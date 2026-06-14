/સોમવતી અમાસ પર 100 વર્ષ બાદ બનશે શુભ સંયોગ, આ 3 રાશિઓને થશે અણધાર્યો નાણાકીય લાભ !

Somvati Amavasya 2026 : આવતીકાલે એટલે કે 15 જૂનના રોજ વર્ષની પહેલી સોમવતી અમાસ છે. પૂરા ૧૦૦ વર્ષ પછી આ સોમવતી અમાસ પર એક દુર્લભ સંયોગ બની રહ્યો છે. પ્રથમ વર્ષની પહેલી સોમવતી અમાસ જેઠના અધિક માસમાં આવી છે. બીજું આ દિવસે સૂર્ય રાશિ પરિવર્તન પણ કરી રહ્યો છે. તેથી આ દિવસે બનતો શુભ સંયોગ ત્રણ રાશિઓને નાણાકીય લાભ કરાવી શકે છે.
મેશ રાશિ
તમારો આત્મવિશ્વાસ વધી શકે છે અને મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લેવાની તમારી ક્ષમતા વધુ મજબૂત બની શકે છે. તમારી આર્થિક સ્થિતિમાં સુધારો થવાના સંકેતો છે, જે નાણાકીય બાબતોમાં રાહત આપે છે. પરિવારમાં અને સંબંધોમાં સુમેળ સુધરવાની શક્યતા છે. સરકારી ક્ષેત્રને લગતા કાર્યોમાં લાભ થવાની સંભાવના છે. જમીન, મિલકત અથવા વાહન સંબંધિત બાબતોમાં પણ સકારાત્મક પરિણામો પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. લાંબા સમયથી અટકેલા કાર્યો પૂર્ણ થવાની સંભાવના છે.
સિંહ રાશિ
તમારા માટે આવકના નવા સ્ત્રોત ઉભરવાની સંભાવના છે. જો તમે અગાઉ રોકાણ કર્યું હોય, તો સારા વળતરના સંકેતો છે, જે તમારી નાણાકીય સ્થિતિને મજબૂત બનાવી શકે છે. કાર્યકારી વ્યાવસાયિકોને નવી જવાબદારીઓ અથવા પ્રમોશનની તકો મળી શકે છે. વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા લોકો માટે નફાના મજબૂત સંકેતો છે. તમારી મહેનતના સકારાત્મક પરિણામો તમારા આત્મવિશ્વાસમાં વધારો કરશે.
મકર રાશિ
આ સમયગાળો તમારી નોકરી અને વ્યવસાયમાં તમારી સ્થિતિ મજબૂત કરવા માટે અનુકૂળ માનવામાં આવે છે. તમારા પ્રયત્નો અને સખત મહેનત યોગ્ય પરિણામો આપે છે તેથી તમે સંતોષની ભાવના અનુભવી શકો છો. તમારી કારકિર્દીમાં સ્થિરતા અને પ્રગતિના સંકેતો સ્પષ્ટ છે. અણધાર્યા નાણાકીય લાભના સંકેતો પણ છે, જે ભૂતકાળની તુલનામાં તમારી આર્થિક સ્થિતિમાં સુધારો કરી શકે છે. વધુમાં, તમારા સ્વાસ્થ્ય અંગે રાહતના સંકેતો છે.
Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.