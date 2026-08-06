/નવપંચમ રાજયોગ 2026: 7 ઓગસ્ટે બનશે સૂર્ય-શનિનો અતિ-શુભ સંયોગ, આ 4 રાશીઓનો શરૂ થશે સુવર્ણ કાળ!

જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં ગ્રહોની સ્થિતિ અને તેની વચ્ચે બનનાર કોણનું વિશેષ મહત્વ છે. દ્રિક પંચાંગ અનુસાર 7 ઓગસ્ટે સૂર્ય અને શનિ દેવ એકબીજાથી 130 ડિગ્રીના કોણ પર સ્થિત થવાના છે. ગ્રહોના આ વિશેષ ત્રિ-એકાદશ કે નવપંચમ યોગનું નિર્માણ જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં અત્યંત ફળદાયી અને ભાગ્યોદયકારી માનવામાં આવ્યું છે.
સામાન્ય રીતે સૂર્ય અને શનિ વચ્ચે પિતા-પુત્રનો સંબંધ હોવા છતાં શત્રુતાનો ભાવ માનવામાં આવે છે. પરંતુ જ્યારે આ બંને ગ્રહ 120 ડિગ્રીના નવપંચમ કોણમાં આવે છે તો તેનો નકારાત્મક પ્રભાવ ખતમ થઈ જાય છે અને આ યોગ અપાર સફળતા, પદ-પ્રતિષ્ઠા અને ધન-ધાન્યની વર્ષા કરે છે. આવો જાણીએ 7 ઓગસ્ટથી બનનાર આ નવપંચમ યોગથી કઈ ચાર રાશિના જાતકોનું ભાગ્ય ખુલવાનું છે.
મેષ રાશિ
મેષ રાશિના જાતકો માટે આ નવપંચમ યોગ તમારા કરિયર અને સામાજિક જીવનમાં નવા આયામ જોડશે. નોકરી કરનાર લોકોને પ્રમોશન મળવા કે મનપસંદ જગ્યાએ બદલી થવાનો પ્રબળ યોગ છે. ઉચ્ચ અધિકારીઓનો સહયોગ મળશે. જો તમારૂ કોઈ સરકારી કામ કે કાર્યવાહી અટકેલી છે તો તેમાં તેજી આવશે. તમારૂ માન-સન્માન વધશે અને નિર્ણય લેવાની ક્ષમતા પહેલાથી વધુ મજબૂત થશે.
સિંહ રાશિ
સિંહ રાશિના સ્વામી સ્વયં સૂર્ય દેવ છે. શનિની સાથે સૂર્યનો આ નવપંચમ સંબંધ તમારા માટે ભાગ્યશાળી રહેવાનો છે. કારોબાર સાથે જોડાયેલા લોકોને કોઈ મોટી ડીલ હાથમાં આવી શકે છે, જેનાથી ભવિષ્યમાં લાભ થશે. કોર્ટ-કચેરીના મામલા તમારા પક્ષમાં આવી શકે છે કે પૈતૃક સંપત્તિથી લાભ થઈ શકે છે. અટવાયેલા પૈસા પરત મળવાથી તમારા બેંક બેલેન્સમાં વધારો થશે.
તુલા રાશિ
તુલા રાશિના જાતકો માટે આ યોગ ભાગ્યના નવા દ્વાર ખોલશે. તમારી આવકના એકથી વધુ સાધન બની શકે છે, જેનાથી આર્થિક મુશ્કેલી દૂર થશે. જો તમે શેર બજાર, જમીન કે પ્રોપર્ટીમાં રોકાણ કરવાનું વિચારી રહ્યાં છો તો આ સમય તમારા માટે શુભ છે. ઘરમાં ચાલી રહેલા મતભેદ ખતમ થશે અને પરિવારના સભ્યોની સાથે સંબંધ મધુર બનશે.
ધન રાશિ
ધન રાશિના જાતકો માટે સૂર્ય-શનિનો આ નવપંચમ યોગ તમારી બુદ્ધિમતા અને પરાક્રમમાં વૃદ્ધિ લાવશે. જે લોકો નવી નોકરી શોધી રહ્યાં છે કે જોબ બદલવા ઈચ્છે છે તેને કોઈ સારી કંપનીમાંથી ઓફર મળી શકે છે. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા કે ઉચ્ચ શિક્ષણની તૈયારી કરી રહેલા જાતકોને શુભ સમાચાર મળી શકે છે. કામ કે શિક્ષણના સિલસિલામાં વિદેશ જવાનો પ્રયાસ સફળ થઈ શકે છે.
નવપંચમ યોગનું પૂર્ણ શુભ ફળ મેળવવાનો ઉપાય
- દરરોજ સવારો સૂર્ય દેવને તાંબાના લોટામાં જળ અર્પણ કરો અને ॐ સૂર્યાય નમઃ મંત્રનો જાપ કરો.
- શનિવારના દિવસે પીપળાના ઝાડની નીચે સરસવના તેલનો દીવો પ્રગટાવો.
- કોઈ ગરીબ કે જરૂરિયાતમંદને કાળા ચણા કે અળદની દાળનું દાન કરો.