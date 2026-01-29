165 વર્ષ બાદ આ જાતકોની બલ્લે-બલ્લે, ધનના દાતા શુક્ર બનાવશે અદ્ભુત યોગ, રૂપિયાનો થશે વરસાદ
Ardh Kendra Yog 2026: વૈદિક જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર આજે રાત્રે વરૂણ અને શુક્ર એકબીજાથી 45 ડિગ્રી પર હશે, જેનાથી અર્ધ કેન્દ્ર યોગનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે. તેનાથી ત્રણ રાશિના જાતકોને વિશેષ લાભ મળી શકે છે.
Shukra Gochar: વૈદિક જ્યોતિષ અનુસાર કુંડળીમાં નવગ્રહની સ્થિતિઓના પોત-પોતાના પ્રભાવ હોય છે. દરેક ગ્રહ એક ચોક્કસ સમય બાદ રાશિ પરિવર્તન કરે છે. નવગ્રહમાં શુક્રને શક્તિશાળી ગ્રહ માનવામાં આવે છે. તેને દૈત્યોના ગુરૂ હોવાની સાથે-સાથે ધન, વૈભ, ભોગ-વિલાસ, પ્રેમ-આકર્ષણ વગેરેનો કારક માનવામાં આવે છે. મહત્વનું છે કે આ સમયે શુક્ર મકર રાશિમાં બિરાજમાન છે. તેની સાથે બુધ, સૂર્ય અને મંગળ પણ બિરાજમાન છે. તો આજે સાંજે શુક્ર વરૂણ ગ્રહની સાથે સંયોગ કરી અર્ધકેન્દ્ર યોગનું નિર્માણ કરશે. આ યોગનું નિર્માણ કરવાથી કેટલાક જાતકોના જીવનમાં સકારાત્મક પ્રભાવ જોવા મળશે. આ વિશ્લેષણ ચંદ્ર રાશિના આધાર પર કરવામાં આવી રહ્યું છે. જાણો આ રાશિઓ વિશે.
વૈદિક જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર 29 જાન્યુઆરી એટલે કે આજે સાંજે 6 કલાક છ મિનિટ પર શુક્ર-વરૂણ એકબીજાથી 45 ડિગ્રી પર હશે, જેનાથી અર્ધકેન્દ્ર યોગનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે. મહત્વનું છે કે વરૂણ મીન રાશિમાં બિરાજમાન છે. વરૂણ એક રાશિમાં આશરે 14-15 વર્ષ સુધી રહે છે. તેવામાં એક રાશિ ચક્ર પૂર્ણ કરવામાં 165 વર્ષ લાગી જાય છે.
મેષ રાશિ
આ રાશિના જાતકો માટે વરૂણ-શુક્રનો અર્ધકેન્દ્ર યોગ લાભકારી સાબિત થઈ શકે છે. આ રાશિના જાતકોને ભાગ્યનો સાથ મળશે અને લાંબા સમયથી અટવાયેલા કામ પૂરા થઈ શકે છે. આ રાશિના બારમાં ભાવમાં વરૂણ અને દશમ ભાવમાં શુક્ર બિરાજમાન છે. તેવામાં આ જાતકોને નોકરી અને બિઝનેસમાં લાભ થઈ શકે છે.
નોકરી કરતા જાતકોને ભાગ્યનો સાથ મળી શકે છે. તમારા દ્વારા કરવામાં આવી રહેલી મહેનત અને લગનને જોતા તમારી પ્રશંસા થઈ શકે છે. તમને કોઈ મોટી જવાબદારી સોંપવામાં આવી શકે છે. જીવનમાં ભાગ્યનો સાથ મળી શકે છે. તમારા માટે ધનલાભનો યોગ બની રહ્યો છે. લગ્ન જીવનમાં ચાલી રહેલો મતભેદ સમાપ્ત થઈ શકે છે.
મકર રાશિ
આ રાશિના જાતકો માટે અર્ધકેન્દ્ર યોગ સુખ અને સફળતા લાવશે. આ યોગ અંતર્ગત શુક્ર લગ્ન ભાવમાં અને ત્રીજા ભાવમાં વરૂણની ઉપસ્થિતિથી લાંબા સમયથી અટવાયેલા કાર્ય પૂરા થવાની પ્રબળ સંભાવના છે, સાથે ધન-ધાન્યમાં વધારો થશે. આ દરમિયાન તમારૂ મન આધ્યાત્મ તરફ વળશે અને ધાર્મિક યાત્રાએ જવાનો યોગ બની શકે છે.
વેપારની દ્રષ્ટિએ આ સમય અત્યંત અનુકૂળ રહેશે. તમને નવી ડીલ્સ, પ્રોજેક્ટ્સ અને તક મળી શકે છે. નોકરી કરતા જાતકો અધિકારીઓની મદદથી પોતાના લક્ષ્ય હાસિલ કરી શકશે. તેથી તેના માટે પ્રમોશન અને પગાર વધારાનો માર્ગ ખુલી શકે છે. લગ્ન જીવનમાં શાંતિ રહેશે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ પણ આ સમય અનુકૂળ રહેશે.
મીન રાશિ
આ રાશિના જાતકો માટે વરૂણ-શુક્રનો અર્ધકેન્દ્ર યોગ અત્યંત શુભ ફળ આપનાર સાબિત થઈ શકે છે. આ યોગમાં લગ્ન ભાવમાં શનિ અને વરૂણ બિરાજમાન છે. તેવામાં ભાગ્યનો સહયોગ મળશે. લાંબા સમયથી અટવાયેલી મનોકામના પૂર્ણ થઈ શકે છે. પરિવારની સાથે સુખદ સમય પસાર થશે. આ સમયમાં અચાનક ધનલાભ થઈ શકે છે. સટ્ટા કે પૈતૃક સંપત્તિની મદદથી સારો આર્થિક લાભ થઈ શકે છે. કરિયરની દ્રષ્ટિએ તમારા વિચાર અને આત્મવિશ્વાસ સફળતા અપાવી શકે છે. પ્રમોશન સાથે પગાર વધારાનો યોગ છે. વિદેશમાં નોકરી શોધી રહેલા જાતકોને શુભ સમાચાર મળી શકે છે અને નવા પદની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે.
વેપારના ક્ષેત્રમાં પરિણામ મિશ્ચિત રહી શકે છે, દરેક નિર્ણય સમજી-વિચારીને લેવો. પરંતુ નવો વેપાર શરૂ કરવા માટે સમય અનુકૂળ માનવામાં આવી શકે છે. કુલ મળી તમારી આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત રહેવાની છે અને તમે સારી કમાણી કરવામાં સફળ થઈ શકો છો.
ડિસ્ક્લેમરઃ આ લેખમાં આપવામાં આવેલી કોઈ જાણકારીની સટીકતા કે વિશ્વસનીયતાની ગેરંટી નથી. વિવિધ માધ્યમો જેમ કે જ્યોતિષ, પંચાંગ, માન્યતાઓ કે પછી ધર્મગ્રંથોમાંથી સંગ્રગિત કરી આ જાણકારી તમારા સુધી પહોંચાડવામાં આવી છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર સૂચના આપવાનો છે. તે સાચી અને સિદ્ધ થવાની પ્રમાણિકતા ન આપી શકીએ. એટલે કોઈ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા સંબંધિત નિષ્ણાંતની સલાહ લો.
