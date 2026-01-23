Prev
Sneezing Astrology: આ સમયે છીંક આવવી લાભ થવાનો સંકેત, જાણો ક્યારે છીંક આવે તે અશુભ

Sneezing Astrology: છીંક સાથે શુભ અશુભ સંકેતો જોડાયેલા છે. છીંક આવે તો અપશુકન થાય તેવી માન્યતા છે પરંતુ ઘણીવાર છીંક શુભ સંકેત પણ કરે છે. આજે તમને જણાવીએ કયા સમયે છીંક આવે તે શુભ સંકેત કરે છે અને કયા સમયે આવેલી છીંક અશુભ સંકેત હોય છે. 
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Jan 23, 2026, 08:00 PM IST

Sneezing Astrology: વર્ષોથી એક માન્યતા પ્રચલિત છે કે જો કોઈ સારા કામ માટે નીકળતા હોય અને ત્યારે અચાનક છીંક આવે તો અપશુકન ગણાય છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો છીંક આવવી લાભનો સંકેત પણ હોય છે. જે માન્યતા પ્રચલિત છે તે પણ સાચી જ છે. પરંતુ શુકન શાસ્ત્રમાં છીંક સંબંધિત અપશુકનની સાથે શુભ સંકેતો વિશે પણ જણાવેલું છે. છીંક કયા સમયે, કોને આવે છે તે મહત્વનું હોય છે. સમય અને સ્થળના આધારે છીંકના શુકન અપશુકન નક્કી થાય છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ શુકન શાસ્ત્ર અનુસાર ક્યારે છીંક આવે તે શુભ ગણાય છે. 

શુકન શાસ્ત્રમાં છીંકના શુભ અને અશુભ બંને સંકેતો વિશે જણાવેલું છે. છીંક આવવા સાથે જોડાયેલા રહસ્યો પરથી આજે પડદો ઉઠાવીએ અને જાણીએ કઈ છીંક શુભ સંકેત હોય છે. સામાન્ય રીતે સારા કામમાં છીંકને બાધા તરીકે જોવામાં આવે છે. પરંતુ કેટલીક પરિસ્થિતિમાં છીંક આવે તે અશુભ નથી. શુભ સંકેત પણ હોય છે. શુકન શાસ્ત્ર અનુસાર છીંક આવે તેને ઈગ્નોર ન કરો. છિંકનો સમય, દિશા, સ્થિતિ બધું જોઈ નક્કી થાય છે કે છીંક લાભનો સંકેત કરે છે કે હાનિનો. 

ક્યારે છીંક આવે તો શુભ ?

- જ્યારે તમે ઘરની બહાર જતા હોય અને રસ્તામાં ગાય તમારી સામે છીંક ખાય તો તે શુભ સંકેત છે. તેનો અર્થ થાય છે કે તમને ધન લાભ થઈ શકે છે અથવા તમે જે કામ માટે જઈ રહ્યા છો તેમાં સફળતા મળશે. 

- જો તમે દવા લેવા ગયા હોય અને તે સમયે તમને કે કોઈને અચાનક છીંક આવે તો તે પણ સારું છે. તે સંકેત હોય છે કે તમારી બીમારી ઝડપથી દુર થવાની છે. 

- શુકન શાસ્ત્ર અનુસાર જો કોઈ તમારી ડાબી તરફ છીંક ખાય કે અચાનક પાછળ બેઠેલી વ્યક્તિ છીંક ખાય તો તે શુભ સંકેત છે. તેનો અર્થ છે તમને કામમાં સફળતા મળી શકે છે. 

- છીંકની સંખ્યા પણ મહત્વની હોય છે. શુકન શાસ્ત્ર અનુસાર વ્યક્તિને 2, 4, 6 ની સંખ્યામાં છીંક આવે તો તેને શુભ ગણાવામાં આવે છે. બેકી સંખ્યામાં છીંક આવે તો તેનો નકારાત્મક પ્રભાવ ઘટી જાય છે. 

ક્યારે છીંક આવવી અશુભ ?

શુકન શાસ્ત્ર અનુસાર જો તમે ઘરની બહાર પગ મુકો તે સમયે તમને કે અન્ય કોઈને છીંક આવે તે અશુભ સંકેત હોય છે. તેવામાં તુરંત બહાર જવાને બદલે ઘરમાં પરત આવી થોડીવાર બેસી જવું. 

દૂધ ગરમ કરતી વખતે મહિલાને છીંક આવે તો તેનો અર્થ છે ઘરમાં બીમારી વધી શકે છે. અથવા કોઈ બીમાર પડી શકે છે.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

