Stale Dough of Roti: વાસી લોટની રોટલી ખાવાથી આ પાપી ગ્રહનો વધે અશુભ પ્રભાવ, જાણો કોઈને વાસી લોટની રોટલી ખવડાવો તો શું થાય ?

Stale Dough of Roti: શાસ્ત્રો અનુસાર રોટલીના વાસી લોટ સંબંધિત કેટલાક નિયમો છે. ઘણા ઘરમાં વાસી લોટની રોટલીઓ ખવાતી હોય છે. પરંતુ વાસી લોટની રોટલી ખાવાથી વ્યક્તિ પર કેવો પ્રભાવ પડે છે તે જાણી લીધા પછી તમે આવી ભુલ ક્યારેય નહીં કરો.
Stale Dough of Roti: હિન્દુ ધર્મમાં રસોડાને ઘરનું સૌથી પવિત્ર સ્થાન માનવામાં આવે છે. મંદિર પછી રસોડું એવી જગ્યા છે જેને પવિત્ર ગણવામાં આવે છે. વાસ્તુશાસ્ત્ર અનુસાર રસોડાથી ઘરમાં ઉર્જાનો સંચાર થાય છે. ઘરના રસોડામાં જે ભોજન બને છે ત્યાં માતા અન્નપૂર્ણાનો વાસ હોય છે. એટલા માટે તો રસોડાને સાફ અને સ્વચ્છ રાખવાનું કહેવામાં આવે છે. સાથે જ રસોડા સંબંધિત કેટલાક નિયમોનું પાલન કરવાનું પણ કહેવામાં આવે છે.
વાસ્તુશાસ્ત્ર અનુસાર ઘરનું રસોડું ચોખ્ખું હોય અને નિયમ અનુસાર હોય તો ઘરમાં સુખ, સમૃદ્ધિ અને શાંતિ હંમેશા બની રહે છે. રસોડા સંબંધી આમ તો ઘણા બધા નિયમ છે પરંતુ આજે તમને રોટલીનો વાસી લોટ રાખવા અને તેના ઉપયોગ સંબંધિત નિયમ વિશે જણાવીએ. ઘણા ઘરમાં તમે જોયું હશે કે રોટલી કરતાં લોટ વધે તો તેને પેક કરીને ફ્રીજમાં રાખી દેવામાં આવે છે. બીજા દિવસે તે લોટનો ઉપયોગ રોટલી બનાવવા માટે કરવામાં આવે છે. ઘણા ઘરમાં તો લોટ વધારે બાંધીને જ રાખી દેવામાં આવે છે અને બીજા દિવસે તેનો ઉપયોગ થાય છે. આમ કરવું શુભ છે કે અશુભ આજે તમને જણાવીએ.
વાસી લોટનો સંબંધ રાહુ ગ્રહ સાથે માનવામાં આવે છે.રાત્રે બાંધેલો રોટલીનો લોટ સવારે ઉપયોગમાં લેવો અથવા તો સવારનો બાંધેલો લોટ રાતના ઉપયોગમાં લેવો એટલે કે વાસી લોટની રોટલી બનાવવી સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ અને શાસ્ત્રની દ્રષ્ટિએ શુભ નથી. લોટ જ્યારે બાંધીને રાખી દેવામાં આવે છે તો તેમાં ખમીર બની જાય છે. જે તબિયતને અસર કરી શકે છે. શાસ્ત્રો અનુસાર વાસી લોટની રોટલી ખાવાથી વ્યક્તિ તામસિક થઈ જાય છે. તેના શરીરમાં ભારેપણું આવે છે, આળસ વધી જાય છે અને સ્વભાવ ચીડિયો થઈ જાય છે. જે લોકો નિયમિત રીતે વાસી લોટની રોટલી ખાતા હોય તેને નકારાત્મક વિચાર ઘેરી લે છે અને તેઓ ક્રોધ પર કાબુ પણ કરી શકતા નથી.
શાસ્ત્રો અનુસાર ઘરના રસોડામાં અન્નપૂર્ણાનો વાસ હોય છે તેથી ભોજન બનાવતી વખતે પણ શુદ્ધતા અને સ્વચ્છતાનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ. પરિવારના લોકોને હંમેશા તાજું બનેલું ભોજન કરાવવું જોઈએ. વાસી લોટની રોટલી બનાવવાથી માં અન્નપૂર્ણા નારાજ થાય છે અને ઘરમાં સકારાત્મક ઊર્જાનો નાશ થઈ જાય છે.
જ્યોતિષશાસ્ત્ર અનુસાર રોટલીનો સંબંધ ગ્રહોના રાજા સૂર્ય અને ગ્રહોના સેનાપતિ મંગળ સાથે હોય છે. રોટલીનું સેવન કરવાથી શરીરને ઊર્જા અને તેજ મળે છે. સૂર્ય અને મંગળ બંને ગ્રહ પણ સાહસ અને ઊર્જાના પ્રતીક છે. આ બંને ગ્રહની શુભતા ત્યારે જ પ્રાપ્ત થાય છે જ્યારે તાજી રોટલી ખાવામાં આવે.
જ્યારે તાજી રોટલી ખાવામાં આવે છે ત્યારે શરીરમાં ઊર્જાનું સંતુલન જળવાઈ રહે છે અને સકારાત્મક ઊર્જાનો સંચાર પણ થાય છે. તેનાથી વિરુદ્ધ વાસી લોટ છાયા ગ્રહ રાહુ સાથે સંબંધિત છે. જો કોઈ વ્યક્તિ વાસી લોટની રોટલી ખાય છે તો તેના મનમાં ખરાબ વિચારો આવે છે.. તેના પર રાહુનો અશુભ પ્રભાવ વધી જાય છે અને વ્યક્તિ ભ્રમમાં રહે છે. વાસી લોટની રોટલી ખાવાથી માનસિર અસ્થિરતા અને મૂંઝવણ વધે છે. વાસી લોટની રોટલી ખાનારના શરીરમાં નકારાત્મકતા વધે છે.
