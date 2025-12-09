Aditya Mangal Rajyog: 16 ડિસેમ્બરથી ધન રાશિમાં બનશે મંગળાદિત્ય રાજયોગ, આ 5 રાશિવાળાઓને થશે છપ્પરફાડ લાભ, ભરાશે ખાલી તિજોરી
Aditya Mangal Rajyog In Dhanu Rashi: 16 ડિસેમ્બરે ધન રાશિમાં સૂર્ય ગોચર કરશે. આ રાશિમાં મંગળ પહેલાથી જ ગોચર કરે છે. આ સ્થિતિમાં ધન રાશિમાં મંગળાદિત્ય રાજયોગ બનશે. જેના કારણે 5 રાશિના લોકોના જીવનમાં ધન, સફળતા, માન, સન્માન વધશે. આ 5 રાશિઓ કઈ છે ચાલો જાણીએ.
Aditya Mangal Rajyog In Dhanu Rashi: 7 ડિસેમ્બર અને રવિવારે ગ્રહોના સેનાપતિ મંગળે ધન રાશિમાં પ્રવેશ કરી લીધો છે. 1 ફેબ્રુઆરી 2026 સુધી મંગળ ગ્રહ આ રાશિમાં ગોચર કરશે. હવે 16 ડિસેમ્બર 2025 ના રોજ ગ્રહોના રાજા સૂર્ય પણ ગોચર કરીને ધન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. સૂર્યના ગોચરથી ધન રાશિમાં આદિત્ય મંગળ રાજયોગ સર્જાશે. વર્ષ 2025 નો આ અત્યંત શુભ રાજયોગ હશે.
મંગળ અને સૂર્ય ધન રાશિમાં એક સાથે ગોચર કરશે જેના કારણે આદિત્ય મંગલ રાજયોગ બનશે. ગ્રહોના રાજા સૂર્ય અને ગ્રહોના સેનાપતિ મંગળ એક જ રાશિમાં ગોચર કરશે જેના કારણે પાવરફુલ યોગ બનવા જઈ રહ્યો છે. 16 ડિસેમ્બરથી બનનાર આદિત્ય મંગળ રાજ્યોગ 5 રાશિના લોકો માટે ભાગ્યશાળી સાબિત થશે. 5 રાશિના લોકો માટે 16 ડિસેમ્બર પછીનો સમય ગોલ્ડન પિરિયડ સાબિત થઈ શકે છે આ સમય દરમિયાન તેમને ધન લાભથી લઈને અન્ય ઘણા બધા ફાયદા થતા જોવા મળી શકે છે આ પાંચ રાશિઓ કઈ છે ચાલો જાણીએ.
મેષ રાશિ
મેષ રાશિના લોકો માટે સમય અત્યંત શુભ રહેશે. આદિત્ય મંગળ રાજયોગના પ્રભાવના કારણે આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત થશે. કાર્યક્ષેત્રમાં નવી તકો મળી શકે છે કામમાં સફળતા પ્રાપ્ત થશે. ધનના સ્ત્રોત ખુલી શકે છે. મહેનતનું ફળ મળશે. સ્વાસ્થ્ય પણ સારું રહેશે. આ સમય શિક્ષા સંબંધિત લાભ આપે તેવા સંકેત મળી રહ્યા છે.
સિંહ રાશિ
સિંહ રાશિના લોકો માટે પણ આ ગોચર લાભકારી રહેશે. નેતૃત્વ કૌશલના વખાણ થશે. રોકાણ અને વ્યવસાયમાં લાભ થશે લાંબા સમયથી અટકેલા કામ પૂરા થશે. પરિવારમાં શુભ શાંતિ. મિત્રો સાથે સંબંધ મજબૂત થશે આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત થશે અને સમાજમાં માન સન્માન વધશે.
કન્યા રાશિ
કન્યા રાશિ માટે પણ આદિત્ય મંગળ રાજયોગ અત્યંત શુભ રહેશે. નોકરી અને વ્યવસાયમાં લાભ થશે જુના વિવાદ પૂરા થશે અને સંબંધોમાં પ્રેમ વધશે. આ સમય દરમિયાન અચાનક ધન લાભ પણ થઈ શકે છે માનસિક શાંતિ અને સકારાત્મકતા બની રહેશે. આર્થિક અને વ્યક્તિગત જીવનમાં લાભ પ્રાપ્ત થશે. આ સમય દરમિયાન સ્વાસ્થ્ય પર ધ્યાન આપવાથી વધારે લાભ મળી શકે છે.
ધન રાશિ
ધન રાશિમાં જ આદિત્ય મંગળ રાજયોગ બનવાનો છે જેના કારણે આ રાશિના લોકો પર રાજયોગનો સીધો પ્રભાવ જોવા મળશે. મંગળ અને સૂર્યની યુતીથી કામકાજમાં નવી ઊર્જા મળશે અને ધન લાભ સાથે પદોન્નતીના અવસર પણ બનશે. જોખમ ઉઠાવીને કરેલા કામમાં સફળતા મળવાની સંભાવના. કરેલા કામના વખાણ થશે. રોકાણ અને નવા પ્રોજેક્ટ ની શરૂઆત માટે સારો સમય.
મકર રાશિ
મકર રાશિના લોકો માટે પણ આ સમય વિશેષ લાભ કરનાર છે. કારોબાર અને નોકરીમાં ઉન્નતિના સંકેત છે. ધન પ્રાપ્તિના નવા રસ્તા ખુલશે. તમે તમારા લક્ષ્ય પ્રત્યે ઝડપથી આગળ વધી શકશો. પરિવારના મિત્રોનો સહકાર મળશે. સકારાત્મક વિચારો મુશ્કેલ કામને પણ સરળ બનાવશે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
