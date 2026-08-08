/Surya-Ketu Gochar: ઘણા વર્ષો બાદ સૂર્ય-કેતુની યુતિ! 3 રાશિઓનું ભાગ્ય ચમકશે, થશે ધનલાભ!

Surya Ketu Yuti 2026: જ્યોતિષીય દ્રષ્ટિકોણથી ઓગસ્ટ મહિનો ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. 17 ઓગસ્ટ, 2026ના રોજ, ગ્રહોનો રાજા સૂર્ય પોતાની રાશિ, સિંહ રાશિમાં પ્રવેશ કરવા જઈ રહ્યો છે. નોંધપાત્ર રીતે, કેતુ પહેલાથી જ સિંહ રાશિમાં હાજર છે, જે સૂર્ય અને કેતુ વચ્ચે એક શક્તિશાળી યુતિ બનાવશે. ખગોળીય અને જ્યોતિષીય દ્રષ્ટિકોણથી આ યુતિ અત્યંત અસરકારક માનવામાં આવે છે.
પંડિતો અને જ્યોતિષ નિષ્ણાતોના મતે, સૂર્ય અને કેતુનો આ યુતિ આગામી 30 દિવસ માટે ચોક્કસ રાશિઓ માટે રાજયોગ જેવા પરિણામો લાવશે. ચાલો જાણીએ કે કઈ રાશિઓને સૌથી વધુ ફાયદો થશે.
રાશિચક્ર પર સૂર્ય-કેતુ યુતિનો પ્રભાવ
સિંહ રાશિ:
સિંહ રાશિમાં આ યુતિ બની રહી છે, તેથી આ જાતકોને સૌથી વધુ લાભ થશે. તમારો આત્મસન્માન અને આત્મવિશ્વાસ વધશે. તમારી સામાજિક પ્રતિષ્ઠા વધશે. બાકી રહેલા કાર્યો ઝડપથી પૂર્ણ થશે. નોકરીમાં રહેલા લોકો માટે પ્રમોશન નજીક છે.
કન્યા રાશિ:
આ સમયગાળો કન્યા રાશિના લોકો માટે નાણાકીય દ્રષ્ટિકોણથી ખૂબ જ અનુકૂળ રહેશે. રોકાણમાંથી નફો થવાની પ્રબળ શક્યતા છે. જો તમે લાંબા સમયથી અટકેલા વ્યવસાયિક પ્રોજેક્ટ પર કામ કરી રહ્યા છો, તો આ સમયગાળો તેની સફળતા દર્શાવે છે. નાણાકીય સ્થિરતા પ્રાપ્ત થશે. આવકના નવા સ્ત્રોત ખુલી શકે છે.
ધન રાશિ:
આ યુતિ ધનુ રાશિના લોકો માટે નસીબના દ્વાર ખોલશે. તમારા બાકી રહેલા કાર્ય પૂર્ણ થશે. લાંબા અંતરની મુસાફરી અથવા વિદેશ સંબંધિત કાર્ય સફળ થઈ શકે છે. તમે આધ્યાત્મિક અને ધાર્મિક કાર્યો તરફ આકર્ષિત થશો, જે માનસિક શાંતિ લાવશે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)