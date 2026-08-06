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નવપંચમ રાજયોગ 2026: 7 ઓગસ્ટે બનશે સૂર્ય-શનિનો અતિ-શુભ સંયોગ, આ 4 રાશીઓનો શરૂ થશે સુવર્ણ કાળ!

Navpancham Rajyog: પિતા-પુત્ર હોવા છતાં શનિ અને સૂર્ય એકબીજાના વિરોધી માનવામાં આવે છે, પરંતુ 7 ઓગસ્ટે બંને ગ્રહ 120 ડિગ્રી કોણ પર આવશે. જેનાથી નવપંચમ રાજયોગનું નિર્માણ થશે. આ યોગ ચાર રાશિના જાતકો માટે ભાગ્યશાળી રહેશે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 06, 2026, 09:36 AM IST|Updated: Aug 06, 2026, 09:36 AM IST
નવપંચમ રાજયોગ 2026: 7 ઓગસ્ટે બનશે સૂર્ય-શનિનો અતિ-શુભ સંયોગ, આ 4 રાશીઓનો શરૂ થશે સુવર્ણ કાળ!

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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7 ઓગસ્ટે બનશે સૂર્ય-શનિનો અતિ-શુભ સંયોગ, આ 4 રાશીઓનો શરૂ થશે સુવર્ણ કાળ!
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