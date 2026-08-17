/સૂર્ય-ગુરુનો દ્વિદ્વાદશ યોગ આ 3 રાશિઓના જીવનમાં લાવશે મોટા બદલાવ, ચારેય તરફથી થશે લાભ!

Dwidwadash Yog: ગ્રહોના રાજા સૂર્ય અને ગુરુ બૃહસ્પતિ વચ્ચે આજે એટલે 17 ઓગસ્ટે દ્વિદ્વાદશ યોગનું નિર્માણ થયું છે. આ યોગ સૂર્યના સિંહ રાશિમાં પ્રવેશ કરવાની સાથે જ નિર્માણ થયું છે. 17 ઓગસ્ટના રોજ સવારે 8 વાગીને 3 મિનિટે સૂર્ય ગ્રહનું ગોચર સ્વરાશિ સિંહમાં થયું છે, જેથી ગુરુ ગ્રહ સૂર્યથી બારમા ભાવમાં બિરાજમાન થયા છે અને સૂર્યની સ્થિતિ ગુરુથી બીજા ભાવમાં છે. જેનાથી દ્વિદ્વાદશ યોગ બન્યો છે. દ્વિદ્વાદશ યોગ બનવાથી આ 3 રાશિઓના જીવનમાં મોટા બદલાવ આવી શકે છે. આ બદલાવ સકારાત્મક પણ હશે અને નકારાત્મક પણ. ચાલો વિસ્તારથી જાણી લઈએ દ્વિદ્વાદશ યોગની 3 રાશિઓ પર શું અસર થશે.
મેષ રાશિ
મેષ રાશિના જાતકોના જીવનમાં ખુશીઓ સૂર્ય અને ગુરુની સ્થિતિના કારણે આવી શકે છે. કારણ કે સૂર્ય તમારા પાંચમા ભાવમાં અને ગુરુ ચોથા ભાવમાં બિરાજમાન છે. પાંચમો ભાવ જ્યાં શિક્ષણ અને પ્રેમનો કારક છે ત્યાં ચોથો ભાવ પારિવારિક ખુશીઓ અને સુખનો છે. એટલા માટે દ્વિદ્વાદશ યોગ તમારા પારિવારિક જીવનમાં સકારાત્મક બદલાવ લાવી શકે છે. કેટલાક જાતકો જમીન-મકાન અથવા વાહન ખરીદવામાં સફળ થઈ શકે છે. આ રાશિના વિદ્યાર્થીઓને ઓગસ્ટ-સપ્ટેમ્બર મહિનામાં શિક્ષણ ક્ષેત્રે ઉપલબ્ધિ મળવાની પણ શક્યતા છે. જો કે, ખોટી સંગતથી બચીને તમારે રહેવું પડશે નહીં તો સમય અને પૈસા બન્ને બરબાદ થઈ શકે છે.
કર્ક રાશિ
કર્ક રાશિના જાતકોના બીજા ભાવમાં સૂર્યનું ગોચર થયું છે, જ્યારે ગુરુ પહેલા ભાવમાં રહેશે. એટલા માટે દ્વિદ્વાદશ યોગના કારણે તમને સુખદ પરિણામ મળી શકે છે. સૂર્યની સ્થિતિ તમારા આર્થિક પક્ષને સુધારી શકે છે કારણ કે સૂર્ય બીજા ભાવ એટલે કે ધનના સ્થાનમાં હશે. જ્યારે ગુરુની સ્થિતિના કારણે માનસિક રીતે તમે મજબૂત થઈ શકો છો. તમને અટવાયેલું ધન ઓગસ્ટ મહિનામાં પાછું મળી શકે છે. જ્યારે વેપારમાં પણ સફળતા મળવાના યોગ છે. જો કે, સૂર્ય વાણીમાં તીખાપણું લાવી શકે છે, એટલા માટે વાતચીત દરમિયાન શબ્દોનો ઉપયોગ વિચારીને કરો.
સિંહ રાશિ
તમારી રાશિના સ્વામી સૂર્ય 17 ઓગસ્ટે તમારા પહેલા ભાવમાં બિરાજમાન છે. જ્યારે ગુરુ બારમા ભાવમાં બિરાજમાન છે. દ્વિદ્વાદશ યોગના કારણે તમારા આત્મવિશ્વાસમાં વધારો જોવા મળી શકે છે. કાર્યક્ષેત્રમાં માન-સન્માનની પ્રાપ્તિ તમને થઈ શકે છે અને તમારા કામની પ્રશંસા થઈ શકે છે. આની સાથે જ કેટલાક જાતકો પોતાનો વેપાર શરૂ કરવામાં પણ સફળ થઈ શકે છે. સૂર્ય ગ્રહના પ્રભાવથી તમારી આર્થિક સ્થિતિ પણ મજબૂત થશે. જો કે, સૂર્ય-ગુરુની સ્થિતિના કારણે દાંપત્ય જીવનમાં થોડા ઉતાર-ચઢાવ આવી શકે છે. જીવનસાથી સાથે કેટલાક મુદ્દાઓ પર અસંમત તમે થઈ શકો છો, પરિસ્થિતિને સંભાળવા માટે તમારે પાર્ટનરની વાતો પર પણ ધ્યાન આપવું જોઈએ.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)