Surya Grahan: આવતી કાલે લાગશે સૂર્યગ્રહણ, આ 3 રાશિવાળા ખુબ સતર્ક રહે, નાણાકીય મુશ્કેલીઓ વધે, ભાગીદારીમાં સતર્ક રહેવું
Solar Eclipse 2026: ફેબ્રુઆરી મહિનામાં વર્ષનું પહેલું સૂર્યગ્રહણ લાગશે. આ ગ્રહણ કેટલીક રાશિના જાતકો માટે ભારે રહી શકે છે જેમણે ખુબ સાવધાન રહેવાની જરૂર રહેશે. જાણો કોણે સતર્ક રહેવું પડશે.
Trending Photos
વર્ષ 2026નું પહેલવહેલું સૂર્યગ્રહણ ચાલુ ફેબ્રુઆરી મહિનાની 17 તારીખે લાગશે. તે દિવસે ફાગણી અમાસ પણ છે. એટલે કે અમાસના દિવસે આ ગ્રહણ લાગશે. આ સૂર્યગ્રહણની ખાસિયત એ હશે કે તે વલયાકારનું હશે એટલે કે જેને આપણે રિંગ ઓફ ફાયર કહીએ છીએ. આ એક એવી સ્થિતિ હશે જેમાં ચંદ્ર સૂર્યને સંપૂર્ણ રીતે ઢાંકી શકશે નહીં પરંતુ સૂર્યનો બહારનો ભાગ તમને અગ્નિની જેમ જોવા મળશે. રિંગ જેવું લાગશે. જ્યોતિષની દ્રષ્ટિએ આ ગ્રહણ કુંભ રાશિ અને ઘનિષ્ઠા નક્ષત્રમાં થશે. જો કે તમને જણાવી દઈએ કે આ ગ્રહણ ભારતમાં જોવા મળશે નહીં એટલે કે સૂતક કાળ નહીં લાગે પરંતુ આમ છતાં કેટલીક રાશિઓ માટે ભારે રહી શકે છે.
જ્યોતિષની દ્રષ્ટિએ શું મહત્વ
આમ તો ગ્રહણ એક ખગોળીય ઘટના છે અને વિજ્ઞાનમાં એક રોમાંચિત અવસર ગણાય છે પરંતુ જ્યોતિષની દ્રષ્ટિએ તેનું ખુબ મહત્વ છે. ગ્રહણ સમયે સૂર્ય શનિની મૂળ ત્રિકોણ રાશિ મીનમાં હશે, જેનાથી અનેક મોટા ફેરફાર જોવા મળી શકે છે. જ્યોતિષ માન્યતાઓ મુજબ સૂર્યગ્રહણ એક મહત્વપૂર્ણ ખગોળીય ઘટના છે જેની સકારાત્મક અને નકારાત્મક અસર રાશિઓ પર જોવા મળતી હોય છે. પરંતુ કેટલીક રાશિઓ માટે ખુબ જ પડકારજનક રહી શકે છે.
ક્યારે લાગશે ગ્રહણ
ભારતીય સમય મુજબ આ ગ્રહણ બપોરે 3.26 કલાક શરૂ થશે અને સાંજે 7.57 કલાકે પૂરું થશે. બધુ મળીને લગભગ 4 કલાક અને 32 મિનિટનો સમય રહેશે. ભારતમાં આ ગ્રહણ ન દેખાવવાનું હોવાથી અહીં સૂતક કાળ લાગશે નહીં. પરંતુ જ્યોતિષ મુજબ આ ગ્રહણની અસર રાશિઓ પર જોવા મળી શકે છે. કોણે સાવધાન રહેવું પડશે તે જાણો.
સિંહ રાશિ
આ સૂર્યગ્રહણ એ સિંહ રાશિવાળા માટે ભારે રહી શકે છે. તેમનો રાશિ સ્વામી સૂર્ય છે. આવામાં સૂર્યગ્રહણનો પ્રભાવ આ રાશિવાળાને વધુ અનુભવાઈ શકે છે. સંબંધો અને ભાગીદારીના મામલે તણાવ પેદા થઈ શકે. ગેરસમજ વધી શકે. નિર્ણય લેવામાં જરાય ઉતાવળ કરવી નહીં. ધૈર્ય અને સમજદારીથી કામ લેવું.
કુંભ રાશિ
કુંભ રાશિના લગ્ન ભાવમાં સૂર્ય હશે. શતભિષા નક્ષત્રના સ્વામી રાહુ ગ્રહણના કારક ગણાય છે. જેનાથી માનસિક તણાવ વધી શકે. બુધ અને શુક્રની હાજરીના કારણે વિવેકબુદ્ધિ ભ્રમિત થઈ શકે. આ સમય દરમિયાન નકારાત્મક લોકો અને ખોટી સંગતોથી દૂર રહો. કોઈ પણ મોટો નિર્ણય લેતા પહેલા બરાબર વિચારવું.
કર્ક રાશિ
કર્ક રાશિવાળા માટે આ સૂર્યગ્રહણ અનુકૂળ ન હોવાનું જ્યોતિષીય દ્રષ્ટિથી કહેવાઈ રહ્યું છે. ગ્રહણ સમયે સૂર્ય અને ચંદ્રમા તમારી ગોચર કુંડળીના અષ્ટમ ભાવમાં હશે. આ ભાવ પરિવર્તન અને માનસિક ઊંડાણનો ભાવ છે. આથી ભાવનાત્મક અસ્થિરતા મહેસૂસ થઈ શકે છે. મૂડ સ્વિંગ, બેચેની અને માનસિક પળોઝણો વધી શકે છે. ધૈર્ય અને સકારાત્મક રહેવું.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે