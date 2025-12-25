Prev
248 વર્ષ બાદ વૈભવના દાતા શુક્ર બનાવશે શક્તિશાળી યોગ, રાજા જેવું જીવન જીવશે આ રાશિઓ

Dwi Dwadash Yog 2025: જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર 26 ડિસેમ્બરે શુક્ર અને યમના સંયોગથી શક્તિશાળી દ્વિદ્વાદશ યોગનું નિર્માણ થવાનું છે, જેનાથી ત્રણ રાશિના જાતકોને વિશેષ લાભ મળવાનો છે. જાણો શું તમારી પણ રાશિ તેમાં સામેલ છે?"

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Dec 25, 2025, 03:28 PM IST

Dwi Dwadash Yog 2025: વૈદિક જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર દૈત્યોના ગુરૂ શુક્ર દર મહિને રાશિ પરિવર્તન કરે છે. તેવામાં કોઈને કોઈ ગ્રહની સાથે યુતિ કે પછી સંયોગ બને છે. આ સમયે શુક્ર ધન રાશિમાં બિરાજમાન છે. જ્યાં પર મંગળ, સૂર્યની સાથે યુતિ કરી રહ્યાં છે. શુક્રના સંયોગથી ઘણા મોટા રાજયોગોનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે. તો 26 ડિસેમ્બરે શુક્ર યમની સાથે સંયોગ કરી દ્વિદ્વાદશ યોગનું નિર્માણ કરશે. આ યોગને કારણે ત્રણ રાશિના જાતકોને વિશેષ લાભ થવાનો છે. આ જાતકોને આર્થિક અને નોકરીના મામલે ભાગ્યનો સાથ મળશે. 

વૈદિક જ્યોતિષ અનુસાર 26 ડિસેમ્બરે બપોરે 3.38 કલાકે શુક્ર-યમ એકબીજાથી 3 ડિગ્રી પર હશે, જેનાથી દ્વિદ્વાદશ રાજયોગનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે.

કુંભ રાશિ (Aquarius Zodiac)
કુંભ રાશિના જાતકોને વિશેષ લાભ મળી શકે છે. શુક્ર અને સમયના સંયોગથી બનેલો દ્વિદ્વાદશ યોગ તમારી આર્થિક સ્થિતિમાં સુધાર કરશે. આવકના નવા સ્ત્રોત ખુલી શકે છે. આ રાશિના બારમાં ભાવમાં યમ અને શુક્ર અગિયારમાં ભાવમાં બિરાજમાન રહેશે. તેવામાં તમારી ઘણી ઈચ્છાઓ પૂરી થઈ શકે છે. પહેલાથી કરવામાં આવેલું રોકાણ હવે તમને ડબલ લાભ આપી શકે છે. કરિયરના ક્ષેત્રની વાત કરીએ તો તમારૂ કામ અને મહેનત જોઈ મોટી જવાબદારી સોંપવામાં આવી શકે છે. પ્રમોશનની સાથે નવી નોકરીની તક મળી શકે છે. પરિવાર સાથે સારો સમય પસાર થશે.

મીન રાશિ (Pisces Zodiac)
મીન રાશિના જાતકો માટે શુક્ર અને યમના સંયોગથી બનેલો દ્વિદ્વાદશ યોગ લાભકારી સાબિત થઈ શકે છે. આ રાશિના અગિયારમાં ભાવમાં યમ અને શુક્ર દસમાં ભાવમાં બિરાજમાન છે. તેવામાં આ રાશિના જાતકોની સુખ-સુવિધામાં વધારો થશે. 248 વર્ષ બાદ બની રહેલો આ યોગ તમારા આત્મવિશ્વાસને સાતમાં આસમાને લઈ જશે. તેવામાં તમે ઘણા ક્ષેત્રોમાં સફળ થઈ શકો છો. જે છાત્રો વિદેશમાં અભ્યાસ કરવાનું સપનું જોઈ રહ્યાં છો તો તેને સફળતા મળી શકે છે. જીવનસાથી સાથે ચાલી રહેલો અણબનાવ સમાપ્ત થશે અને સંબંધોમાં મજબૂતી આવશે.

વૃષભ રાશિ (Taurus Zodiac)
શુક્ર તમારી રાશિના સ્વામી છે, તેથી આ યોગનો સૌથી શુભ પ્રભાવ તમારા પર પડશે. 26 ડિસેમ્બર બાદ તમારી સુખ-સુવિધામાં વધારો થશે. આ રાશિની ગોચર કુંડળીમાં નવમાં ભાવમાં બિરાજમાન છે. આ સાથે શુક્ર આઠમાં ભાવમાં બિરાજમાન છે. તેવામાં આ રાશિના જાતકોને ભાગ્યનો સાથ મળી શકે છે. જો તમે પ્રોપર્ટી કે વાહન ખરીદવાની યોજના બનાવી રહ્યાં છો તો તે સફળ થશે. કાર્યક્ષેત્રમાં તમારી ધાક જોવા મળશે. સમાજમાં માન-સન્માનમાં ઝડપથી વધારો થઈ શકે છે.

ડિસ્ક્લેમરઃ આ લેખમાં આપવામાં આવેલી કોઈ જાણકારીની સટીકતા કે વિશ્વસનીયતાની ગેરંટી નથી. વિવિધ માધ્યમો જેમ કે જ્યોતિષ, પંચાંગ, માન્યતાઓ કે પછી ધર્મગ્રંથોમાંથી સંગ્રગિત કરી આ જાણકારી તમારા સુધી પહોંચાડવામાં આવી છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર સૂચના આપવાનો છે. તે સાચી અને સિદ્ધ થવાની પ્રમાણિકતા ન આપી શકીએ. એટલે કોઈ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા સંબંધિત નિષ્ણાંતની સલાહ લો.
 

shukra gochar 2025Dwi Dwadash Yog

