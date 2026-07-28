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સૂર્યગ્રહણ બાદ ખુલશે સફળતાના દ્વાર, આ 4 રાશિઓના નસીબ આડેથી પાંદડું હટશે, બંપર ધનલાભના યોગ

Surya Grahan 2026: શ્રાવણી અમાસ  હરિયાળી અમાસ તરીકે પણ ઓળખાય છે. આ વર્ષે તે 12 ઓગસ્ટ 2026ના રોજ ઉજવાશે. આ દિવસે વર્ષનું બીજું સૂર્યગ્રહણ પણ લાગશે. જાણો કઈ રાશિઓ પર શુભ  પ્રભાવ જોવા મળી શકે છે. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 28, 2026, 10:55 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 10:57 AM IST
સૂર્યગ્રહણ બાદ ખુલશે સફળતાના દ્વાર, આ 4 રાશિઓના નસીબ આડેથી પાંદડું હટશે, બંપર ધનલાભના યોગ
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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સૂર્યગ્રહણ બાદ ખુલશે સફળતાના દ્વાર, આ 4 રાશિઓના નસીબ આડેથી પાંદડું હટશે, બંપર ધનલાભન
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