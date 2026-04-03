Kuber Yog 2026: 14 એપ્રિલે બની રહ્યો છે દુર્લભ કુબેર યોગ, આ 4 રાશિઓની ચમકશે કિસ્મત; થશે છપ્પરફાડ ધનલાભ!

ગુજરાતી ન્યૂઝSpiritualKuber Yog 2026: 14 એપ્રિલે બની રહ્યો છે દુર્લભ કુબેર યોગ, આ 4 રાશિઓની ચમકશે કિસ્મત; થશે છપ્પરફાડ ધનલાભ!

Kuber Yog 2026: 14 એપ્રિલ 2026ના રોજ દુર્લભ કુબેર યોગ બની રહ્યો છે, જેની કેટલીક રાશિઓ પર શુભ અસર પડશે. આ સમયગાળો આ રાશિઓ માટે સફળતા, સંપત્તિ અને સકારાત્મક પરિવર્તન લાવી શકે છે. ચાલો જાણીએ આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ કઈ છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Apr 03, 2026, 11:30 PM IST

Kuber Yog 2026: જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર, 14 એપ્રિલ 2026ના રોજ એક ખૂબ જ દુર્લભ કુબેર યોગ બની રહ્યો છે. આ વિશેષ યોગ દરમિયાન કેટલીક રાશિના જાતકોને સૌભાગ્ય અને ધનનો લાભ મળી શકે છે. વૈદિક જ્યોતિષ અનુસાર, સૂર્યને ગ્રહોનો રાજા માનવામાં આવે છે. સૂર્ય દર 30 દિવસે પોતાની રાશિ પરિવર્તન કરે છે, જે એક તમિલ નવા વર્ષની શરૂઆતનું પ્રતીક છે. હાલમાં સૂર્ય મીન રાશિમાં બિરાજમાન છે. પરંતુ 14 એપ્રિલે સૂર્ય મેષ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. આ ગોચર તમિલ નવું વર્ષ, જેને પરાભવ વર્ષ કહેવાય છે અને 'ચિથિરઈ' મહિનાની શરૂઆતનું પ્રતીક છે. બરાબર આ સમયે એક ખૂબ જ શુભ કુબેર યોગ પણ બની રહ્યો છે.

મેષ રાશિનો સ્વામી મંગળ ગ્રહ છે અને સૂર્ય મિત્ર ગ્રહ છે. તેથી સૂર્ય જ્યારે મેષ રાશિમાં પ્રવેશ કરે છે ત્યારે આ ખાસ યોગ બને છે. ભગવાન કુબેર માતા લક્ષ્મી સાથે જોડાયેલા હોવાથી આ યોગ કેટલીક રાશિઓ પર ધન અને અપાર સુખનો વરસાદ કરશે. ચાલો વિગતવાર જોઈએ કે, કુબેર યોગથી કઈ રાશિઓને ફાયદો થશે?

મેષ રાશિ
કુબેર યોગ તમારા પ્રથમ ભાવ એટલે કે લગ્ન સ્થાનમાં બની રહ્યો છે. મેષ રાશિના જાતકોને ચારે બાજુથી લાભ મળશે. એપ્રિલ મહિનામાં તમે જે પણ પ્રયત્નો કરશો, તેમાં ચોક્કસ સફળતા મળશે. આ દરમિયાન તમારો આત્મવિશ્વાસ અને સાહસ વધશે. તમે અઘરામાં અઘરા કાર્યો પણ ખૂબ જ સરળતાથી પૂરા કરી શકશો. આર્થિક લાભની સાથે આવકના નવા સ્ત્રોત ખુલવાની શક્યતા છે. જો તમે નવા વ્યવસાયમાં છો, તો તમને અણધાર્યો નફો અને વિસ્તરણ માટે નવા સોદા મળી શકે છે.

સિંહ રાશિ
સિંહ રાશિના જાતકો માટે આ કુબેર યોગ તમારા નવમા ભાવ એટલે કે ભાગ્ય સ્થાનમાં બની રહ્યો છે. જેનો અર્થ છે કે, તમને ભાગ્યનો પૂરો સાથ મળશે. આ દરમિયાન તમે જે પણ કામમાં હાથ અજમાવશો, તે સારો નફો આપશે. પારિવારિક જીવન સુખમય બનવાની સાથે પતિ-પત્ની વચ્ચેના તમામ પ્રશ્નો ઉકેલાઈ જશે. નકારાત્મક વિચારો દૂર થશે. તમને મુશ્કેલ પરિસ્થિતિઓનો સામનો કરવાની શક્તિ મળશે. તમારી આર્થિક સ્થિતિમાં સુધારો થશે. કુબેર અને લક્ષ્મીજીની કૃપાથી લાંબા સમયથી અટકેલા કામો પૂરા થશે.

ધન રાશિ
ધન રાશિના જાતકોને પણ કુબેર યોગનો લાભ મળશે. તમારી તમામ જરૂરિયાતો પૂરી થશે. આર્થિક સ્થિતિમાં સુધારાની સાથે લાંબા સમયથી વેપારમાં ચાલી રહેલું નુકસાન ઓછું થશે. પરિવારમાં વાતાવરણ આનંદદાયક રહેશે.

તુલા રાશિ
કુબેર યોગની શુભ પ્રભાવ તુલા રાશિના જાતકો પર પણ જોવા મળી શકે છે. કાર્યક્ષેત્રમાં આવતા અવરોધો દૂર થશે. નવા લોકો સાથે મુલાકાત થશે. વૈવાહિક જીવનમાં દાંપત્ય સુખ પ્રાપ્ત થશે. સમાજમાં માન-સન્માન વધશે. કોર્ટ-કચેરી સંબંધિત બાબતોમાં નિર્ણય તમારા પક્ષમાં આવી શકે છે.

(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

