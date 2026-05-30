/14 જૂને બનશે ખતરનાક શુલ યોગ, 20 કલાક આ 4 રાશિઓ માટે રહેશે ભારે, તૂટી પડશે દુ:ખોનો પહાડ !

Shul Yog 2026 : દ્રિક પંચાંગ અનુસાર, 14 જૂનની બપોરથી અત્યંત અશુભ શુલ યોગ શરૂ થવાનો છે. જ્યોતિષશાસ્ત્ર અનુસાર, આ યોગની અસર 15 જૂનની સવાર સુધી ચાલુ રહેશે. આ યોગના કારણે કેટલીક રાશિના જાતકોને નાણાકીય, સ્વાસ્થ્ય અને કારકિર્દીમાં નોંધપાત્ર નુકસાનનો સામનો કરવો પડી શકે છે.
Shul Yog 2026 : દ્રિક પંચાંગ અનુસાર, 14 જૂન, 2026ના રોજ બનનાર શુલ યોગને જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં અશુભ અને કષ્ટદાયક ગ્રહોનો સંયોગ માનવામાં આવે છે. આ યોગ 14 જૂનના રોજ બપોરે 1:15 વાગ્યે શરૂ થશે અને બીજા દિવસે 15 જૂનના રોજ સવારે 8:56 વાગ્યા સુધી ચાલુ રહેશે. આ સમયગાળા દરમિયાન ગ્રહોની સ્થિતિ અને ગોચરના આધારે ખાસ કરીને ચાર રાશિના લોકોએ ખૂબ કાળજી રાખવી પડશે.
મિથુન રાશિ
આ યોગના પ્રભાવ હેઠળ તમે તમારા સ્વભાવમાં અણધારી આક્રમકતા અથવા ચીડિયાપણું અનુભવી શકો છો. કાર્યસ્થળ પર સાથીદારો સાથે અથવા ઘરે નજીકના પરિવારના સભ્યો સાથે દલીલો કરવાનું ટાળો. આ સમયગાળા દરમિયાન કોઈપણ નવા રોકાણો અથવા મોટા નાણાકીય નિર્ણયો લેવાનું ટાળો. વાહન ચલાવતી વખતે તમારી ગતિ પર નિયંત્રણ રાખો.
ધન રાશિ
શુલ યોગ દરમિયાન તમારું સ્વાસ્થ્ય બગડી શકે છે. ખાસ કરીને, પેટ અથવા માથાના દુખાવા સંબંધિત સમસ્યાઓ તકલીફનું કારણ બની શકે છે. ખર્ચમાં અચાનક વધારો તમારા બજેટને વિક્ષેપિત કરી શકે છે. તમારા આહાર અને ખાવાની આદતો પર ખાસ ધ્યાન આપો. આ સમયગાળા દરમિયાન કોઈને પણ પૈસા ઉધાર આપવાનું ટાળો, કારણ કે પૈસા ફસાઈ જવાનું અથવા પાછા ન મળી શકે તેવું જોખમ રહેલું છે.
કન્યા રાશિ
તમારા જે કામો પૂર્ણ થવાના આરે છે તે છેલ્લી ઘડીએ અવરોધોનો સામનો કરી શકે છે. આ સમય દરમિયાન વ્યવસાયિક ભાગીદારો અથવા તમારા જીવનસાથી સાથે વૈચારિક મતભેદો વધુ ઘેરા બની શકે છે. તમારી વાણી પર નિયંત્રણ રાખો અને કઠોર શબ્દોનો ઉપયોગ કરવાનું ટાળો. ધીરજથી કાર્ય કરો, ઉતાવળમાં લેવાયેલો કોઈપણ નિર્ણય હાનિકારક સાબિત થઈ શકે છે.
મકર રાશિ
શુલ યોગના આ સમયગાળા દરમિયાન તમારે તમારા વિરોધીઓ અથવા છુપા શત્રુઓથી સાવચેત રહેવાની જરૂર છે, કારણ કે તેઓ તમારી પ્રતિષ્ઠાને કલંકિત કરવાનો પ્રયાસ કરી શકે છે. શારીરિક ઈજા અથવા અકસ્માતોનું જોખમ પણ છે. મુસાફરી કરતી વખતે ખૂબ કાળજી રાખો. અજાણ્યાઓ પર આંધળો વિશ્વાસ ન રાખો અને તમારા વ્યાવસાયિક જીવન સાથે સંબંધિત બાબતોને ગુપ્ત રાખો.
શુલ યોગના પ્રતિકૂળ પ્રભાવોને ઘટાડવાના ઉપાયો
ભગવાન શિવની પૂજા : શુલ શબ્દ ઘણીવાર ભગવાન શિવના ત્રિશૂળ સાથે સંકળાયેલો છે. આ સમયગાળા દરમિયાન માનસિક રીતે "ૐ નમઃ શિવાય" મંત્રનો જાપ કરો. શિવ ચાલીસાનો પાઠ કરવો ખૂબ જ શુભ માનવામાં આવે છે.
હનુમાન ચાલીસાનો પાઠ: મુશ્કેલીઓમાંથી મુક્તિ મેળવવા માટે આ સમયગાળા દરમિયાન હનુમાન ચાલીસા અથવા બજરંગ બાણનો પાઠ કરો.
શાંત રહો: કોઈપણ મોટા નિર્ણયો, શુભ કાર્યોનો પ્રારંભ અથવા લાંબા અંતરની મુસાફરી આ સમયગાળા દરમિયાન મુલતવી રાખવી સમજદારીભર્યું રહેશે.
Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.