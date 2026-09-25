/સૂર્ય બદલશે પોતાની ચાલ! આ રાશિના જાતકોને મળશે અઢળક ધનલાભ અને આર્થિક પ્રગતિ

સૂર્ય દેવ 27 સપ્ટેમ્બર 2026ના બપોરે ઉત્તરા ફાલ્ગુની નક્ષત્રમાંથી નીકળી હસ્ત નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. સૂર્યનું નક્ષત્ર પરિવર્તન બપોરે 1 કલાક 45 મિનિટ પર થશે. ત્યારબાદ 11 ઓક્ટોબર સુધી સૂર્ય આ નક્ષત્રમાં રહેશે. હસ્ત નક્ષત્રના સ્વામી ગ્રહ ચંદ્રમા છે, જેને જ્યોતિષમાં સૂર્યને મિત્ર માનવામાં આવે છે. તેવામાં સૂર્યના હસ્ત નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરવાથી કેટલીક રાશિઓના જીવનમાં સારા પરિણામ મળી શકે છે. આ રાશિઓને ભાગ્યનો સાથ મળી શકે છે અને સાથે ધનલાભનો યોગ પણ બની શકે છે. આવો આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ વિશે જાણીએ.
વૃષભ રાશિ
સૂર્યનો હસ્ત નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરવો આ રાશિના વિદ્યાર્થીઓની સાથે નોકરી કરનાર લોકો માટે પણ શુભ સાબિત થઈ શકે છે. કેટલાક લોકોને કાર્યક્ષેત્રમાં પ્રમોશનનો યોગ બનશે. આર્થિક પક્ષને લઈને જે ચિંતાઓ તમારા મનમાં હતી તેનું સમાધાન મળી શકે છે. કારોબારીઓને ડીલ મળવાથી ધનલાભ થઈ શકે છે. વિદ્યાર્થીઓની એકાગ્રતામાં સુધાર થશે, જેનાથી શિક્ષણ જીવનમાં સારા પરિણામ મળી શકે છે.
સિંહ રાશિ
સિંહ રાશિના સ્વામી સ્વયં સૂર્ય દેવ છે અને મિત્ર ગ્રહ ચંદ્રમાના નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરી તમને લાભ પહોંચાડી શકે છે. આ રાશિના લોકોના કામની પ્રશંસા થઈ શકે છે. જે યોજનાઓ લાંબા સમયથી અટવાયેલી હતી, તેને ગતિ મળી શકે છે. ભાગ્યનો સાથ આ દરમિયાન તમને મળશે. વર્તમાનમાં સૂર્ય તમારા બીજા ભાવમાં છે, એટલે પૈતૃક સંપત્તિથી લાભ મળવાનો યોગ બનશે.
ધન રાશિ
સૂર્ય અને તમારી રાશિના સ્વામી ગુરૂ આપસમાં મિત્ર છે. તેથી સૂર્યનું નક્ષત્ર પરિવર્તન તમારા માટે પણ કલ્યાણકારી સાબિત થઈ શકે છે. આ રાશિના જાતકોને મનપસંદ નોકરી મળી શકે છે અને આર્થિક પક્ષમાં સુધાર થઈ શકે છે. આ પહેલા તમે જે મહેનત કરી છે તેનું સારૂ પરિણામ મળી શકે છે. સરકારી ક્ષેત્રોમાં કાર્યરત લોકોની ઈચ્છીત જગ્યાએ બદલી થઈ શકે છે.
મકર રાશિ
મકર રાશિના લોકો માટે સૂર્યનું નક્ષત્ર ગોચર ભાગ્યશાળી સાબિત થઈ શકે છે. જે લોકો સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારીમાં લાગેલા છે તેને સફળતા મળવાનો યોગ છે. નોકરીમાં આ રાશિના જાતકો સારૂ પ્રદર્શન કરવામાં સફળ થઈ શકે છે. આ રાશિના બેરોજગાર લોકોને રોજગાર મળી શકે છે. આર્થિક પક્ષમાં ફેરફાર થઈ શકે છે. પારિવારિક જીવનમાં સુખ-શાંતિ જોવા મળશે.