દિવસે અંધારૂ, રાત્રે ચમકશે 'બ્લડ મૂન', ભારતમાં ક્યા-ક્યા જોવા મળશે આ નજારો?
August 2026 Eclipse: ઓગસ્ટ 2026મા 12 ઓગસ્ટે સૂર્ય ગ્રહણ અને 28 ઓગસ્ટે ચંદ્ર ગ્રહણ લાગશે. આ બંને ખગોળીય ઘટનાઓ ખાસ માનવામાં આવી રહી છે. આ ગ્રહણના નજારા ઉત્તરી અમેરિકી, યુરોપ અને આર્કટિક ક્ષેત્રોમાં પણ જોવા મળશે.
- ઓગસ્ટમાં જોવા મળશે અદ્ભુત ખગોળીય ઘટના
- 12 ઓગસ્ટે વર્ષનું ભવ્ય પૂર્ણ સૂર્યગ્રહણ
- 28 ઓગસ્ટે જોવા મળશે ચંદ્રગ્રહણ
વર્ષ 2026 અંતરિક્ષ વિજ્ઞાનના દીવાનાઓ માટે કોઈ રોમાંચથી ઓછું નથી. આ વર્ષે બ્રહ્માંડમાં ઘણી અદ્ભુત ખગોળીય ઘટનાઓ બનવાની છે, જેમાં સૌથી વધુ ચર્ચા સૂર્ય અને ચંદ્ર ગ્રહણની છે. ગ્રહણ એક એવી પ્રક્રિયા છે, જે સદીઓથી મનુષ્યને પોતાના તરફ આકર્ષિત કરતી રહી છે. આવો સૌથી પહેલા તે સમજીએ કે આખરે ગ્રહણ શું હોય છે અને 2026મા ક્યારે અને ક્યાં જોવા મળશે.
ગ્રહણ શું છે?
સૂર્ય ગ્રહણ- જ્યારે ચંગ્રમા, પૃથ્વી અને સૂર્યની વચ્ચે આવે છે, સૂર્યની રોશનીને પૃથ્વી સુધી પહોંચવાનું રોકી દે છે, તો તેને સૂર્ય ગ્રહણ કહેવાય છે. તે હંમેશા અમાસના દિવસે હોય છે.
ચંદ્ર ગ્રહણ- જ્યારે પૃથ્વી, સૂર્ય અને ચંદ્રમાની વચ્ચે આવી જાય છે, પોતાની છાયા ચંદ્રમા પર પડે છે, તેને ચંદ્ર ગ્રહણ કહેવાય છે. તે હંમેશા પૂર્ણિમાં હોય છે.
12 ઓગસ્ટઃ વર્ષનું ભવ્ય પૂર્ણ સૂર્ય ગ્રહણ
ઓગસ્ટની 12 તારીખને એક દુર્લભ 'પૂર્ણ સૂર્ય ગ્રહણ' (Todal Solar Eclipse) થવાનું છે. પરંતુ પૂર્ણ ગ્રહણની સ્થિતિ તો માત્ર થોડી મિનિટો માટે રહે છે, પરંતુ પ્રક્રિયા કલાકો સુધી ચાલે છે. આ ગ્રહણ 12 ઓગસ્ટ 2026ની રાત્રે 9.04 કલાક (ભારતીય સમય) શરૂ થશે, 13 ઓગસ્ટની સવારે 4.25 કલાક સુધી ચાલશે. આ 2026નું સૌથી મોટું અને દુર્લભ સૂર્ય ગ્રહણ છે.
ક્યા દેખાશેઃ આ મુખ્ય રૂપથી ગ્રીનલેન્ડ, આઇસલેન્ડ, સ્પેન અને આર્કટિક ક્ષેત્રોના દેશોમાં જોવા મળશે.
ભારતમાં કેમ નહીં- ભારતમાં આ ગ્રહણ એટલા માટે દેખાશે નહીં કારણ કે આ ઘટના જ્યારે ઘટી રહી હશે, ત્યારે ભારતમાં રાતનો સમય હશે અને સૂર્ય ક્ષિતિજની નીચે (આપણી પૃથ્વીથી બીજીતરફ) હશે.
સૂતકકાળઃ ધાર્મિક માન્યતાઓ અનુસાર સૂતક કાળ ત્યારે પ્રભાવી હોય છે જ્યારે ગ્રહણ કોઈ દેશમાં દ્રશ્ય (દેખાનાર) હોય. જોકે આ ગ્રહણ ભારતમાં દેખાશે નહીં એટલે તેના સૂતક કાળના નિયમોનું પાલન કરવાની જરૂર રહેશે નહીં.
28 ઓગસ્ટઃ આકાશમાં દેખાશે બ્લડ મૂન
સૂર્ય ગ્રહણના થોડા દિવસ બાદ 28 ઓગસ્ટ 2026ના એક રોમાંચક ચંદ્ર ગ્રહણ લાગવાનું છે. તેને બ્લડ મૂનવાળી સ્થિતિ વાળું ગ્રહણ માનવામાં આવી રહ્યું છે, કારણ કે તેમાં પૃથ્વીની છાયા ચંદ્રમાના લગભગ 93 ટકા હિસ્સાને ઢાંકી દેશે.
સમયઃ આ ઘટના સવારે 6.53 કલાકે શરૂ થશે, બપોરે 12.32 કલાકે સમાપ્ત થશે. તેનો કુલ સમયગાળો લગભગ 5 કલાક 39 મિનિટનો હશે.
ક્યાં દેખાશેઃ આ ગ્રહણ મુખ્ય રૂપથી અમેરિકા, યુરોપ અને આફ્રિકાના કેટલાક હિસ્સામાં દેખાશે.
ભારતમાં કેમ નહીંઃ ભારતમાં આ સમયે સૂર્યદય થઈ ગયો હશે અને દિવસનું અંજવાળુ હશે. ચંદ્રમા તે સમયે ભારતના આકાશમાં ક્ષિતિજથી નીચે આવી ગયો હશે, જેના કારણે આ ખગોળીય ઘટના આપણા દેશમાં દેખાશે નહીં.
