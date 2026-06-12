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આવનારું સૂર્યગ્રહણ 3 રાશિઓને કરાવશે બંપર ધનલાભ, શત્રુઓ હારશે, જાણો કોણે રહેવું પડશે સાવધાન?

Surya Grahan 2026: આ વર્ષે હવે સૂર્યગ્રહણ અને ચંદ્રગ્રહણ ક્યારે લાગશે? તેનો સૂતકકાળ માન્ય ગણાશે કે નહીં અને સૂર્યગ્રહણથી કઈ રાશિઓને ફાયદો અને કોણે સાચવવું પડશે તે ખાસ જાણો. કેટલીક રાશિઓ પર સૂર્યગ્રહણની મિક્સ અસર જોવા મળી શકે છે. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 12, 2026, 12:22 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 12:22 PM IST
આવનારું સૂર્યગ્રહણ 3 રાશિઓને કરાવશે બંપર ધનલાભ, શત્રુઓ હારશે, જાણો કોણે રહેવું પડશે સાવધાન?
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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