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ગ્રહોના રાજા સૂર્યનું રાશિ પરિવર્તન: 16 જુલાઈથી આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ માટે શરૂ થશે સુવર્ણ સમય, મળશે આર્થિક લાભ અને માન-સન્માન

ગ્રહોના રાજા સૂર્ય દેવ 16 જુલાઈ 2026ના રાત્રે 11 કલાક 44 મિનિટ પર કર્ક રાશિમાં ગોચર કરશે, જ્યાં તેઓ 17 ઓગસ્ટ સુધી બિરાજમાન રહેશે. જાણો સૂર્યનું ગોચર કઈ ચાર રાશિઓ માટે શુભ સાબિત થશે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 12, 2026, 02:56 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 02:56 PM IST
ગ્રહોના રાજા સૂર્યનું રાશિ પરિવર્તન: 16 જુલાઈથી આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ માટે શરૂ થશે સુવર્ણ સમય, મળશે આર્થિક લાભ અને માન-સન્માન

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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