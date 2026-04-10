Shukra Shani Dashank Yog: શુક્ર-શનિએ બનાવ્યો દશાંક યોગ, આ 3 રાશિઓ માટે આગામી 48 કલાક ખુબ મહત્વપૂર્ણ
Shukra-Shani Dashank Yog: શનિ વ્યક્તિને સખત મહેનત અને અનુશાસનની પ્રેરણા આપે છે, જ્યારે શુક્ર તે મહેનતને ઘન અને સમ્માનમાં બદલી નાંખે છે. આ યોગના પ્રભાવથી જાતકને સમાજમાં નવી ઓળખ મળે છે. લાંબા સમયતી અટકેલા કામ પણ પુરા થાય છે.
Shukra-Shani Dashank Yog: જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં શુક્રને ઐશ્વર્ય, સુખ-સુવિધા અને વિલાસિતાનું કારક માનવામાં આવે છે, જ્યારે શનિ દેવ કર્મ, અનુશાસન અને ન્યાયના અધિપતિ છ. જ્યારે આ બે મહત્વપૂર્ણ ગ્રહોની વચ્ચે વિષેષ દ્દષ્ટિ સંબંધ બને છે, તો આ રાજયોગ જેવું શક્તિશાળી ફળ મળવા લાગે છે. જ્યોતિષ ગણતરી અનુસાર, જ્યારે શુક્ર અને શનિ એક બીજાથી દશમા ભાવમાં સ્થિત હોય છે અથવા તો તેમની વચ્ચે 36 ડિગ્રીનું વિશેષ અંતર હોય છે. તો તેણે દશાંક દ્દષ્ટિ અથવા તો દશાંક યોગ કહેવામાં આવે છે.
10 એપ્રિલે બન્યો મહાસંયોગ: 48 કલાક રહેશે ખુબ જ ખાસ
આજે, 10 એપ્રિલ, 2026 ના રોજ આ દુર્લભ દશંક યોગ સવારે પહેલાથી જ રચાઈ ચૂક્યો છે. આજે સવારે 4.39 વાગ્યે, શુક્ર અને શનિ બરાબર 36 ડિગ્રીના ચોક્કસ ખૂણા પર ગોઠવાઈ ગયા, જે આ શુભ યોગની શરૂઆત દર્શાવે છે. આ ખગોળીય ઘટનાની સૌથી તીવ્ર અને સીધી અસર આગામી 48 કલાક સુધી રહેશે. આ સમય નાણાકીય રોકાણો, નવા વ્યવસાયિક કરારો અને મુખ્ય કારકિર્દીના નિર્ણયો માટે ખૂબ જ શુભ છે. ખાસ કરીને ત્રણ ભાગ્યશાળી રાશિઓ માટે, આ યોગ ગરીબી દૂર કરનાર અને બંધ ભાગ્યના તાળા ખોલનાર સાબિત થશે.
આ 3 રાશિઓ પર થશે ધનનો વરસાદ
વૃષભ રાશિ: તમારી રાશિ શુક્રના સ્વામી છે. શનિ તમારા ભાગ્ય ભાવના સ્વામી છે. આ યોગના કારણે વેપારમાં મોટો નફો લાવશે. જો તમે નવું ઘર કે કાર ખરીદવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો આ શ્રેષ્ઠ સમય છે.
તુલા રાશિ: તમારા માટે આ યોગ કરિયરમાં મોટી છલાંગ લગાવનાર સાબિત થશે. નોકરીયાત લોકોને પ્રમોશન અને વેતન વૃદ્ધિની ખુશખબરી મળી શકે છે. તમારા લાઈફસ્ટાઈલમાં મોટો સકારાત્મક ફેરફાર આવશે.
કુંભ રાશિ: શનિ તમારા જ રાશિનો સ્વામી છે. શુક્રની કૃપાથી તમારા પૈતૃક સંપત્તિનો લાભ મળી શકે છે. જે જાતક કલા, મીડિયા અથવા તો ફેશન જગત સાથે જોડાયેલો છે, તેમણે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તર પર ઓળખ મળી શકે છે.
દશાંક યોગનો સંપૂર્ણ લાભ મેળવવા માટે શુક્રવારે દેવી લક્ષ્મીને સફેદ મીઠાઈઓ ચઢાવો. ઉપરાંત, શનિવારે ગરીબોને કાળા ચણા અથવા કપડાંનું દાન કરો. આનાથી શનિ અને શુક્ર બંને મજબૂત થશે. આનાથી તમારા જીવનમાં સુખ અને શાંતિ આવશે.
