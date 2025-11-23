Prev
Silver Astrology: નાના બાળકો માટે સોનુ નહીં ચાંદી શુભ, જાણી લો ચાંદી પહેરાવવાનું જ્યોતિષીય મહત્વ

Silver Astrology: જ્યોતિષ અને પારંપરિક માન્યતાઓ અનુસાર બાળકોને ચાંદી પહેરાવવી શુભ અને મંગળકારી માનવામાં આવે છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર ચાંદીનો વિશેષ પ્રભાવ હોય છે જે બાળકને લાભ કરે છે. આજે તમને ચાંદીથી થતા લાભ વિશે જણાવીએ.
 

Silver Astrology: જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં ચાંદીને અત્યંત પવિત્ર અને પ્રભાવશાળી ધાતુ માનવામાં આવે છે. ચાંદી ચંદ્રનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. જે વ્યક્તિના મન, લાગણી અને માનસિક સ્થિરતાને અસર કરે છે. ચાંદી ખાસ તો નાના બાળકોને પહેરાવવામાં આવે છે. નાના બાળકને ચાંદીના કડા, ચાંદીની ચેન, ચાંદીની પાયલ સહિતના ઘરેણા પહેરાવવામાં આવે છે. આમ કરવા પાછળ ખાસ કારણ છે. તેના વિશે ખૂબ ઓછા લોકો જાણે છે. આજે તમને જણાવીએ બાળકને ચાંદી પહેરાવવાથી કેવા ફાયદા થાય છે. અને વર્ષોથી નાના બાળકને ચાંદી પહેરાવવાની પરંપરા શા માટે છે. 

ચાંદીથી બાળકોને થતા લાભ

જ્યોતિષ માન્યતાઓ અનુસાર ચાંદીનો સંબંધ માનસિક ઉર્જા સાથે હોય છે. માનવામાં આવે છે કે ચાંદીનો ચેન પહેરાવવાથી બાળકનો બૌદ્ધિક વિકાસ ઝડપથી થાય છે અને તેની સ્મરણ શક્તિ વધે છે. બાળક અભ્યાસમાં વધારે એકાગ્ર રહે છે. ચાંદી મનને શાંત, સંતુલિત રાખવામાં મદદ કરે છે. તેથી નાના બાળકને આ ધાતુ પહેરાવવી લાભકારી માનવામાં આવે છે. 

બાળકોમાં મૂડ સ્વિંગ, ગભરામણ, બેચેની, નર્વસનેસ જેવી સમસ્યા થતી હોય છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર ચાંદીની ઉર્જા બાળકની આ ભાવનાઓને શાંત કરવામાં મદદ કરે છે. ચાંદી ઠંડી પ્રકૃતિની ધાતુ છે જે માનસિક અસ્થિરતાને ઘટાડે છે. ચાંદી બાળકના મનને સંતુલિત રાખવામાં મદદ કરે છે. 

નાના બાળકની ત્વચા સંવેદનશીલ હોય છે. તેના કારણે તેમને સોનુ કે અન્ય આર્ટિફિશીયલ જ્વેલરી પહેરાવવાથી એલર્જી પણ થઈ શકે છે. તેવામાં ચાંદી બાળકો માટે સુરક્ષિત વિકલ્પ માનવામાં આવે છે. પ્રાચીન સમયથી જ બાળકોને ચાંદીની પાયલ, કડા પહેરાવવાની પરંપરા છે. કારણ કે ચાંદી બાળકના સ્વાસ્થ્ય માટે પણ લાભકારી ગણાય છે. 

કેટલીક માન્યતા એવી પણ છે કે ચાંદી બાળકને ખરાબ નજરથી પણ બચાવે છે. બાળકને ચાંદી પહેરાવવાથી નકારાત્મક ઊર્જા તેનાથી દુર રહે છે. ઘણી સંસ્કૃતિમાં ચાંદીને પારંપરિક સુરક્ષા ઉપાય તરીકે જોવામાં આવે છે. 

