/વર્ષનું અંતિમ સૂર્યગ્રહણ લાવશે ભયાનક સંયોગ, આ 4 રાશિવાળાનું આવી બનશે, ચારેબાજુથી સમસ્યાઓ ઘેરી લેશે!

સૂર્યગ્રહણ આમ તો એક ખગોળીય ઘટના છે પરંતુ વૈદિક જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં સૂર્યગ્રહણને અશુભ ઘટના તરીકે પણ ગણવામાં આવે છે. વર્ષનું અંતિમ અને બીજું સૂર્યગ્રહણ 12 ઓગસ્ટના રોજ થશે. આ દિવસે સૂર્યગ્રહણની સાથે સાથે અલગ અલગ સ્વતંત્ર નવપંચમ યોગનો સંયોગ પણ બનશે. જો કે સૂર્યગ્રહણ સાથે નવપંચમ યોગ બનવો એ અશુભ સંકેત ગણાય છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર મુજબ સૂર્યગ્રહણ એક અશુભ ઘટના છે આથી તેની દેશ દુનિયા અને જાતકો પર અશુભ અસરો પણ જોવા મળી શકે છે. જાણો સૂર્યગ્રહણ અને ડબલ નવપંચમ યોગ કોની મુશ્કેલીઓ વધારી શકે છે.
મિથુન રાશિ
મિથુન રાશિના જાતકો માટે આ ડબલ નવપંચમ અને સૂર્યગ્રહણનો સંયોગ ભારે રહી શકે છે. કાર્યોમાં બાધાઓ આવી શકે છે. મહેનતનું યોગ્ય ફળ ન પણ મળે. જેના કારણે માનસિક દબાણ વધે. ફાલતું ખર્ચા તમારું બજેટ બગાડી શકે. શારીરિક ઉર્જામાં પણ ઘટાડો થાય. રોકાણ માટે આ સમય યોગ્ય નથી. જો આમ છતાં પણ તમે રોકાણ કરવા માંગતા હોવ તો એક્સપર્ટની સલાહ અવશ્ય લેવી.
સિંહ રાશિ
સિંહ રાશિના જાતકોને પણ આ સંયોગ આકરો પડી શકે છે. ભાવનાઓમાં વહી જઈને નિર્ણય લેવાથી બચવું. વાતચીત કરતી વખતે સંયમ અને ધૈર્યથી કામ લેવું. પરિવાર સંબંધિત પરેશાનીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. જીવનસાથીનો સાથ અને સ્વાસ્થ્ય અંગે ચિંતા થઈ શકે. આવક કરતા ખર્ચા વધે. જેના કારણે ઘરનું બજેટ બગડે. સ્વાસ્થ્યમાં ઉતાર ચડાવ રહી શકે. માથાનો દુખાવો, થાક, અનિન્દ્રાનો ભોગ બની શકો. કોઈની વાતોમાં આવીને રોકાણ કરવાથી બચવું.
કન્યા રાશિ
કન્યા રાશિવાળા માટે આ સમય વ્યક્તિગત અને વ્યવસાયિક રીતે પડકારવાળો રહી શકે છે. વાણી પર કાબૂ રાખવો અને શબ્દોની પસંદગીમાં સતર્ક રહેવું. તમારી વાણીથી કોઈને ઠેસ પહોંચી શકે છે. પ્રેમ સંબંધોમાં ઉતાર ચડાવ આવી શકે. આર્થિક રીતે દબાણવાળી સ્થિતિ રહી શકે. ઓફિસમાં સીનિયરો સાથે વિવાદથી બચવું, કરિયરમાં નુકસાન થઈ શકે છે. ઉતાવળમાં કોઈ નિર્ણય લેવા નહીં.
ધનુ રાશિ
ધનુ રાશિ માટે આ સમય કાર્યોમાં વિધ્નો લાવી શકે છે. સ્વાસ્થ્યમાં પરેશાની રહી શકે છે. કોઈ મોટા રોકાણથી બચવું નહીં તો ધનહાનિ થઈ શકે છે. માતાના સ્વાસ્થ્ય પર નજર રાખવી, ઓફિસમાં વ્યસ્તતા માનસિક દબાણ વધારી શકે. ઓફિસમાં પ્રોજેક્ટને સમયમર્યાદામાં પૂરો કરવાની કોશિશ કરો. ઓફિસ પોલિટિક્સથી દૂર રહેવું.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)