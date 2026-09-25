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સૂર્ય બદલશે પોતાની ચાલ! આ રાશિના જાતકોને મળશે અઢળક ધનલાભ અને આર્થિક પ્રગતિ

સૂર્ય ગ્રહ 27 સપ્ટેમ્બરે હસ્ત નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. સૂર્યનું નક્ષત્ર પરિવર્તન વૃષભ સહિત કેટલીક રાશિઓને ભાગ્યનો સાથ આપશે અને આ જાતકોની આર્થિક પ્રગતિ થઈ શકે છે. આવો આ રાશિઓ વિશે જાણીએ.

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 25, 2026, 06:24 PM IST|Updated: Sep 25, 2026, 06:24 PM IST
સૂર્ય બદલશે પોતાની ચાલ! આ રાશિના જાતકોને મળશે અઢળક ધનલાભ અને આર્થિક પ્રગતિ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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