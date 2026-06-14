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સોમવતી અમાસ પર 100 વર્ષ બાદ બનશે શુભ સંયોગ, આ 3 રાશિઓને થશે અણધાર્યો નાણાકીય લાભ !

Somvati Amavasya 2026 : વર્ષની પહેલી સોમવતી અમાસ 15 જૂને છે. આ સોમવતી અમાસ જેઠ મહિનામાં આવે છે, આ દિવસે સૂર્યનું રાશિ પરિવર્તન પણ થઈ રહ્યું છે. જ્યોતિષીય ગણતરીઓ અનુસાર, આવો શુભ સંયોગ લગભગ 100 વર્ષ પછી બની રહ્યો છે. આ શુભ સંયોગ આ 3 રાશિઓનું ભાગ્ય ચમકાવી શકે છે. 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 14, 2026, 11:04 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 11:04 PM IST
સોમવતી અમાસ પર 100 વર્ષ બાદ બનશે શુભ સંયોગ, આ 3 રાશિઓને થશે અણધાર્યો નાણાકીય લાભ !

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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