/સૂર્યગ્રહણ બાદ ખુલશે સફળતાના દ્વાર, આ 4 રાશિઓના નસીબ આડેથી પાંદડું હટશે, બંપર ધનલાભના યોગ

શ્રાવણ અમાવસ્યાનું સનાતન ધર્મમાં એક વિશેષ મહત્વ હોય છે. આ અમાસને હરિયાળી અમાવસ્યા અને આદિ અમાવસાઈ નામથી પણ ઓળખવામાં આવે છે. આ અમાવસ્યા હરિયાળી તીજ તરીકે પણ ઓળખાય છે. આ અમાસ પર વર્ષનું બીજું સૂર્યગ્રહણ પણ લાગવાનું છે. ગ્રહણની શરૂઆત 12 ઓગસ્ટ રાતે 9.04 કલાકે શરૂ થશે અને તેનું સમાપન 13 ઓગસ્ટના રોજ સવારે 4.25 કલાકે થશે. આ ગ્રહણ ભલે ભારતમાં ન જોવા મળે પરંતુ તેનો કઈક તો પ્રભાવ રાશિઓ પર જોવા મળી શકે છે. જાણો કઈ 4 રાશિઓ માટે આ ગ્રહણ શુભ સાબિત થઈ શકે છે.
મેષ રાશિ
મિથુન રાશિ
સિંહ રાશિ
ધનુ રાશિ
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)