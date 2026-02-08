Prev
હોળી પહેલા બનશે અત્યંત પાવરફૂલ ગ્રહોની યુતિ, મિથુન સહિત આ રાશિવાળા પુષ્કળ ધનલાભ માટે તૈયાર રહેજો! ઈચ્છાપૂર્તિનો સમય

Saturn Venus Conjunction: હોળી પહેલા શનિ અને શુક્રની યુતિ બની રહી છે. જેનાથી કેટલીક રાશિઓને ફાયદો તો કેટલાકે સતર્ક રહેવું પડશે. જાણો કઈ રાશિઓને ફાયદો થઈ શકે છે. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Feb 08, 2026, 10:17 AM IST

જ્યોતિષ શાસ્ત્ર મુજબ નવગ્રહોમાં શનિ અને શુક્ર બંનેની ગણતરી પ્રભાવશાળી ગ્રહોમા થાય છે. શનિ એ ધીમી ગતિથી ગોચર કરે છે અને  કર્મફળના દાતા ગણાય છે. જ્યારે શુક્ર એ દૈત્યોના ગુરુ કહેવાય છે. અને સુખ સમૃદ્ધિ, ધન-ઐશ્વર્યના કારક ગણાય છે.  વર્ષ 2026 અને એમા પણ ફેબ્રુઆરી ગ્રહગોચરની રીતે ખુબ મહત્વનો મહિનો છે. પરંતુ માર્ચમાં પણ એક મહત્વની ગ્રહ યુતિ થઈ રહી છે. ગ્રહોની ચાલમાં ફેરફારની અસર તમામ રાશિઓ પર કઈકને કઈ જોવા મળતી હોય છે. બરાબર હોળી પહેલા 2 માર્ચના રોજ શુક્ર ગોચર કરીને મીન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે જ્યાં પહેલેથી શનિ મહારાજ છે. આવામાં આ યુતિ કેટલીક રાશિઓને ફાયદો તો કેટલાકને નુકસાન કરાવી શકે છે. જાણો કોને ફાયદો કરાવી શકે છે. 

વૃષભ રાશિ
વૃષભ રાશિના જાતકોના સ્વામી ગ્રહ શુક્ર છે. શુક્ર અને શનિનું આમ પણ સારું બનતું હોય છે. આવામાં હોળી પહેલા મીન રાશિમા શુક્ર અને શનિના ભેગા થવાથી વૃષભ રાશિવાળાને સારો એવો ફાયદો થઈ શકે છે. આ રાશિના લોકો માટે ધનલાભના પ્રબળ યોગ બનશે. અચાનક ક્યાંકથી પૈસા મળવાના યોગ છે. નોકરીમાં પણ સારો રિવોર્ડ મળી શકે છે. ઈચ્છા પૂર્તિનો સમય કહી શકાય. 

મિથુન રાશિ
મિથુન રાશિના જાતકો માટે પણ હોળી પહેલા સારા દિવસો શરૂ થઈ શકે છે. શનિ અને શુક્રની યુતિથી એવો યોગ સર્જાશે કે ભાગ્યનો પૂરેપૂરો સાથ મળી શકે છે. જે લોકો બિઝનેસ કરતા હોય તેમના માટે આ સમય કોઈ વરદાનથી કમ નહીં હોય. ટ્રાવેલ કરી શકો છો. જે ખુબ લાભકારી રહી શકે. માન સન્માન વધશે. 

તુલા રાશિ
તુલા રાશિના સ્વામી પણ શુક્ર છે. આ રાશિવાળા માટે લવલાઈફમાં ફાયદો થઈ શકે છે. જૂનું રોકાણ પણ ફાયદો કરાવી શકે છે. કરિયરમાં પ્રમોશનની તક છે. દરેક કામમાં સફળતા મળી શકે છે. હાલનો સમય રોકાણ માટે શુભ રહી શકે છે. 

કુંભ રાશિ
કુંભ રાશિના સ્વામી ગ્રહ શનિ પોતે છે. આ રાશિવાળાને ખુબ ફાયદો થઈ શકે છે. આ યુતિથી કુંભરાશિવાળા એવા નિર્ણયો લેશે જે તેમને લાભ કરાવી શકે છે. મબલક પૈસા મળે તેવા યોગ છે. લવ લાઈફથી લઈને પૈસા અને સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત સમસ્યાઓમાં રાહત મળી શકે છે. 

 (Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

About the Author
author img
Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

shukra shani yutilucky rashiastrologyJyotish

