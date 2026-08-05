/સૂર્યનું સ્વરાશિ સિંહમાં મહાગોચર: 17 ઓગસ્ટથી 4 રાશિઓના ચમકશે ભાગ્ય, ધન-દોલતમાં થશે મોટો વધારો!

વૈદિક જ્યોતિષ અનુસાર ગ્રહોના રાજા સૂર્ય દેવ જલ્દી પોતાની સ્થિતિમાં ફેરફાર કરશે. 17 ઓગસ્ટ 2026ના સવારે 7 કલાક 58 મિનિટ પર સૂર્યદેવ પોતાની સ્વરાશિ સિંહમાં પ્રવેશ કરશે. જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં સૂર્યને આત્મા, ઉર્જા, માન-સન્માન, વહીવટી સેવા, ઊંચુ પદ અને પિતાના કારક માનવામાં આવે છે. જ્યારે સૂર્ય પોતાની રાશિ એટલે કે સિંહમાં આવે છે તો તેમનો પ્રભાવ વધુ પ્રબળ થઈ જાય છે. આ ગોચરની અસર દરેક રાશિઓ પર પડશે. પરંતુ ચાર એવી ભાગ્યશાળી રાશિઓ છે, જેના માટે આ ગોચર ખાસ રહેશે. આવો જાણીએ સૂર્ય ગોચરથી કઈ રાશિઓને લાભ થશે.
1. સિંહ રાશિ
સૂર્યનું ગોચર તમારી રાશિ એટલે કે લગ્ન ભાવમાં થઈ રહ્યું છે. તેવામાં તમારા વ્યક્તિત્વમાં એક અલગ જ આકર્ષણ અને ગજબનો આત્મવિશ્વાસ જોવા મળશે. લાંબા સમયથી અટવાયેલા સરકારી કે અંગત કામ ઝડપથી પૂરા થઈ શકે છે. નોકરી કરનાર જાતકોને કાર્યક્ષેત્રમાં કોઈ મોટી જવાબદારી કે પ્રમોશનની ભેટ મળી શકે છે. વ્યાપારિક દ્રષ્ટિએ નવા માર્ગ ખુલશે. આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત થશે. સમાજમાં તમારૂ માન-પ્રતિષ્ઠા અને પ્રભાવ વધશે.
2. તુલા રાશિ
તુલા રાશિના જાતકો માટે સૂર્યનું આ રાશિ પરિવર્તન આવક અને લાભની દ્રષ્ટિએ શાનદાર સાબિત થઈ શકે છે. ધન લાભ માટે નવા દ્વાર ખુલશે. જો તમે પહેલાથી રોકાણ કર્યું છે તો તમને સારૂ રિટર્ન મળી શકે છે. નોકરી કરતા લોકોને ઉચ્ચ અધિકારીઓ અને સહકર્મીઓનો સહયોગ મળશે. કોઈ મોટા અન મહત્વના પ્રોજેક્ટમાં સફળતા મળવાથી કરિયરને નવી ઊંચાઈ અને દિશા મળી શકે છે. પ્રભાવશાળી લોકોનો સંપર્ક તમારા માટે ફાયદાકારક સાબિત થશે.
3. વૃશ્ચિક રાશિ
વૃશ્ચિક રાશિના જાતકો માટે સૂર્યનું સિંહમાં ગોચર કરિયર અને કારોબારમાં પ્રગતિનો માર્ગ ખોલશે. કાર્યસ્થળ પર તમારી મહેનતની પ્રશંસા થશે. વરિષ્ઠ અધિકારીઓની કૃપાથી પ્રમોશન કે ટ્રાન્સફર મળવાનો યોગ છે. વેપારી વર્ગ જો પોતાના બિઝનેસના વિસ્તારની યોજના બનાવી રહ્યો છે, તો આ સમય અનુકૂળ રહેશે. વહીવટી મામલા અને સરકારી ક્ષેત્રના કાર્યોમાં પણ સફળતા મળવાનો સંકેત છે.
4. મેષ રાશિ
મેષ રાશિના જાતકો માટે સૂર્યનું આ ગોચર ભાગ્ય અને આત્મબળમાં જબરદસ્ત વૃદ્ધિ કરાવનાર હશે. જે વિદ્યાર્થી કોઈ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી કરી રહ્યાં છે, તેને પોતાની મહેનતનું ફળ મળી શકે છે. કરિયર અને વેપારમાં નવા આયામ સ્થાપિત કરવા માટે સારી તક હાથમાં આવશે. રોકાણથી લાભનો યોગ છે. પારિવારિક જીવનમાં સુખ-શાંતિનો માહોલ રહેસે. રચનાત્મક કાર્યો સાથે જોડાયેલા લોકો માટે આ સમયગાળો ફળયાદી સાબિત થશે.