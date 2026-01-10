Chandra-Surya yuti 2026: જાન્યુઆરીમાં સૂર્ય-ચંદ્રની યુતિ મચાવશે ધમાલ, 3 રાશિના જાતકો થઈ જશે માલામાલ
Sun-Moon Conjunction 2026: જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં સૂર્ય-ચંદ્રની યુતિ ખાસ માનવામાં આવે છે. જ્યાં સૂર્ય આત્માના કારક છે તો ચંદ્ર દેવ મનના કારક છે. તેવામાં જ્યારે આ બંને ગ્રહ કોઈ રાશિમાં સાથે આવે છે તો તેનો વિશેષ પ્રભાવ પડે છે.
Sun-Moon Conjunction 2026: સૂર્ય-ચંદ્રની અદ્ભુત યુતિ એટલે કે મૌની અમાવસ્યા (Mauni Amavasya) ના દિવસે મકર રાશિમાં બનવાની છે. મકર શનિની રાશિ છે અને આ રાશિમાં અદ્ભુત યુતિ 18 જાન્યુઆરીએ સાંજે 4.41 કલાકથી લઈને 20 જાન્યુઆરી મોડી રાત્રે 1.35 કલાક સુધી રહેશે. તેવામાં ત્રણ રાશિઓ માટે આ યુતિ ભાગ્યશાળી સાબિત થશે. આ રાશિના જાતકોને દરેક કામમાં સફળતા મળશે. આવો તમને આ રાશિ વિશે જણાવીએ.
વૃષભ રાશિ (Taruus)
વૃષભ રાશિના જાતકો માટે આ યુતિ આર્થિક પ્રગતિના દ્વાર ખોલશે. આવકના નવા સ્ત્રોત બનશે. આર્થિક સ્થિતિમાં સુધાર થશે. બિઝનેસમાં મોટો લાભ મળશે. રોકાણથી સારૂ રિટર્ન મળશે. પારિવારિક જીવનમાં સુખ-શાંતિ રહેશે. 18થી 21 જાન્યુઆરી સુધીનો સમય તમને સફળતા અપાવશે. નવી નોકરી મળવાનો યોગ બની રહ્યો છે. કોઈ અટવાયેલું કામ પૂર્ણ થઈ શકે છે.
કન્યા રાશિ (Virgo)
કન્યા રાશિના જાતકો માટે આ યુતિ કરિયર અને કમાણીની દ્રષ્ટિએ શાનદાર રહેશે. પ્રમોશન કે પગાર વધવાનો પ્રબળ સંભાવના છે. નોકરી બદલવાનો યોગ બનશે જેનાથી તમારા પગારમાં સારો વધારો થશે. અટવાયેલા પૈસા પરત મળી શકે છે. 18થી 21 જાન્યુઆરી વચ્ચે તમને મહેનતનું ફળ મળવાનું શરૂ થશે. જો તમે વિદેશ સાથે જોડાયેલો વેપાર કરી રહ્યાં છો તો જાન્યુઆરીથી ત્રણ દિવસ તમારા માટે ખાસ સાબિત થશે.
મકર રાશિ (Capricorn)
મકર રાશિના જાતકો માટે સૂર્ય-ચંદ્રની યુતિ શાનદાર રહેશે. બિઝનેસમાં પ્રગતિ થશે. ધનલાભ થવાની પ્રબળ સંભાવના છે. સાથે સંપત્તિ ખરીદવાનો શુભ યોગ બની રહ્યો છે. સમાજમાં માન-સન્માન વધશે. તમારી નેતૃત્વ ક્ષમતા મજબૂત થશે.
ડિસ્ક્લેમરઃ આ લેખમાં આપવામાં આવેલી કોઈ જાણકારીની સટીકતા કે વિશ્વસનીયતાની ગેરંટી નથી. વિવિધ માધ્યમો જેમ કે જ્યોતિષ, પંચાંગ, માન્યતાઓ કે પછી ધર્મગ્રંથોમાંથી સંગ્રગિત કરી આ જાણકારી તમારા સુધી પહોંચાડવામાં આવી છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર સૂચના આપવાનો છે. તે સાચી અને સિદ્ધ થવાની પ્રમાણિકતા ન આપી શકીએ. એટલે કોઈ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા સંબંધિત નિષ્ણાંતની સલાહ લો.
