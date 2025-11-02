Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSpiritual

આ રાશિઓના સિંગલ લોકોના લગ્ન થશે ફાઈનલ, પોતાની રાશિમાં આવીને પાર્ટનર સામે મેળવશે શુક્ર !

Shukra Gochar 2025: આ રાશિઓ હેઠળ જન્મેલા કુંવારા લોકોના લગ્નજીવનમાં તણાવનો અંત આવશે; શુક્ર તેમની પોતાની રાશિમાં પ્રવેશ કરીને તેમને તેમના જીવનસાથીઓ સાથે જોડશે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Nov 02, 2025, 08:58 PM IST

Trending Photos

આ રાશિઓના સિંગલ લોકોના લગ્ન થશે ફાઈનલ, પોતાની રાશિમાં આવીને પાર્ટનર સામે મેળવશે શુક્ર !

Shukra Gochar 2025: શુક્ર આજે 2 નવેમ્બરના રોજ પોતાની રાશિ તુલામાં પ્રવેશ કર્યો છે અને 25 નવેમ્બર સુધી ત્યાં જ રહેશે. તુલા રાશિમાં પ્રવેશ કરીને, શુક્ર એકલ રાશિના લોકોના જીવનમાં જીવનસાથી લાવી શકે છે.

જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં, શુક્રને સંપત્તિ, વૈભવ, સુખ, પ્રેમ, રોમાંસ અને સુંદરતા માટે જવાબદાર ગ્રહ માનવામાં આવે છે. જોકે શુક્રની રાશિ અને નક્ષત્ર સમયાંતરે બદલાતા રહે છે, પરંતુ નવેમ્બર મહિનો ખાસ રહેશે કારણ કે આ મહિનામાં શુક્રની ગતિ ચાર વખત બદલાશે.

Add Zee News as a Preferred Source

આ રાશિઓના લોકોના જીવનમાં જીવનસાથી લાવશે

આજે, 2 નવેમ્બરના રોજ, શુક્ર તુલા રાશિમાં ગોચર કરશે, જે શુક્ર દ્વારા શાસિત છે. લગ્ન માટે શુભ સમય (ચાતુર્માસ), જે ચાર મહિનાથી સ્થગિત છે, તે પણ આજથી શરૂ થાય છે. તેથી, આ શુભ સમય દરમિયાન શુક્રનું ગોચર ઘણા રાશિના લોકોના જીવનમાં જીવનસાથી લાવી શકે છે, જેનાથી લગ્નની શક્યતા ઊભી થાય છે.

ટૂંક સમયમાં જીવનસાથી મળશે

જ્યોતિષશાસ્ત્ર અનુસાર, તુલા રાશિમાં ગોચર કર્યા પછી, શુક્ર ત્રણ રાશિના લોકો પર પોતાના ખાસ આશીર્વાદ વરસાવશે. ખાસ કરીને જો આ રાશિના લોકો લગ્ન માટે લાયક હોય પરંતુ કોઈ કારણોસર હજુ પણ એકલા હોય છે, તો તમે ટૂંક સમયમાં લગ્ન કરી શકો છો. શુક્રના આશીર્વાદથી, આ રાશિઓના લગ્નમાં આવતી અવરોધો દૂર થશે, અને તેમને ટૂંક સમયમાં જીવનસાથી મળશે. 

વૃષભ રાશિ: તુલા રાશિની જેમ, શુક્ર વૃષભ રાશિનો શાસક ગ્રહ છે. તેથી, શુક્રનું આ ગોચર વૃષભ રાશિના જાતકો માટે પણ શુભ રહેશે. તમારા જીવનમાં લગ્નમાં આવતી કોઈપણ અવરોધો દૂર થશે, અને તમે ટૂંક સમયમાં લગ્ન કરી શકો છો. જો તમે કોઈને પ્રેમ કરો છો, તો તમારા સંબંધ લગ્નમાં ખીલી શકે છે. પરિણીત લોકોના જીવનમાં પ્રેમ અને રોમાંસ પણ વધશે.

તુલા રાશિ: શુક્ર તમારી રાશિમાં ગોચર કરી ચૂક્યો છે, અને તુલા રાશિના લોકોના જીવનમાં 25 નવેમ્બર સુધી સકારાત્મક ફેરફારો થતા રહેશે. આ સમય પરિણીત લોકો માટે શુભ રહેશે, અને સિંગલ લોકો પણ જીવનસાથીની શોધનો અંત લાવશે, જેનાથી લગ્નની શક્યતા ઊભી થશે.

વૃશ્ચિક રાશિ: વૃશ્ચિક રાશિના જાતકોને પણ શુક્ર ગોચરથી ફાયદો થશે. તેઓ પ્રેમ અને પૈસા બંનેનો આનંદ માણશે. પૈસા સંબંધિત સમસ્યાઓનો ઉકેલ આવશે. આ સમય દરમિયાન તમારા જીવનમાં ઇચ્છિત જીવનસાથી પ્રવેશવાની શક્યતા વધુ છે.

 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
shukra gochar 2025Venus TransitZodiac signastrologylucky zodiacShukra Gochar 2025 in libraShukra Gochar november 2025Gujarati Newsmarriage

Trending news