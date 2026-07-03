Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Spiritual
  • /Sun Transit 2026: 16 જુલાઈએ સૂર્ય બદલશે પોતાની ચાલ, આ 5 રાશિવાળાઓ પર થશે ધનનો વરસાદ

Sun Transit 2026: 16 જુલાઈએ સૂર્ય બદલશે પોતાની ચાલ, આ 5 રાશિવાળાઓ પર થશે ધનનો વરસાદ

Sun Transit : જુલાઈ 2026મા સૂર્ય 16 તારીખે કર્ક રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. સૂર્યના રાશિ પરિવર્તનથી પાંચ રાશિના જાતકોને ધન લાભ, કરિયરમાં પ્રગતિ, પદ-પ્રતિષ્ઠા અને ભાગ્યનો સાથ મળવાની સંભાવના છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 03, 2026, 01:16 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 01:16 PM IST
Sun Transit 2026: 16 જુલાઈએ સૂર્ય બદલશે પોતાની ચાલ, આ 5 રાશિવાળાઓ પર થશે ધનનો વરસાદ
Source: Bureau

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
16 જુલાઈએ સૂર્ય બદલશે પોતાની ચાલ, આ 5 રાશિવાળાઓ પર થશે ધનનો વરસાદ
July horoscope8 min ago
2
Gujarat Monsoon 202612 min ago
3
Sawan 202630 min ago
4
Ahmedabad37 min ago
5
bat bams news43 min ago