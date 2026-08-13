/શુક્ર-શનિનો પ્રતિયુતિ દ્રષ્ટિ યોગ 4 રાશિઓને કરાવશે બંપર લાભ, ચારેકોરથી સફળતા મળશે, ધન-સંપત્તિમાં થશે વધારો!

વૈદિક જ્યોતિષ શાસ્ત્ર મુજબ શુક્ર એ સુખ, ધન અને વૈભવના કારક છે. જ્યારે શનિ ન્યાય, કર્મના કારક છે. બહુ જલદી આ બંને એક વિશેષ સ્થિતિ પર આવશે અને શક્તિશાળી યોગ બનાવશે. 21 ઓગસ્ટ 2026ના રોજ શુક્રવારે સાંજે 6.10 કલાકે શુક્ર અને શનિ એક બીજાથી 180° પર આવીને પ્રતિયુતિ દ્રષ્ટિ યોગ બનાવશે. આ યોગની અસર કેટલાક કલાકોથી લઈને કેટલાક દિવસો સુધી સક્રિય રહી શકે છે. આ યોગ 4 જાતકો માટે ખુબ શુભ રહી શકે છે. જાતકોની આર્થિક પ્રગતિ થાય, કરિયરમાં સફળતાના રસ્તા ખુલી શકે.
મેષ રાશિ
કર્ક રાશિ
સિંહ રાશિ
મીન રાશિ
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)