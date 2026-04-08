Surya Gochar 2026: 14 એપ્રિલે આ રાશિના જાતકોનું બદલાઈ શકે છે કિસ્મત! જાણો સૂર્ય ગોચર કેવા કરાવી શકે છે લાભ

Surya Gochar 2026: જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં સૂર્યનું ગોચર અત્યંત મહત્વપૂર્ણ અને વિશેષ માનવામાં આવે છે. 14 એપ્રિલ, 2026 ના રોજ સૂર્ય પોતાની ઉચ્ચ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે, જે ઘણી રાશિઓ માટે ખૂબ જ શુભ સમય સાબિત થઈ શકે છે. ચાલો જાણીએ તે ભાગ્યશાળી રાશિઓ વિશે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Apr 08, 2026, 01:49 PM IST

Surya Gochar 2026: જ્યોતિષમાં સૂર્યને આત્મા, સન્માન, આત્મવિશ્વાસ, નેતૃત્વ અને પિતાના કારક માનવામાં આવે છે. જ્યારે સૂર્ય રાશિ પરિવર્તન કરે છે, ત્યારે તેની અસર દરેક વ્યક્તિના જીવન પર પડે છે. આ વખતે 14 એપ્રિલ 2026 ના રોજ સવારે 9:38 કલાકે સૂર્ય મેષ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે અને 15 મે 2026 ના રોજ સવારે 6:28 વાગ્યા સુધી અહીં જ રહેશે. મેષ રાશિમાં સૂર્ય 'ઉચ્ચ' ના માનવામાં આવે છે, તેથી આ સમયગાળા દરમિયાન તેમનો પ્રભાવ વધુ મજબૂત રહેશે. મેષ રાશિમાં સૂર્યનો પ્રવેશ નવા સૌર વર્ષની શરૂઆત પણ માનવામાં આવે છે. આ ગોચરથી લોકોના આત્મવિશ્વાસ, નિર્ણય લેવાની ક્ષમતા અને કરિયરમાં મોટા ફેરફારો જોવા મળી શકે છે.

આ રાશિના જાતકોને થશે મોટો ફાયદો

મેષ રાશિ
મેષ રાશિના જાતકો માટે આ સમય ઘણો ખાસ રહેવાનો છે. સૂર્યનું તમારી જ રાશિમાં આવવું તમારા આત્મવિશ્વાસમાં વધારો કરશે. કાર્યક્ષેત્રમાં નવી જવાબદારીઓ મળી શકે છે અને સમાજમાં માન-સન્માન વધશે. સરકારી અથવા વહીવટી કામોમાં સફળતા મળી શકે છે.
સલાહ: આ સમય દરમિયાન ઉતાવળ અને ગુસ્સાથી બચવું જરૂરી છે.

વૃષભ રાશિ
વૃષભ રાશિના જાતકો માટે આ સમય પ્રગતિ લઈને આવી શકે છે. કામમાં સફળતા મળશે અને જીવનમાં સુખ-સુવિધાઓમાં વધારો થશે. આર્થિક સ્થિતિ પહેલા કરતા વધુ મજબૂત બનશે અને મનમાં શાંતિનો અનુભવ થશે.
સલાહ: સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત નાની-મોટી સમસ્યાઓને નજરઅંદાજ ન કરવી.

કુંભ રાશિ
કુંભ રાશિના લોકો માટે આ ગોચર રાહતદાયક સાબિત થઈ શકે છે. લાંબા સમયથી ચાલી રહેલી કરિયરની સમસ્યાઓ દૂર થશે. જે લોકો નોકરી શોધી રહ્યા છે તેમને સારી તક મળી શકે છે. આવકના નવા સ્ત્રોત બનશે અને પરિવાર સાથેના સંબંધો સુધરશે.
સલાહ: નાણાકીય નિર્ણયો વિચારીને લેવા અને જોખમથી દૂર રહેવું.

આ રાશિઓએ રહેવું પડશે સાવધાન
સૂર્યનું આ ગોચર તુલા, મકર, ધનુ અને મીન રાશિના જાતકો માટે થોડું પડકારજનક રહી શકે છે. આ સમય દરમિયાન વિવાદ કે દલીલોથી બચવું જોઈએ. કોઈપણ મોટો નિર્ણય લેતા પહેલા સારી રીતે વિચાર કરવો. ખર્ચ પર નિયંત્રણ રાખવું જરૂરી રહેશે. હવામાન સંબંધિત બીમારીઓ અને માનસિક તણાવ પરેશાન કરી શકે છે.
ઉપાય: દરરોજ સવારે સ્નાન કર્યા પછી સૂર્યદેવને જળ અર્પણ કરવું તમારા માટે અત્યંત લાભદાયી રહેશે.
 

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

