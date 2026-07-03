/Sun Transit 2026: 16 જુલાઈએ સૂર્ય બદલશે પોતાની ચાલ, આ 5 રાશિવાળાઓ પર થશે ધનનો વરસાદ

Sun Transit : જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં સૂર્યને ગ્રહોના રાજા માનવામાં આવે છે. સૂર્ય આત્મવિશ્વાસ, નેતૃત્વ ક્ષમતા, માન-સન્માન, સરકારી કાર્યો અને કરિયરના કારક ગ્રહ છે. તેવામાં જ્યારે સૂર્ય રાશિ પરિવર્તન કરે છે તો તેનો પ્રભાવ બધી 12 રાશિઓ પર પડે છે.
સૂર્ય દેવ 16 જુલાઈ 2026ના મિથુન રાશિમાંથી નીકળી કર્ક રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. જ્યોતિષીય ગણનાઓ અનુસાર આ ગોચરની અસર ઘણી રાશિઓના જીવનમાં સકારાત્મક પડશે. ખાસ કરી પાંચ રાશિના જાતકો માટે આ સમય શુભ રહેવાનો છે, જેને વિશેષ લાભ મળશે.
આવો જાણીએ સૂર્યના ગોચરથી કઈ રાશિઓને વિશેષ લાભ મળવાની સંભાવના છે.
મેષ રાશિ
સૂર્યનું આ ગોચર મેષ રાશિના જાતકો માટે શુભ પરિણામ આપનારૂ માનવામાં આવે છે. નોકરી કરતા જાતકોને નવી જવાબદારી મળી શકે છે. કાર્યસ્થળ પર તમારા કામની પ્રસંશા થશે અને વરિષ્ઠ અધિકારીઓનો સહયોગ મળશે.
લાંબા સમય સુધી અટવાયેલા કાર્યો પૂરા થવાની સંભાવના છે. પરિવારમાં સુખ-શાંતિ રહેશે અને માન-સન્માનમાં વધારો થશે.
સિંહ રાશિ
સિંહ રાશિના સ્વામી સ્વયં સૂર્ય છે. તેવામાં આ ગોચર તમારા માટે વિશેષ મહત્વ રાખે છે. આર્થિક સ્થિતિમાં સુધાર થઈ શકે છે. અચાનક ધન લાભનો યોગ બની રહ્યો છે.
નોકરીમાં પ્રમોશન કે નવી જવાબદારી મળવાની સંભાવના છે. વેપાર સાથે જોડાયેલા લોકોને સારો લાભ મળી શકે છે. આ દરમિયાન તમારો આત્મવિશ્વાસ વધશે અને સમાજમાં પ્રતિષ્ઠા મજબૂત થશે.
કન્યા રાશિ
કન્યા રાશિના જાતકો માટે જુલાઈનું આ ગોચર ઘણા શુભ અવસર લાવી શકે છે. અટવાયેલા કામ પૂરા થઈ શકે છે અને વેપારમાં લાભ મળવાનો સંકેત છે. આવકના નવા સ્ત્રોત બની શકે છે.
સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી કરતા વિદ્યાર્થીઓ અને નોકરી શોધી રહેલા યુવાઓને સારા સમાચાર મળી શકે છે. વિરોધીઓ પર તમારી જીતની સંભાવના રહેશે.
ધન રાશિ
ધન રાશિના જાતકો માટે આ સમય ભાગ્યનો સાથ લઈને આવી શકે છે. જો તમે નવી નોકરી શોધી રહ્યાં છો કે કરિયર બદલવાની યોજના બનાવી રહ્યાં છો તો સારી તક મળી શકે છે.
વ્યાવસાયમાં વિસ્તારનો યોગ બનશે અને આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત થઈ શકે છે. પરિવારનો સહયોગ મળવાથી ઘણા મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવા સરળ રહેશે.
મકર રાશિ
મકર રાશિના જાતકોને આ ગોચરથી કરિયર અને કારોબારમાં સકારાત્મક પરિણામ મળવાની સંભાવના છે. નોકરીમાં તમારી મહેનતની પ્રશંસા થશે અને પદ-પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થઈ શકે છે.
વેપારીઓને રોકાણથી ભવિષ્યમાં સારો લાભ મળી શકે છે. આર્થિક પક્ષ મજબૂત રહેશે અને લાંબા સમયથી અટવાયેલા કાર્યો પૂર્ણ થશે.
આર્ટિકલ સાથે જોડાયેલા સવાલ જવાબ
1. સૂર્ય દેવતા ક્યારે કરશે રાશિ પરિવર્તન?
જવાબઃ સૂર્યદેવ 16 જુલાઈએ રાશિ પરિવર્તન કરશે.
2. સૂર્ય કઈ રાશિમાં ગોચર કરશે?
જવાબઃ સૂર્ય દેવતા કર્ક રાશિમાં પ્રવેશ કરશે.
3. સૂર્યના ગોચરથી કઈ રાશિોને લાભ થશે?
જવાબઃ સૂર્યના ગોચરથી પાંચ રાશિના જાતકોને લાભ થશે.