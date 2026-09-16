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હાથની આંગળીઓ ખોલે છે તમારી અમીરી અને ગરીબીનું રાજ, જાણો તમારી પાસે પૈસા ટકશે કે નહીં?

Hath Mein Ameeri Ke Sanket: તમારી હાથની આંગળીઓનો સંબંધ ધનવાન અને ગરીબી સાથે છે. તેની બનાવટ ઘણું કહે છે. જો આંગળી વચ્ચે આવનાર બધા વેઢા પહેલા અને ત્રીજાથી લાંબા છે તો આવા લોકો ધનવાન હોય છે. ઓછી મહેનતમાં સફળ થાય છે અને સારી ધન-સંપત્તિ પ્રાપ્ત કરે છે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 16, 2026, 02:34 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 02:34 PM IST
હાથની આંગળીઓ ખોલે છે તમારી અમીરી અને ગરીબીનું રાજ, જાણો તમારી પાસે પૈસા ટકશે કે નહીં?

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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