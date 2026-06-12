/આવનારું સૂર્યગ્રહણ 3 રાશિઓને કરાવશે બંપર ધનલાભ, શત્રુઓ હારશે, જાણો કોણે રહેવું પડશે સાવધાન?

વર્ષ 2026નું બીજું સૂર્યગ્રહણ 12 ઓગસ્ટ 2026ના રોજ થવાનું છે. વૈદિક પંચાંગ મુજબ આ દિવસે શ્રાવણ મહિનાની અમાસ છે.વર્ષ 2026નું બીજું ચંદ્રગ્રહણ 28 ઓગસ્ટ 2026ના રોજ શ્રાવણી પૂર્ણિમા પર થશે. હિન્દુ ધર્મમાં ભગવાન શિવ સમર્પિત શ્રાવણ મહિનાનું વિશેષ મહત્વ છે. આવામાં શ્રાવણી અમાસ પર લાગનારા ગ્રહણની તમામ રાશિઓ પર શું અસર પડશે તે જાણો.
કઈ રાશિમાં લાગશે સૂર્યગ્રહણ
12 ઓગસ્ટ 2026ના રોજ સૂર્યગ્રહણ કર્ક રાશિમાં લાગશે. આ રાશિના સ્વામી ચંદ્રમા છે. આ ગ્રહણ ભલે ભારતમાં ન દેખાય અને તેનો સૂતક કાળ ન ગણાય પરંતુ જ્યોતિષ માન્યતાઓ મુજબ તમામ રાશિઓ પર ગ્રહણની સારી ખરાબ અસર પડે છે. જ્યોતિષાચાર્ય દીલિપ ગુપ્તા પાસેથી જાણો કે ગ્રહણ કઈ રાશિઓ માટે શુ અને કોના માટે અશુભ તથા કોને મિક્સ અસર કરી શકે. આ અસર લગભગ 15 દિવસ સુધી રહી શકે છે.
કઈ રાશિઓ માટે સૂર્યગ્રહણ ફળદાયી?
મિથુન રાશિ
મિથુન રાશિ માટે સૂર્યગ્રહણ પોઝિટિવ ઈફેક્ટવાળું રહેશે. આર્થિક લાભ થઈ શકે છે. પરંતુ વાણી પર સંયમ રાખવો અને ઓછું બોલવું તથા સારું બોલવું.
કન્યા રાશિ
કન્યા રાશિવાળા માટે સૂર્યગ્રહણ ધનની આવકનો નવો રસ્તો બની શકે છે. અટકેલા કામ પાર પડશે અને આર્થિક મજબૂતી મળશે.
મીન રાશિ
મીન રાશિના જાતકો માટે સૂર્યગ્રહણ કામોમાં સફળતા અપાવનારું રહી શકે છે. કોઈ શુભ સમાચાર મળી શકે છે.
સૂર્યગ્રહણ કોના માટે પડકાર જનક?
મેષ રાશિ
મેષ રાશિવાળા માટે સૂર્યગ્રહણ તણાવ લાવી શકે છે. પરિવારમાં સમસ્યાઓ, બીમારીઓ હેરાન પરેશાન કરી શકે. ધન સંપત્તિ અંગે વિવાદ કે નુકસાન થવાની આશંકા છે સાવધાની રાખવી.
કર્ક રાશિ
કર્ક રાશિમાં જ સૂર્યગ્રહણ થવાનું છે આથી આ રાશિવાળાને તણાવ, બેચેની, બીમારીઓ હેરાન કરી શકે. નવું કામ આ સમય દરમિયાન શરૂ ન કરવું. વાહન ચલાવતી વખતે સાવધાની રાખવી.
તુલા રાશિ
તુલા રાશિવાળાને કરિયરમાં બદલાવ લાવી શકે છે, તણાવ પણ હાવી થઈ શકે. પિતા સાથે વિવાદ થઈ શકે. વાતચીતમાં સાવધાની રાખવી.
મકર રાશિ
મકર રાશિવાળાને આ ગ્રહણ લગ્નજીવનમાં સમસ્યાઓ લાવી શકે છે. સમજદારી અને ધૈર્યથી સમય પસાર કરવો.
સૂર્યગ્રહણની મિક્સ અસર
વૃષભ, વૃશ્ચિક અને કુંભ રાશિવાળા પર સૂર્યગ્રહણની મિક્સ અસર જોવા મળી શકે છે. એટલે કે આર્થિક અને કરિયરના મામલે શુભ ફળ મળી શકે છે. શત્રુઓ હારે, ભાગ્યનો સાથ મળશે. પરંતુ બીમારીઓ અને મુસાફરીથી નુકસાન થવાના યોગ છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)