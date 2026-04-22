Silver Astrology: મેષ સહિત 3 રાશિના લોકોને નથી ફળતી ચાંદી, આ લોકો પહેરે તો આર્થિક તકલીફો સાથે માનસિક અશાંતિ વધે

Silver Astrology: સોના પછી ચાંદી એવી ધાતુ છે જેના ઘરેણા લોકો પહેરતા હોય છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે ચાંદી અમુક લોકો માટે શુભ નથી ? રાશિચક્રની 3 રાશિઓ છે જેના વિશે એવું કહેવાય છે કે આ લોકો ચાંદી પહેરે તો તેમના જીવનમાં અશાંતિ અને આર્થિક સમસ્યા વધી શકે છે.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Apr 22, 2026, 03:15 PM IST
  • 3 રાશિના લોકોએ ચાંદી ન પહેરવી.
  • ચાંદીનો સંબંધ ચંદ્ર અને જલ તત્વ સાથે હોય છે.
  • ચાંદીને માનસિક શાંતિ અને સ્થિરતા સાથે જોડીને જોવામાં આવે છે.

Silver Astrology: ચાંદી અને સોનુ બે ધાતુ એવી છે જેનો ઉપયોગ ઘરેણાં બનાવવામાં સૌથી વધુ થાય છે. સોનાની જેમ લોકો ચાંદીના ઘરેણા પણ પહેરતા હોય છે. અમુક વસ્તુઓ તો ચાંદીની જ પહેરવામાં આવે છે. જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં ચાંદીને પણ શુભ ધાતુ ગણવામાં આવે છે. 

ચાંદીનો સંબંધ ચંદ્ર અને જલ તત્વ સાથે હોય છે. ચાંદીને માનસિક શાંતિ અને સ્થિરતા સાથે જોડીને જોવામાં આવે છે. પરંતુ ચાંદી દરેક વ્યક્તિ માટે શુભ નથી. તમને જાણીને નવાઈ લાગશે કે ચાંદી શુભ ધાતુ છે પરંતુ અમુક લોકો ચાંદી પહેરે તો તેમને વિપરીત પરિણામ પણ જોવા મળે છે. રાશિ ચક્રની ત્રણ રાશિ માટે તો ચાંદીને અશુભ માનવામાં આવે છે. આ ત્રણ રાશિઓ કઈ છે ચાલો તમને જણાવીએ 

જ્યોતિષશાસ્ત્ર અનુસાર મેષ, સિંહ અને ધન રાશિના લોકોએ ચાંદી પહેરવાનું ટાળવું જોઈએ. આ રાશિના લોકો માટે ચાંદી શુભ નથી. આ રાશિના લોકો ચાંદી ધારણ કરે તો તેમને જીવનમાં અમુક પ્રકારની સમસ્યાઓનો સામનો પણ કરવો પડી શકે છે. આ સમસ્યાઓ કઈ છે અને શા માટે આ રાશિના લોકોએ ચાંદી ન પહેરવી ચાલો તે પણ જણાવીએ. 

3 રાશિના લોકોએ ચાંદી ન પહેરવી 

મેષ રાશિ 

મેષ રાશિના લોકો માટે ચાંદી શુભ નથી ગણાતી. તેનું કારણ છે કે આ રાશિ અગ્નિ તત્વની છે. મેષ રાશિનું અગ્નિ તત્વ અને ચાંદીનું જલ તત્વ સાથે મળીને વ્યક્તિને માનસિક અસંતુલનનો અનુભવ કરાવી શકે છે. મેષ રાશિના લોકો ચાંદી પહેરે તો માનસિક દબાવ અને સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત સમસ્યાઓ વધી શકે છે. એટલા માટે મેષ રાશિના લોકોએ શક્ય હોય ત્યાં સુધી ચાંદી પહેરવાનું ટાળવું જોઈએ. 

ધન રાશિ 

મેષ સિવાય ધન રાશિના લોકો માટે પણ ચાંદી શુભ ગણાતી નથી. ધન રાશિ પણ અગ્નિ તત્વ સંબંધિત છે. તેથી આ રાશિના લોકો પણ ચાંદી ધારણ કરે તો તેમને અનુકૂળ પરિણામ મળતું નથી. ધન રાશિના લોકો ચાંદી ધારણ કરે તો તેમને કાર્યમાં બાધા, માનસિક અશાંતિ, જીવનમાં અસ્થિરતા જેવી સમસ્યાઓનો અનુભવ થઈ શકે છે. 

સિંહ રાશિ

સિંહ રાશિનો સ્વામી ગ્રહ સૂર્ય છે અને આ રાશિ પણ અગ્નિ તત્વ સંબંધિત છે તેથી આ રાશિના લોકોને ચાંદી શુભ ફળ આપતી નથી. આ રાશિના લોકો ચાંદી પહેરે તો તેમને આત્મવિશ્વાસનો અભાવ આર્થિક સ્થિતિમાં ઉતાર ચડાવ જેવી સમસ્યાનો સામનો કરવો પડી શકે છે. 

આ ત્રણ રાશિ માટે ચાંદી અનુકૂળ નથી પરંતુ ત્રણ રાશિઓ એવી પણ છે જેના માટે ચાંદી અત્યંત શુભ ધાતુ છે. આ ત્રણ રાશિ છે કર્ક, વૃશ્ચિક અને મીન. આ ત્રણ રાશિ જલ તતવોની રાશિ છે અને તેઓ ચાંદી પહેરે તો તેમને લાભ થાય છે.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

