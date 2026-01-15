Shakun Apshakun: રસ્તા પર જતા સાપ આડો ઉતરે તો શુભ કે અશુભ ? જાણો સાપ સંબંધિત 5 શુકન-અપશુકન
Snake Shakun Apshakun: શુકન શાસ્ત્ર અનુસાર સાપ અચાનક કોઈ જગ્યાએ આવી જાય કે જોવા મળે તો તે માત્ર સંયોગ નથી. સાપનું દેખાવું ભવિષ્યમાં થનાર ઘટના તરફ ઈશારો હોય શકે છે. ચાલો તમને સાપ સંબંધિત આવા જ 5 શુકન-અપશુકન વિશે જણાવીએ.
Trending Photos
Snake Shakun Apshakun: જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અને શુકનશાસ્ત્રમાં જીવજંતુ સંબંધિત ગતિવિધિઓ અને તેમની સાથે જોડાયેલી ઘટનાઓને સૂચક માનવામાં આવે છે. જેમાં સાપનું સ્થાન સૌથી મહત્વપૂર્ણ છે. સાપ મહત્વપૂર્ણ એટલે છે કે તે રાહુ અને કેતુનું પ્રતિક ગણાય છે. હિન્દુ ધર્મમાં સાપને પૂજનીય પણ માનવામાં આવે છે.
શુકનશાસ્ત્ર અનુસાર માન્યતા છે કે જો કોઈ જગ્યાએ અચાનક સાપ દેખાય જાય તો તે જીવનમાં ધન, સફળતા મળવાનો સંકેત પણ હોઈ શકે છે અને તે ભવિષ્યમાં આવનાર સંકટનો સંકેત પણ હોય શકે છે.. એટલે કે સાપ શુભ અને અશુભ બંને ઘટના તરફ ઈશારો કરે છે. જરૂરી એ હોય છે કે તમે સાપને કઈ રીતે અને ક્યાં જુઓ છો. જગ્યાના આધારે નક્કી થાય છે કે સાપનું દેખાવું શુભ છે કે અશુભ. તો ચાલો તમને જણાવીએ સાપ સંબંધિત 5 શુકન અને અપશુકન વિશે.
ઝાડ પર ચડતો સાપ દેખાવો
જો તમે કોઈ જગ્યાએ જતા હોય અને ત્યાં તમે સાપને ઝાડ ઉપર ચડતો જુઓ તો તે અત્યંત શુભ સંકેત ગણાય છે. શુકનશાસ્ત્ર અનુસાર તેનો અર્થ થાય છે કે તમને આવનારા સમયમાં ધન લાભ કે કરિયરમાં મોટો ફાયદો થઈ શકે છે. તેનાથી વિરુદ્ધ જો કોઈ ધનવાન વ્યક્તિ સાપને ઝાડ ઉપરથી નીચે ઉતરતા જુએ તો તેને અપશકુન ગણવામાં આવે છે તે આર્થિક નુકસાન તરફ ઈશારો હોઈ શકે છે.
રસ્તા પર સાપ આડો ઉતરે
જો તમે મહત્વપૂર્ણ કાર્ય કરવા માટે નીકળ્યા હોય અને તમારી જમણી દિશાએથી સાપ નીકળીને ડાબી દિશા તરફ જાય તો તે કાર્યમાં સફળતાનું સૂચક ગણાય છે. જ્યારે સાપ ડાબી દિશાથી જમણી તરફ જાય તો તે કાર્યમાં આવનાર બાધા કે નિષ્ફળતાનો સંકેત હોઈ શકે છે. આ સ્થિતિમાં વ્યક્તિએ સાવધાન થઇ જવું જોઈએ.
સાપના દુર્લભ દર્શન
શુકનશાસ્ત્ર અનુસાર જો કોઈ વ્યક્તિને સફેદ સાપ દેખાય તો તે ચમત્કારી ઘટના છે તે જીવનમાં આવનારા સૌભાગ્યનું પ્રતિક ગણાય છે. સફેદ સાપ દેખાવો તે અત્યંત શુભ ગણાય છે. તેવી જ રીતે જો તમે મંદિરમાં પૂજા કરી રહ્યા હોય તે સમયે સાપ દેખાય તો સમજી લેવું કે ઈશ્વરની તમારા પર કૃપા છે અને તમારી મનોકામના ટૂંક સમયમાં પૂરી થવાની છે.
રસ્તા પર મૃત સાપ દેખાવો
શાસ્ત્રો અનુસાર રસ્તા પર ક્યાંય જઈ રહ્યા હોય અને મૃત સાપ દેખાય તો તે અશુભ ગણાય છે. વારંવાર મૃત સાપ દેખાવો પિતૃદોષ કે આવનારા સંકોટોનું સૂચન પણ હોઈ શકે છે તેના દુષ્પ્રભાવથી બચવા માટે ભગવાન શિવની પૂજા કરી અજાણતા થયેલી ભૂલ માટે ક્ષમા યાચના કરવી. સાથે જ શિવલિંગ પર કાચું દૂધ અર્પણ કરવું.
ઘરમાંથી સાપ નીકળવો
માન્યતા અનુસાર સાપ પિતૃ રુપ ગણાય છે. જો વારંવાર ઘરમાંથી સાપ નીકળતા હોય તો તેને પિતૃ અસંતુષ્ટ હોવાનો સંકેત ગણવામાં આવે છે. જો કે કેટલીક માન્યતામાં ઘરમાંથી સાપ નીકળવાની ઘટનાને શુભ ગણવામાં આવે છે. ઈશ્વરની ઉપસ્થિતિ કે આશીર્વાદનો સંકેત ગણાય છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે