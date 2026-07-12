/ગ્રહોના રાજા સૂર્યનું રાશિ પરિવર્તન: 16 જુલાઈથી આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ માટે શરૂ થશે સુવર્ણ સમય, મળશે આર્થિક લાભ અને માન-સન્માન

જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં સૂર્ય ગ્રહનું ગોચર ખુબ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. કહેવાય છે કે જ્યારે આ ગ્રહ રાશિ બદલે છે તો તેનો પ્રભાવ દરેક જાતકો પર જરૂર પડે છે. 16 જુલાઈએ સૂર્ય દેવ ચંદ્રમાની રાશિ કર્કમાં ગોચર કરશે. ચંદ્રમા અને સૂર્યનો સંબંધ મૈત્રીપૂર્ણ માનવામાં આવે છે, આ કારણે ગોચર ખાસ સાબિત થશે. આ ગોચર તમારા સાહસ અને આત્મવિશ્વાસને વધારવાની સાથે તમારી નિર્ણય લેવાની ક્ષમતાને પણ વધારશે. અહીં જાણો સૂર્ય ગોચરથી કઈ-કઈ રાશિઓને વિશેષ લાભ થશે.
મેષ રાશિના જાતકો પર સૂર્ય ગોચરનો પ્રભાવ
તમારા માટે સૂર્ય ગોચર ભાગ્યશાળી સાબિત થશે. કરિયરમાં કરવામાં આવેલા પ્રયાસોમાં સફળતા મળશે. આર્થિક સ્થિતિ પહેલાથી મજબૂત રહેશે. માતા-પિતાનો દરેક કામમાં સહયોગ પ્રાપ્ત થશે. ઘણા માધ્યમોથી ધનની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. નવા કામની શરૂઆત પણ કરી શકો છો.
વૃષભ રાશિના જાતકો માટે સૂર્ય ગોચરનો પ્રભાવ
તમારા માટે સૂર્ય ગોચર શુભ સાબિત થશે. તમારા આત્મવિશ્વાસમાં વધારો થશે અને યોજનાઓમાં સફળતા મળશે. આ દરમિયાન કરવામાં આવેલી યાત્રા સફળ રહેશે. આ ગોચર દરમિયાન તમને કોઈ સારા સમાચાર મળી શકે છે. આર્થિક સ્થિતિ પહેલાથી મજબૂત રહેશે. નવા કાર્યો કરવા માટે સમય શાનદાર સાબિત થશે.
કન્યા રાશિના જાતકો પર સૂર્ય ગોચરની અસર
કન્યા રાશિના જાતકો માટે સૂર્યનું ગોચર ભાગ્યશાળી સાબિત થશે. આર્થિક મામલામાં તમને સારા પરિણામ મળશે. નોકરીમાં પ્રમોશનની સંભાવના છે. બિઝનેસમાં પણ મોટી સફળતા મળશે. આ દરમિયાન અચાનક ધન પ્રાપ્તિનો યોગ બનશે.
તુલા રાશિના જાતકો પર સૂર્ય ગોચરનો પ્રભાવ
તુલા રાશિના જાતકો માટે પણ સૂર્યનું ગોચર કોઈ વરદાન સમાન રહેશે. તમને કરિયરમાં લાભ મેળવવાની તક મળશે. નોકરી કરતા જાતકોને પ્રમોશન મળી શકે છે. બિઝનેસમાં પણ સફળતા મળવાની સંભાવના છે. તમારા માન-સન્માનમાં વધારો થશે. નવા કામની શરૂઆત કરી શકો છો.
કુંભ રાશિના જાતકો પર સૂર્ય ગોચરનો પ્રભાવ
કુંભ રાશિના જાતકો માટે પણ સૂર્યનું ગોચર સારૂ પરિણામ અપાવી શકે છે. તમે તમારા સ્પર્ધકોથી સારૂ પ્રદર્શન કરશો. તમારી મહેનત તમને સફળતા અપાવશે. સરકારી તંત્ર સાથે જોડાયેલા કામમાં સારા પરિણામ મળશે. આ દરમિયાન તમને ભાગ્યનો સાથ મળશે.
ડિસ્ક્લેમરઃ અહીં આપવામાં આવેલી જાણકારી ધાર્મિક આસ્થા પર આધારિત છે. ઝી 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.