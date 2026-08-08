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Surya-Ketu Gochar: ઘણા વર્ષો બાદ સૂર્ય-કેતુની યુતિ! 3 રાશિઓનું ભાગ્ય ચમકશે, થશે ધનલાભ!

Surya Ketu Yuti 2026: 17 ઓગસ્ટથી સિંહ રાશિમાં સૂર્ય-કેતુ યુતિથી 3 રાશિઓને ખૂબ ફાયદો થશે, આ યુતિ સૂર્યની પોતાની રાશિ, સિંહ રાશિમાં થઈ રહી છે. જ્યારે સૂર્ય પોતાના ઘરમાં હોય છે, ત્યારે તે અત્યંત શક્તિશાળી હોય છે. કેતુ એકલતા અને આધ્યાત્મિકતાનો કારક હોવા છતાં, સૂર્ય સાથેનો તેનો જોડાણ બહાદુરી અને નેતૃત્વ ક્ષમતાઓમાં વધારો કરે છે તેવું માનવામાં આવે છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 08, 2026, 05:56 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 05:56 PM IST
Surya-Ketu Gochar: ઘણા વર્ષો બાદ સૂર્ય-કેતુની યુતિ! 3 રાશિઓનું ભાગ્ય ચમકશે, થશે ધનલાભ!

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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