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સૂર્ય-ગુરુનો દ્વિદ્વાદશ યોગ આ 3 રાશિઓના જીવનમાં લાવશે મોટા બદલાવ, ચારેય તરફથી થશે લાભ!

Dwidwadash Yog: સૂર્ય ગ્રહ 17 ઓગસ્ટે કર્ક રાશિમાંથી નીકળીને સિંહ રાશિમાં ગોચર કર્યું છે. આ ગોચરના કારણે સૂર્ય-ગુરુ વચ્ચે દ્વિદ્વાદશ યોગનું નિર્માણ થયું છે. આ યોગના પ્રભાવથી કઈ રાશિના જાતકોના જીવનમાં બદલાવ આવી શકે છે, ચાલો જાણીએ.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 17, 2026, 10:27 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 10:27 PM IST
સૂર્ય-ગુરુનો દ્વિદ્વાદશ યોગ આ 3 રાશિઓના જીવનમાં લાવશે મોટા બદલાવ, ચારેય તરફથી થશે લાભ!

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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