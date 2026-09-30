Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Spiritual
  • /Shukra Vakri 2026: 3 ઓક્ટોબરથી 42 દિવસ સિંહ સહિત 4 રાશિઓ માટે ભારે, ધોળા દિવસે તારા દેખાડશે વક્રી શુક્ર

Shukra Vakri 2026: 3 ઓક્ટોબરથી 42 દિવસ સિંહ સહિત 4 રાશિઓ માટે ભારે, ધોળા દિવસે તારા દેખાડશે વક્રી શુક્ર

Shukra Vakri 2026: ઓક્ટોબર 2026 ની શરુઆતમાં જ શુક્ર ગ્રહ વક્રી થશે. શુક્ર 3 ઓક્ટોબરથી 42 દિવસ સુધી વક્રી અવસ્થામાં રહેશે. તુલા રાશિમાં આ ગોચર થવાનું છે. 42 દિવસ સિંહ, મીન, મકર અને વૃશ્ચિક રાશિના લોકો માટે ભારે રહી શકે છે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 30, 2026, 07:20 AM IST|Updated: Sep 30, 2026, 07:20 AM IST
Shukra Vakri 2026: 3 ઓક્ટોબરથી 42 દિવસ સિંહ સહિત 4 રાશિઓ માટે ભારે, ધોળા દિવસે તારા દેખાડશે વક્રી શુક્ર

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
વિશ્વના ખૂણે ખૂણે પહોંચેલો પ્રબુદ્ધતાનો પ્રકાશ - અસંખ્ય હૈયા, એક જ ભાવ : અહો ગુરુદેવ
2
3
4
5