દેવોના દેવ મહાદેવના મંદિરમાં શિવલિંગ સામે ભક્તો 3 વાર તાળી કેમ પાડે છે? ખાસ જાણો 

Lord Shiva: ભક્તો જ્યારે મહાદેવની પૂજા કરવા માટે શિવાલય કે શિવમંદિર જાય છે ત્યારે ત્યાં ત્રણ તાળી પાડતા તમે જોયા હશે. શું તમે જાણો છો આ તાળી કેમ પાડવામાં આવે છે, દરેક તાળી પાછળ શું અર્થ હોય છે? ખાસ જાણો.
દેવોના દેવ મહાદેવ છે અને જ્યારે પણ આપણે શિવમંદિરમાં જઈએ છીએ ત્યારે શું તમે ક્યારેય એ વાત પર ધ્યાન આપ્યું છે કે મંદિરમાં આરતી પતે કે પછી અભિષેક થાય ત્યારબાદ ભક્તો ત્રણવાર તાળી ખાસ વગાડતા હોય છે. મોટાભાગના લોકો તેને પરંપરા સમજીને નિભાવતા હોય છે પરંતુ શું તમને ખબર છે કે તેની પાછળ એક ચોક્કસ કારણ હોય છે? બહુ ઓછા લોકો આ કારણ જાણે છે. તો આજે અમે તમને તેના વિશે જણાવીશું કે શિવ મંદિરમાં જઈએ તો કેમ આરતી કે અભિષેક બાદ તાળી પાડવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત દરેક તાળીનો અર્થ પણ સમજીએ.
કેમ પાડવામાં આવે છે ત્રણ તાળી?
શાસ્ત્રો મુજબ શિવ મંદિરમાં તાળી પાડવી એ ભલે તમે પરંપરા સમજીને કરતા હોવ પણ તેની પાછળ એક ગૂથ અર્થ છે. જે ભક્તની આસ્થા, ભાવના અને ભગવાન શિવ પ્રત્યે સમર્પણ દર્શાવે છે. જ્યારે ભક્ત ત્રણ વખત તાળી પાડે ત્યારે તે મન, કર્મ અને વચનથી ભગવાનના ચરણોમાં પોતાની જાતને સમર્પિત કરે છે. હિન્દુ ધર્મમાં એવી માન્યતા છે કે જ્યારે કોઈ ભક્ત ભગવાન શિવના મંદિરમાં જાય છે ત્યારે તે ફક્ત દર્શન કરવા માટે નથી જતો પરંતુ પોતાની જાતને મન અને ભાવનાઓ સાથે શિવના ચરણોમાં સોંપી દે છે. શિવમંદિરમાં ત્રણવાર વગાડાતી તાળીઓ એ ભાવને વ્યક્ત કરે છે. એવું કહેવાય છે કે ત્રણ તાળીઓ ભક્તના ત્રણ અલગ અલગ ભાવ દર્શાવે છે. દરેક તાળીનો એક પોતાનો અર્થ હોય છે. જે શ્રદધા, સમર્પણ અને પ્રાર્થના સાથે જોડાયેલો છે.
પહેલી તાળીનો અર્થ
શિવ મંદિરમાં પહેલી તાળી પાડવામાં આવે ત્યારે તે ભક્તની હાજરી દર્શાવે છે. તેનો અર્થ એવો થાય છે કે તે જાણે પોતાને સ્વયં ભગવાન શિવ સામે પ્રસ્તુત કરે છે. જે રીતે કોઈ દરબારમાં પહોંચીને પોતાની હાજરી મહેસૂસ કરાવવામાં આવે છે. એ જ રીતે મહાદેવ આગળ આ તાળી એવું દર્શાવે છે કે હે મહાદેવ હું તમારા ચરણોમાં આવ્યો છું.
બીજી તાળી
શિવ મંદિરમાં જ્યારે બીજી તાળી ફક્ત વગાડે ત્યારે તે પ્રાર્થના અને મનોકામના સાથે જોડાયેલી હોય છે. તે સમયે ભક્ત પોતાના મનની વાત ચૂપચાપ ભગવાન શિવને કહે છે. દરેક પોતાની વિવિધ પરેશાનીઓ ભગવાન આગળ રજૂ કરે છે. આ તાળી ભગવાનને કરાયેલા એ નિવેદનનું પ્રતિક ગણાય છે. જેમાં ભક્ત પૂરેપૂરા વિશ્વાસથી પોતાની ઈચ્છા ભગવાન આગળ રજૂ કરે છે.
ત્રીજી તાળી
શિવ મંદિરમાં વગાડવામાં આવતી ત્રીજી તાળી સૌથી મહત્વની ગણાય છે. આ તાળીની સાથે જ ભક્તો પોતાની જાતને સંપૂર્ણ રીતે ભગવાન શિવને સમર્પિત કરે છે. પૂજા દરમિયાન જો કોઈ ભૂલ થઈ હોય, મંત્ર બરાબર બોલાયા હોય કે ન બોલાયા હોય કે કોઈ કારણે મન ભટકી ગયું હોયતો આ તાળીના માધ્યમથી ભક્ત ભગવાન પાસે ક્ષમા માંગે છે. આ તાળીનો ભાવ દર્શાવે છે કે ભક્ત પોતાના અહંકાર, ભૂલો અને ચિંતાઓને છોડીને સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા સાથે મહાદેવના ચરણોમાં પોતાને અર્પણ કરે છે.
લોક માન્યતાઓ અને પૌરાણિક કથાઓમાં પણ શિવપૂજા વખતે તાળી વગાડવાનો ઉલ્લેખ છે. એવું કહેવાય છેકે લંકા પર જીત મેળવતા પહેલા ભગવાન રામે સમુદ્ર કિનારે શિવલિંગની સ્થાપના કરીને વિધિ વિધાનથી પૂજા કરી હતી અને પોતાની આરાધના પૂરી થતા તેમણે ત્રણ વખત તાળી પણ પાડી હતી. એ જ રીતે રાવણ પણ ભગવાન શિવનો ભક્ત હતો. કથા મુજબ તે શિવપૂજા વખતે ત્રણવાર તાળી પાડીને પોતાના હાજરી, પ્રાર્થના અને પૂર્ણ સમર્પણને વ્યક્ત કરતો હતો.
