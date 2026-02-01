શુક્રનો ઉદય આગામી 9 મહિના આ રાશિઓ માટે શુભ, છપ્પરફાડ ધનલાભના સારા સંકેત!
Shukra Uday 2026: જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર 1 ફેબ્રુઆરી 2026નો દિવસ ખાસ માનવામાં આવે છે. માઘ પૂર્ણિમાના અવસરે શુક્ર ગ્રહ મકર રાશિમાં ઉદયમાન થઈ ગયો છે. પંચાંગ અનુસાર, શુક્રનો ઉદય સાંજે આશરે સાડા છ વાગ્યે થયો અને હવે આ સ્થિતિ 12 ઓક્ટોબર 2026 સુધી બની રહેશે. એટલે કે લગભગ 9 મહિના સુધી શુક્ર ઉદિત અવસ્થામાં રહેશે. જ્યોતિષમાં શુક્રને ધન, વૈભવ, સુખ-સુવિધા, પ્રેમ અને સૌંદર્યનો કારક ગ્રહ માનવામાં આવે છે. જ્યારે શુક્ર ઉદય અવસ્થામાં હોય છે, ત્યારે તેની સકારાત્મક અસર વધુ સ્પષ્ટ રીતે જોવા મળે છે. જ્યોતિષીઓના જણાવ્યા અનુસાર, આ વખતે શુક્રનો ઉદય ખાસ કરીને ચાર રાશિઓ માટે શુભ સંકેતો લઈને આવ્યો છે. આ રાશિના જાતકોની આર્થિક સ્થિતિ, કરિયર અને અંગત જીવનમાં સુધારો જોવા મળી શકે છે.
શુક્ર ઉદયનો અર્થ શું છે?
જ્યોતિષમાં જ્યારે કોઈ ગ્રહ સૂર્યની ખૂબ જ નજીક હોવાને કારણે અસ્ત થઈ જાય છે, ત્યારે તેની અસર નબળી માનવામાં આવે છે. બીજી બાજુ જ્યારે તે જ ગ્રહ સૂર્યથી દૂર જઈને ફરી દેખાવા લાગે છે, ત્યારે તેને 'ઉદય' થવો કહેવાય છે. ઉદય અવસ્થામાં ગ્રહની શક્તિ વધી જાય છે અને તે પોતાનું સ્વાભાવિક ફળ આપવા લાગે છે. શુક્રના મામલામાં આ પ્રભાવ ધન, એશો-આરામ, સંબંધો અને સર્જનાત્મકતા સાથે જોડાયેલો હોય છે. ચાલો જાણીએ કે, શુક્રનો ઉદય થવો કઈ રાશિઓ માટે શુભ રહેશે.
વૃષભ રાશિ
શુક્રના ઉદયથી વૃષભ રાશિના જાતકો માટે આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત થવાના સંકેત મળી રહ્યા છે. આવકના નવી તકો સામે આવી શકે છે અને જૂના રોકાણથી લાભ મળવાની સંભાવના છે. કેટલાક લોકોને કોઈ મિત્ર અથવા સંબંધી તરફથી કિંમતી ભેટ પણ મળી શકે છે.આ સમયગાળા દરમિયાન સોનું-ચાંદી, વાહન કે મિલકતને લગતા નિર્ણયો તમારા પક્ષમાં આવી શકે છે. જો તમે લાંબા સમયથી કોઈ મોટા રોકાણની યોજના બનાવી રહ્યા હતા, તો આવનારા મહિનાઓમાં સારી તક મળી શકે છે. એકંદરે આ સમય ધન અને સ્થિરતા વધારનારો સાબિત થઈ શકે છે.
મિથુન રાશિ
મિથુન રાશિના જાતકો માટે શુક્રનો ઉદય મહેનતનું ફળ અપાવનારો માનવામાં આવે છે. નોકરીયાત લોકોને પ્રમોશન અથવા કોઈ મોટી સિદ્ધિના સમાચાર મળી શકે છે. વેપાર સાથે જોડાયેલા જાતકોના નફામાં પણ વધારો થવાના સંકેત છે. ખર્ચ પર નિયંત્રણ રહેશે, જેનાથી બચત વધુ સારી થશે. પારિવારિક જીવનમાં પણ ધીમે-ધીમે શાંતિ પાછી આવી શકે છે. જે સંબંધોમાં તણાવ ચાલી રહ્યો હતો, તેમાં સુધારો આવવાની સંભાવના છે. આ સમય આર્થિક અને માનસિક એમ બન્ને રીતે રાહત આપનારો સાબિત થઈ શકે છે.
તુલા રાશિ
તુલા રાશિના જાતકો માટે શુક્રનો ઉદય અટકેલા કામોને ગતિ આપનારો સાબિત થઈ શકે છે. કરિયર અને અભ્યાસ સાથે જોડાયેલા મામલામાં પ્રદર્શન પહેલા કરતા વધુ સારું રહી શકે છે. આવનારા મહિનાઓમાં તમારી કોઈ મોટી ઈચ્છા પૂરી થવાના યોગ બની રહ્યા છે. જીવનસાથી અથવા કોઈ નજીકની વ્યક્તિનો સહયોગ તમારા માટે લાભદાયક રહેશે. સંતાન સંબંધિત મતભેદ અથવા પારિવારિક તણાવ પણ ધીમે-ધીમે ઓછા થઈ શકે છે. આ સમય સંતુલન અને આગળ વધવાનો સંકેત આપી રહ્યો છે.
મીન રાશિ
મીન રાશિના જાતકોની આવકમાં વધારો થવાના સંકેત છે. આર્થિક સ્થિતિ પહેલા કરતા વધુ મજબૂત બની શકે છે. જો કે, ખર્ચમાં પણ વધારો થઈ શકે છે, પરંતુ એકંદરે નાણાકીય સંતુલન જળવાઈ રહેશે. આ દરમિયાન તમારા વ્યક્તિત્વમાં આકર્ષણ વધશે અને તમારી વાતોની અસર લોકો પર સ્પષ્ટપણે જોવા મળશે. કાર્યસ્થળ પર તમારી સર્જનાત્મક વિચારધારાની પ્રશંસા થઈ શકે છે. કોઈ સન્માન, પુરસ્કાર કે ઉચ્ચ પદ સાથે જોડાયેલા સમાચાર પણ મળી શકે છે. માન-સન્માન અને પ્રતિષ્ઠામાં વૃદ્ધિના યોગ બની રહ્યા છે.
