Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSpiritual

દૈત્યોના ગુરુ બનશે વધુ શક્તિશાળી, આ 3 રાશિવાળાને અકલ્પનીય ધનલાભના યોગ, તિજોરીઓ રાખજો તૈયાર!

Shukra Uday: કાલથી ફેબ્રુઆરી મહિનો શરૂ  થશે. નવા મહિનાની શરૂઆતની સાથે જ દૈત્યોના ગુરુ શુક્ર ઉદિત થશે અને તેમની શક્તિ વધવાથી કેટલીક રાશિઓને ફાયદો થઈ શકે છે. જાણો તે ભાગ્યશાળી રાશિઓ વિશે. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Jan 31, 2026, 12:48 PM IST

Trending Photos

દૈત્યોના ગુરુ બનશે વધુ શક્તિશાળી, આ 3 રાશિવાળાને અકલ્પનીય ધનલાભના યોગ, તિજોરીઓ રાખજો તૈયાર!

જ્યોતિષ શાસ્ત્ર મુજબ શુક્ર એ દૈત્યોના ગુરુ ગણાય છે. તેઓ એક રાશિમાં આશરે 26 દિવસ સુધી રહે છે અને આ સમયગાળા દરમિયાન વક્રી, માર્ગી, અસ્ત થતા રહે છે. જેની અસર તમામ 12 રાશિના જાતકો પર પડે છે. શુક્ર ધન, વૈભવ, સુખ ઐશ્વર્ય વગેરેના પણ કારક ગ્રહ છે. હાલ શુક્ર મકર રાશિમાં અસ્ત અવસ્થામાં છે અને ફેબ્રુઆરી મહિનાની પહેલી તારીખે ઉદય અવસ્થામાં આવશે. એટલે કે તેમની શક્તિ વધશે. શુક્રનો મકર રાશિમાં ઉદય થવાથી કઈ રાશિઓને બંપર લાભ થઈ શકે છે તે ખાસ જાણો. 

વૃષભ રાશિ
વૃષભ રાશિવાળા માટે આ સારા સમાચાર કહી શકાય કારણ કે શુક્રના ઉદયથી તેમનું ભાગ્ય ચમકી શકે છે. ભાગ્ય તમને ભરપૂર સાથ આપશે. અનેક નવી તકો મળી શકે છે. કરિયરમાં પણ લાભ થઈ શકે. ઉચ્ચ અધિકારીઓ સાથે સંબંધો સારા થઈ શકે છે. લગન અને મહેનતથી એક અલગ ઓળખ મેળવી શકો છો. વેપારમાં લાભ થઈ શકે. આર્થિક સ્થિતિ સારી રહેશે. કમાણીની નવી તકો મળી શકે છે. ઘરમાં ધનના ઢગલા થાય તેવા યોગ છે. જો કે સ્વાસ્થ્યની રીતે ધ્યાન રાખવું. 

Add Zee News as a Preferred Source

મકર રાશિ
મકર રાશિવાળાને પણ શુક્રની ઉદય અવસ્થા લાભ કરાવી શકે છે. લગ્ન ભાવમાં ઉદય થવાથી અનેક ક્ષેત્રે અનુકૂળ પરિણામો મળી શકે છે. ભાગ્ય સાથ આપશે. લાંબા સમયથી અટકેલા કામો પાર પડી શકે છે. તમારા મનમાં શાંતિ અને સંતોષ રહેશે, કામમાં મન લાગેલું રહેશે. જેનો સકારાત્મક પ્રભાવ પણ જોવા મળશે. લાંબા સમયથી જોવા મળી રહેલી સમસ્યાઓનો અંત આવી શકે. માન સન્માન વધશે. 

મેષ રાશિ
મેષ રાશિવાળા માટે પણ શુક્રનું ઉદય થવું ભાગ્ય ચમકાવી શકે છે. શુક્ર બીજા અને સાતમા ભાવના સ્વામી થઈને દસમાં ભાવમાં ઉદિત થશે. આવામાં ખુશીઓમાં વધારો થશે. કાર્ય ક્ષેત્રે પ્રમોશન, પગાર વધારો પણ થઈ શકે. પરિવાર સાથે સારો સમય પસાર થશે. પૈતૃક સંપત્તિ મળે તેવા ચાન્સ છે. વેપારમાં પણ નફો વધી શકે. આર્થિક સ્થિતિ સારી રહેશે. ચારેબાજુથી ફાયદો થાય તેવા યોગ છે. 

 (Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

...और पढ़ें
Shukra Udaylucky rashiastrologyJyotishHoroscope 

Trending news