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સૂર્યની રાશિમાં શુક્રનું ગોચર ખોલશે કિસ્મતનો ખજાનો, આ રાશિઓ પર થશે પ્રેમ અને રૂપિયા વરસાદ; ઘરમાં થશે ધનના ઢગલાં!

Venus Transit 2026: ધન અને સમૃદ્ધિના દાતા શુક્ર ગ્રહ રાશિ પરિવર્તન કરીને સિંહ રાશિમાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર, શુક્રનું પોતાના પરમ શત્રુ સૂર્યની રાશિમાં આવવું ખૂબ જ વિશેષ માનવામાં આવે છે. આ ગોચર 5 રાશિઓ માટે ખૂબ જ શુભ ફળ આપનારું સાબિત થશે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 27, 2026, 10:07 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 10:07 PM IST
સૂર્યની રાશિમાં શુક્રનું ગોચર ખોલશે કિસ્મતનો ખજાનો, આ રાશિઓ પર થશે પ્રેમ અને રૂપિયા વરસાદ; ઘરમાં થશે ધનના ઢગલાં!
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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