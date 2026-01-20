ફેબ્રુઆરીમાં શુક્રાદિત્ય રાજયોગથી પલટી જશે આ જાતકોનું ભાગ્ય, ધન-સંપત્તિમાં વધારાનો યોગ
February Rashifal: વૈદિક પંચાંગ અનુસાર ફેબ્રુઆરી મહિનામાં સૂર્ય અને શુક્ર કુંભ રાશિમાં શુક્રાદિત્ય રાજયોગ બનાવશે, જેનાથી કેટલાક જાતકોનું ભાગ્ય ચમકી શકે છે.
Trending Photos
Shukra Aditya Rajyog 2026: વૈદિક જ્યોતિષ અનુસાર ગ્રહ સમય-સમય પર ગોચર કરી રાજયોગ અને શુભ યોગનું નિર્માણ કરે છે, જેનો પ્રભાવ માનવ જીવન અને દેશ-દુનિયા પર જોવા મળે છે. તમને જણાવી દઈએ કે ફેબ્રુઆરીના મહિનામાં ગ્રહોના રાજા સૂર્ય અને ધનના દાતા શુક્ર ગ્રહ કુંભ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. જેનાથી શુક્રાદિત્ય રાજયોગનું નિર્માણ થશે. તેવામાં આ રાજયોગ બનવાથી કેટલાક જાતકોનું ભાગ્ય ચમકી શકે છે. સાથે ધન-સંપત્તિમાં અપાર વધારાનો યોગ બની રહ્યો છે. આવો જાણીએ આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ કઈ છે.
કુંભ રાશિ
તમારા માટે શુક્રાદિત્ય રાજયોગનું બનવું લાભદાયક સાબિત થઈ શકે છે. કારણ કે આ રાજયોગ તમારી રાશિથી લગ્ન ભાવ પર બનશે. તેથી આ સમયે તમારા આત્મવિશ્વાસમાં વધારો થશે. સાથે તમને માન-સન્માન પ્રાપ્ત થશે. પારિવારિક સંબંધમાં મજબૂતી આવશે. તો ઘરનો માહોલ સકારાત્મક રહેશે. તમારૂ લગ્ન જીવન શાનદાર રહેશે. સાથે કુંવારા લોકોને લગ્નનો પ્રસ્તાવ આવી શકે છે. ભાગીદારીમાં કામ કરવાથી લાભ થઈ શકે છે.
મિથુન રાશિ
શુક્રાદિત્ય રાજયોગ બનવાથી મિથુન રાશિના જાતકોના અચ્છે દિન શરૂ થઈ શકે છે. કારણ કે આ યોગ તમારી રાશિના ભાગ્ય સ્થાન પર બનશે. તેથી આ સમયે તમને ભાગ્યનો સાથ મળશે. સાથે તમે કોઈ ધાર્મિક કે માંગલિક કાર્યક્રમમાં સામેલ થઈ શકો છો. તમે દેશ-વિદેશની યાત્રા કરી શકો છો. સાથે જમીન કે પ્રોપર્ટી સાથે જોડાયેલા કોઈ વિવાદ તમારા પક્ષમાં આવી શકે છે. આ દરમિયાન માતા-પિતા સાથે સારો સમય પસાર કરશો. પરિવાર તમારા નિર્ણય પર વિશ્વાસ કરશે. જે વિદ્યાર્થીઓ વિદેશમાં અભ્યાસ કરવાનું સપનું જોઈ રહ્યાં છે તેની ઈચ્છા પૂર્ણ થઈ શકે છે.
તુલા રાશિ
તમારા લોકો માટે શુક્રાદિત્ય રાજયોગ લાભદાયક રહેશે. કારણ કે આ રાજયોગ તમારી રાશિથી પાંચમાં ભાવ પર ગોચર કરશે. તેથી આ સમયે તમને સંતાન તરફથી શુભ સમાચાર મળી શકે છે. સાથે પ્રેમ સંબંધમાં સફળતા મળી શકે છે. આ સમયે ઘર-પરિવાર સાથે સમય પસાર કરવા મળશે. તમારૂ લગ્ન જીવન ખુશ રહેશે અને કુંવારા લોકોના જીવનમાં કોઈ ખાસ વ્યક્તિનો પ્રવેશ થઈ શકે છે. આ સમયે તમને આકસ્મિક ધનલાભ થઈ શકે છે.
ડિસ્ક્લેમરઃ આ લેખમાં આપવામાં આવેલી કોઈ જાણકારીની સટીકતા કે વિશ્વસનીયતાની ગેરંટી નથી. વિવિધ માધ્યમો જેમ કે જ્યોતિષ, પંચાંગ, માન્યતાઓ કે પછી ધર્મગ્રંથોમાંથી સંગ્રગિત કરી આ જાણકારી તમારા સુધી પહોંચાડવામાં આવી છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર સૂચના આપવાનો છે. તે સાચી અને સિદ્ધ થવાની પ્રમાણિકતા ન આપી શકીએ. એટલે કોઈ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા સંબંધિત નિષ્ણાંતની સલાહ લો.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે