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શુક્ર-શનિનો પ્રતિયુતિ દ્રષ્ટિ યોગ 4 રાશિઓને કરાવશે બંપર લાભ, ચારેકોરથી સફળતા મળશે, ધન-સંપત્તિમાં થશે વધારો!

ઓગસ્ટ મહિનામાં શુક્ર અને શનિ એક બીજાથી વિશેષ સ્થિતિ પર આવીને પ્રતિયુતિ દ્રષ્ટિ યોગ બનાવશે જેના કારણે 4 રાશિના જાતકોને ખુબ ફાયદો  થઈ શકે છે. જાણો તે લકી રાશિઓ...

Written ByViral Raval
Published: Aug 13, 2026, 08:02 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 09:48 AM IST
શુક્ર-શનિનો પ્રતિયુતિ દ્રષ્ટિ યોગ 4 રાશિઓને કરાવશે બંપર લાભ, ચારેકોરથી સફળતા મળશે, ધન-સંપત્તિમાં થશે વધારો!
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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