/હાથની આંગળીઓ ખોલે છે તમારી અમીરી અને ગરીબીનું રાજ, જાણો તમારી પાસે પૈસા ટકશે કે નહીં?

હસ્તરેખા શાસ્ત્રમાં વ્યક્તિના હાથની રેખાઓ અને આંગળીની બનાટવથી ભવિષ્યવાણી કરવામાં આવે છે. તમારા હાથની આંગળીઓ તમારા ધનીક અને ગરીબીનું મોટું રાઝ ખોલે છે. તેની બનાવટથી ખ્યાલ આવે છે કે તમારી પાસે પૈસા ટકશે કે નહીં? પૈસા આવશે તો રહેશે કે ખર્ચ થઈ જશે. હાથની આંગળીઓ તમારી આર્થિક સ્થિતિ વિશે જણાવે છે. આવો તમને જણાવીએ હાથની આંગળીથી કઈ રીતે જાણશો ધનીક અને ગરીબી?
આંગળીઓ વચ્ચે ગેપનો મતલબ?
તમે તમારા હાથને સીધા ખોલી સામાન્ય અવસ્થામાં રાખો, અને ધ્યાનથી જુઓ કે તે કેવા દેખાય છે. બે આંગળીઓ વચ્ચે ગેપ તો ાવી રહ્યો નથીને. જો તમારી બે આંગળીઓ વચ્ચે ગેપ આવી રહ્યો છે તો તમે ધન અર્જિત કરશો, પરંતુ તે તમારી પાસે અટકશે નહીં. પૈસા જેવા આવશે, તેવો ખર્ચ થઈ જશે. આવા લોકોને પૈસાની બચત કરવામાં મુશ્કેલી આવે છે.
બધી આંગળીઓ વચ્ચે ગેપ આવી રહ્યો છે તો તમે પૈસાની બચત કરી શકશો નહીં. તમારી પાસે જે પૈસા રહેશે, તે બધા ખર્ચ થઈ જશે. તેવામાં તમે તમારા પૈસાને પત્નીના ખાતામાં રાખી શકો છો. આમ કરી તમે પૈસાની બચત કરી શકો છો.
ચોંટેલી આંગળીઓ ધનનો સંકેત
જે લોકોની આંગળીઓ આપસમાં ચોંટેલી હોય છે, તેમાં કોઈ ગેપ હોતો નથી, તેની પાસે ધન આવે છે અને ટકે પણ છે. આવા લોકો બેંક બેલેન્સ બનાવવામાં સફળ થઈ શકે છે. આ સ્થિતિમાં તમારી આંગળી પાતળી અને આગળની તરફ અણીદાર છે તો, ધન સંપત્તિમાં વધારો થશે.
વચ્ચેનો વેઢો મોટો હોય તો ધનવાન
તમારી આંગળીઓને ધ્યાનથી જુઓ. દરેક આંગળીમાં ત્રણ વેઢા છે. તેમાંથી બધી આંગળીઓનો વચ્ચેનો વેઢો પહેલા અને ત્રીજા વેઢાથી મોટો અને લાંબો હોય તો આવા લોકો ધનવાન હોય છે. તમે મહેનતની મદદથી કમાણી કરો છો. આ લોકો ધનવાન હોય છે.
આવા લોકો પ્લાનિંગથી કામ કરે
જે વ્યક્તિઓની આંગળીઓના સાંધા—ખાસ કરીને આંગળીના હાડકાં (phalanges) વચ્ચેના સાંધા—નોંધપાત્ર રીતે મોટા, જાડા કે બહાર ઉપસેલા હોય અને જેમની આંગળીઓ વાંકી દેખાતી હોય, તેમણે પોતાના ખર્ચનું આયોજન ખૂબ જ કાળજીપૂર્વક કરવું જોઈએ; બાકી તેની પાસે પૈસા રહેતા નથી. આવા લોકોએ આર્થિક સંકટનો સામનો કરવો પડી શકે છે. બીજાને ઉધાર આવતા સમયે સાવધાન રહો.
આવા હાથવાળા લોકો શેરમાર્કેટથી દૂર રહે
તમે તમારી હથેળીને ધ્યાનથી જુઓ, જો આંગળીઓ સામાન્યથી નાની અને મોટી છે, કાંડાથી લઈને આંગળીઓ શરૂ થવા સુધીનો હિસ્સો મોટો છે તો આવા લોકોએ જુગાર, શેર માર્કેટથી દૂર રહેવું જોઈએ. ધનવાન બનવાના ચક્કરમાં તમે કંગાળ થઈ શકો છો. જે પૈસા લગાવશો તે ડૂબી શકે છે. બીજા પર ભરોસો કરી પૈસાનું રોકાણ ન કરો.