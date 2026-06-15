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વર્ષનું અંતિમ સૂર્યગ્રહણ લાવશે ભયાનક સંયોગ, આ 4 રાશિવાળાનું આવી બનશે, ચારેબાજુથી સમસ્યાઓ ઘેરી લેશે!

12 ઓગસ્ટના રોજ વર્ષનું બીજુ અને અંતિમ સૂર્યગ્રહણ થશે જે કેટલીક રાશિઓ માટે વિધ્નો સર્જી શકે છે. આ રાશિવાળાને સૂર્યગ્રહણ અને ડબલ નવપંચમ યોગનો સંયોગ ભારે પડી શકે છે. જાણો તે રાશિઓ વિશે. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 15, 2026, 03:38 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 03:38 PM IST
વર્ષનું અંતિમ સૂર્યગ્રહણ લાવશે ભયાનક સંયોગ, આ 4 રાશિવાળાનું આવી બનશે, ચારેબાજુથી સમસ્યાઓ ઘેરી લેશે!
Image Credit: પ્રતિકાત્મક તસવીર

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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વર્ષનું અંતિમ સૂર્યગ્રહણ લાવશે ભયાનક સંયોગ, આ 4 રાશિવાળાનું આવી બનશે
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