાહત મળશે. કરિયરમાં આગળ વધવાની તક મળી શકે છે. જીવનના દરેક પગલા પર પરિવારનો પૂરો સહયોગ મળશે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)